Политика

РБКРБККороль Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 08:04, Вашингтон
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