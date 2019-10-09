Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» станет советником по спортивным вопросам вице-президента и генерального директора «Монако» Олега Петрова.

с чего всё началось

Как стало известно «Чемпионату», бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев в «Монако» будет советником вице-президента Олега Петрова. Корнеев работал в «Локомотиве» в 2016 году, однако покинул клуб спустя несколько месяцев после прихода.

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