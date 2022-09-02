Комитет образования Читы начал служебную проверку после того, как в детском саду № 73 детям выдали грамоты с изображением герба Украины, сообщили РБК в пресс-службе Министерства образования и науки Забайкальского края.
Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские власти попытались внедрить своих шпионов в миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая побывала на Запорожской АЭС.
Китайская платежная система UnionPay запретила обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в POS-терминалах российских банков-эквайеров, находящихся под санкциями, сообщает РБК со ссылкой на источники в банках и собеседника на платежном рынке.