Политика
РБККороль Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
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Перестановки в Саудовской Аравии произошли накануне визита Александра Новака в Эр-Рияд
Коммерсантъ08 сентября в 14:10
Минэнерго Саудовской Аравии возглавил принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд
РИА Новости07 сентября в 18:08
СМИ: Король Саудовской Аравии назначил сына на должность министра энергетики
Life.ru07 сентября в 19:13
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Госдума приняла в I чтении законопроект о штрафе для операторов связи
Госдума во вторник, 10 сентября, приняла в первом чтении законопроект, который предлагает ввести для операторов связи штрафы до 18 млн рублей за нарушение требований по хранению персональных данных.
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Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента
По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
Газета.Ru 06:21
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Ozon запустил доставку до двери в регионах
Интернет-магазин Ozon начал предоставлять услугу доставки заказов до двери в нескольких регионах, говорится в сообщении компании.
Ведомости 08:38
Футбол
Гендиректор «Зенита» вошёл в исполком ассоциации европейских клубов
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев был избран в новый состав исполкома ассоциации европейских футбольных клубов (ECA).
Чемпионат 07:42
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
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По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru вчера в 05:28
Футбол
Вратарь сборной Кюрасао скончался перед матчем с Гаити
В стане сборной Кюрасао произошла трагедия перед матчем Лиги наций КОНКАКАФ с Гаити, сообщает Goal.com.
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Экономика
Российский олигарх занялся марихуаной и заработал миллиард
Основу состояния бизнесмена составляет пакет акций американского производителя марихуаны Curaleaf.
Lenta.ru 07:46
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В Москве косметолога обвинили в смерти пациентки
В Москве следователи предъявили обвинение косметологу после смерти ее пациентки во время процедуры.
РБК 08:21
Гаджеты
Квартальные продажи носимых устройств выросли практически вдвое
Сообщается, что продажи гаджетов в годовом исчислении выросли практически в два раза — на 85,2 %. Объём рынка в штучном выражении достиг 67,7 млн единиц.
3DNews 05:06
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Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика
Лукашенко подарил Патрушеву его досье времен учебы в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи в Минске с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым подарил ему досье, собранное во время его учебы и работе в Белоруссии.
РБК 08:09
Политика
В Болгарии задержали лидера движения «Русофилы»
Председатель движения «Русофилы» Николай Малинов был задержан в Болгарии в рамках расследования дела о шпионаже, сообщают издания «24 часа» и Болгарское национальное радио (БНР) без ссылки на источники.
РБК вчера в 18:15
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
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«ПСЖ» решил продать Неймара в зимнее трансферное окно
Руководство «ПСЖ» приняло решение расстаться с бразильским нападающим Неймаром в зимнее трансферное окно, утверждает издание Sport.es.
Евро-футбол.ру 06:53
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия
СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых
Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
RT на русском 08:30
Происшествия
На Тайване женщина с мертвым мозгом вышла замуж
РИА Новости 07:14
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец 07:08
Политика
Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° вчера в 19:27
Общество
В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть
Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:48
Игры
Train Simulator 2020 выходит в Steam на следующей неделе
Train Simulator 2020 выйдет в Steam 19 сентября 2019 года.
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Авто
В России началось производство обновленного Ford Transit
Напомним, что «Форд Соллерс Елабуга», на базе которого создано обновленное совместное предприятие Ford Sollers в России, в июне 2019 года подписало специнвестконтракт с Минпромторгом РФ для развития производства линейки Ford Transit в России.
Автостат 06:16
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Музыка
Билли Айлиш исполнила «русскую» версию «Bad Guy» в «Вечернем Урганте»
ИА InterMedia 05:05
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10