Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыСын короля Саудовской Аравии стал новым министром энергетики страны

Впервые член правящей династии занимает такой пост в кабинете министров королевства, отмечает агентство Рейтер. Эксперты говорят, что не стоит ожидать каких-либо изменений в политике Саудовской Аравии в области экспорта нефти.
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СМИ: Король Саудовской Аравии назначил сына на должность министра энергетики

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Новым министром энергетики Саудовской Аравии стал сын короля

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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 05:42, Вашингтон
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Парламент Великобритании снова отклонил предложение Джонсона о выборах

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Назван ТОП популярных автомобилей с полным приводом

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"Осенняя сессия ожидается напряженной хотя и будет проходить короткое время - всего четыре месяца", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам в понедельник в преддверии заседания.
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