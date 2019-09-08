Политика
Эхо МосквыСын короля Саудовской Аравии стал новым министром энергетики страны
Впервые член правящей династии занимает такой пост в кабинете министров королевства, отмечает агентство Рейтер. Эксперты говорят, что не стоит ожидать каких-либо изменений в политике Саудовской Аравии в области экспорта нефти.
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Перестановки в Саудовской Аравии произошли накануне визита Александра Новака в Эр-Рияд
Коммерсантъ08 сентября в 14:10
Минэнерго Саудовской Аравии возглавил принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд
РИА Новости07 сентября в 18:08
СМИ: Король Саудовской Аравии назначил сына на должность министра энергетики
Life.ru07 сентября в 19:13
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Политика
NYT рассказал о второй попытке США вывезти своего агента из России
По данным издания «Коммерсантъ» со ссылкой на газету The New York Times, опубликовавшей в понедельник статью о попытке ЦРУ США в 2016 году вывезти своего агента из России, однако он отказался покидать страну по семейным обстоятельствам.
Военное дело 03:00
Политика
Надежда Савченко стала официально безработной
Вести.Ru вчера в 16:01
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Политика
Рада приняла законопроект об импичменте президента
Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об импичменте главы государства.
Газета.Ru 04:21
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Происшествия
Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос
Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила повестку с вызовом на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.
Интерфакс вчера в 13:52
Музыка
Билли Айлиш исполнила «русскую» версию «Bad Guy» в «Вечернем Урганте»
ИА InterMedia 05:05
Авто
Volkswagen презентовала серийный электромобиль ID.3
Накануне открытия Франкфуртского автосалона компания Volkswagen представила компактный электромобиль ID.3. Новый Volkswagen ID.3 стал первой моделью марки, построенной на платформе для электромобилей MEB с интегрированной в силовую структуру кузова тяговой батареей и установленным на задней оси электродвигателем.
Тарантас Ньюс 00:12
Армия и оружие
В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов
Северная Корея запустила из западного региона неопознанные снаряды в сторону Японского моря, сообщили южнокорейские военные.
RT на русском вчера в 18:56
Политика
Парламент Великобритании снова отклонил предложение Джонсона о выборах
Парламент Великобритании снова отклонил предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных всеобщих выборов.
Газета.Ru вчера в 20:04
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера «Адмирал Нахимов»
"В этом году работы профинансированы на 29,5 миллиарда рублей", - добавил он.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности . Предупреждение действует до 10:00 10 сентября.
Коммерсантъ вчера в 02:52
Общество
Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой
Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32
Общество
Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru вчера в 19:12
Политика
В Госдуме во вторник открывается осенняя сессия
"Осенняя сессия ожидается напряженной хотя и будет проходить короткое время - всего четыре месяца", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам в понедельник в преддверии заседания.
Интерфакс вчера в 18:17
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Политика
Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° вчера в 19:27
Авто
BMW представил новый концепт BMW 4-Series Coupe
На мотор-шоу во Франкфурте баварский производитель показал свою концептуальную модель под названием Concept 4. Концепт-кар BMW Concept 4 демонстрирует публике в каком направлении движется дизайнерская мысль при разработке серийной версии купе.
Тарантас Ньюс 03:29
Общество
Джек Ма покинул пост главы Alibaba
Газета.Ru 04:14
Происшествия
Против учебы. Сургутский подросток угрожал пистолетом своим родителям
Вместо учебников взял в руки оружие. С самого утра взбудоражены городские соцсети: ребенок восстал против родителей.
СургутИнформТВ 02:22
Общество
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия
Прокуратура Читы начала проверку из-за обрушения потолка в детсаду
РИА Новости вчера в 23:10
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Авто
Aston Martin сделает современный аналог спорткара 50-х
Для спидстера «Астон» не просто заимствуют стилистические решения оригинального DBR1, а постарается интерпретировать внешность спорткара 50-х с учетом современного языка дизайна.
Motor вчера в 07:46
Происшествия
В штабах Навального в пяти городах идут обыски
В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске идут обыски.
Коммерсантъ 02:27