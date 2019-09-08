Политика

РБКРБККороль Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
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