Политика
РБККороль Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
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Перестановки в Саудовской Аравии произошли накануне визита Александра Новака в Эр-Рияд
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Минэнерго Саудовской Аравии возглавил принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд
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СМИ: Король Саудовской Аравии назначил сына на должность министра энергетики
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Лавров высказался о вывезенном из России американском шпионе
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Москва 24 вчера в 13:03
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