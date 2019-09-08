Общество Госдума приняла в I чтении законопроект о штрафе для операторов связи Госдума во вторник, 10 сентября, приняла в первом чтении законопроект, который предлагает ввести для операторов связи штрафы до 18 млн рублей за нарушение требований по хранению персональных данных.

Политика Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.

Общество Ozon запустил доставку до двери в регионах Интернет-магазин Ozon начал предоставлять услугу доставки заказов до двери в нескольких регионах, говорится в сообщении компании.

Футбол Гендиректор «Зенита» вошёл в исполком ассоциации европейских клубов Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев был избран в новый состав исполкома ассоциации европейских футбольных клубов (ECA).

Политика Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.

Политика Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.

Футбол Вратарь сборной Кюрасао скончался перед матчем с Гаити В стане сборной Кюрасао произошла трагедия перед матчем Лиги наций КОНКАКАФ с Гаити, сообщает Goal.com.

Экономика Российский олигарх занялся марихуаной и заработал миллиард Основу состояния бизнесмена составляет пакет акций американского производителя марихуаны Curaleaf.

Происшествия В Москве косметолога обвинили в смерти пациентки В Москве следователи предъявили обвинение косметологу после смерти ее пациентки во время процедуры.

Гаджеты Квартальные продажи носимых устройств выросли практически вдвое Сообщается, что продажи гаджетов в годовом исчислении выросли практически в два раза — на 85,2 %. Объём рынка в штучном выражении достиг 67,7 млн единиц.

Финансы Чистый российский госдолг стал отрицательным Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.

Политика Лукашенко подарил Патрушеву его досье времен учебы в Минске Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи в Минске с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым подарил ему досье, собранное во время его учебы и работе в Белоруссии.

Политика В Болгарии задержали лидера движения «Русофилы» Председатель движения «Русофилы» Николай Малинов был задержан в Болгарии в рамках расследования дела о шпионаже, сообщают издания «24 часа» и Болгарское национальное радио (БНР) без ссылки на источники.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Политика Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Футбол «ПСЖ» решил продать Неймара в зимнее трансферное окно Руководство «ПСЖ» приняло решение расстаться с бразильским нападающим Неймаром в зимнее трансферное окно, утверждает издание Sport.es.

Происшествия СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Политика Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии» Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».

Политика Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25% Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.

Общество В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".

Игры Train Simulator 2020 выходит в Steam на следующей неделе Train Simulator 2020 выйдет в Steam 19 сентября 2019 года.

Авто В России началось производство обновленного Ford Transit Напомним, что «Форд Соллерс Елабуга», на базе которого создано обновленное совместное предприятие Ford Sollers в России, в июне 2019 года подписало специнвестконтракт с Минпромторгом РФ для развития производства линейки Ford Transit в России.