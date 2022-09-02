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Коридор базового тарифа ОСАГО с 13 сентября будет расширен на 26% вверх и вниз

Соответствующее указание Банка России зарегистрировал Минюст.
Российская газета
Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей.
Frank Media
Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны.
Frank Media
Рост цен на запчасти отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками.
Агентство Москва

Подробнее о событии

ОСАГО подорожает на 26% с 13 сентября
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