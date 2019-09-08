Политика
РБККороль Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Перестановки в Саудовской Аравии произошли накануне визита Александра Новака в Эр-Рияд
Коммерсантъ08 сентября в 14:10
Минэнерго Саудовской Аравии возглавил принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд
РИА Новости07 сентября в 18:08
СМИ: Король Саудовской Аравии назначил сына на должность министра энергетики
Life.ru07 сентября в 19:13
Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
Политика
США допускают введение санкций против «Роснефти»
В Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти, заявил в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
РИА Новости 05:59
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
В аэропорту Новосибирска задержан рейс из-за неисправности самолета
Рейс из Новосибирска в Москву авиакомпании «Глобус» отложен из-за срабатывания датчика незакрытия двери, сообщили РБК в пресс-службе Западносибирской транспортной прокуратуры.
РБК 06:04
Шоу-бизнес
Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре
Российский певец Дима Билан попросил прощения у жителей Самары за концерт в нетрезвом виде и пообещал горожанам компенсации.
REGNUM вчера в 19:04
Политика
Сенцов собрался вернуться в Крым на танках
Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Политика
Почти 30 генералов и полковников уволил Путин
От должности был освобождены почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Privet-Rostov.ru 01:14
Театры
Спектакль с обнаженной актрисой в ванне шокировал жителей Челябинска
В ходе представления актрисы сидят на унитазе, принимают ванну и бреют ноги, пишет 74.ru. Некоторые зрители не выдерживали и уходили.
КП - Челябинск вчера в 23:12
Политика
Песков подтвердил факт работы Смоленкова в администрации президента
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что сотрудник по имени Олег Смоленков действительно работал в АП.
Известия 06:13
Теннис
Россиянка Флинк победила на старте турнира в Хиросиме
Под первым номером на турнире в Хиросиме посеяна Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Она является действующей победительницей турнира.
Чемпионат 01:48
Происшествия
В Челябинске два судимых пациента сбежали из психбольницы
Российская газета 03:37
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Происшествия
В штабах Навального в пяти городах идут обыски
Коммерсантъ 02:27
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Политика
Надежда Савченко стала официально безработной
Вести.Ru вчера в 16:01
Происшествия
Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СКР
Генерального директора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву вызвали на допрос. Фото повестки она сама опубликовала в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Экономика
ФАС не отмечает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не наблюдает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в целом по России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
ТАСС 06:03
Музыка
Билли Айлиш исполнила «русскую» версию «Bad Guy» в «Вечернем Урганте»
ИА InterMedia 05:05
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru вчера в 03:50
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Авто
Volkswagen презентовала серийный электромобиль ID.3
Тарантас Ньюс 00:12
Политика
ЕС, Россия и Украина согласовали дату переговоров по газу
Ранее сообщалось, что Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября.
Росбалт вчера в 05:16
Футбол
Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса
Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.
REGNUM 00:17
Политика
Песков прокомментировал данные о новом обмене заключенными с Украиной
В Кремле есть понимание о необходимости продолжения процесса обменами заключенными между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:56
Авто
Mitsubishi Pajero заменят новой моделью
На домашнем рынке у Mitsubishi Pajero уже появилась прощальная версия Final Edition - в скором будущем модель покинет Японию.
Тарантас Ньюс вчера в 10:06