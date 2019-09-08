Политика
Эхо МосквыСын короля Саудовской Аравии стал новым министром энергетики страны
Впервые член правящей династии занимает такой пост в кабинете министров королевства, отмечает агентство Рейтер. Эксперты говорят, что не стоит ожидать каких-либо изменений в политике Саудовской Аравии в области экспорта нефти.
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Перестановки в Саудовской Аравии произошли накануне визита Александра Новака в Эр-Рияд
Коммерсантъ08 сентября в 14:10
Минэнерго Саудовской Аравии возглавил принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд
РИА Новости07 сентября в 18:08
СМИ: Король Саудовской Аравии назначил сына на должность министра энергетики
Life.ru07 сентября в 19:13
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В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
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Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
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Порошенко вновь не явился на допрос в Госбюро Украины
Адвокат экс-лидера Незалежной Петра Порошенко, Игорь Головань, заявил, что политик не придет во вторник, 10 сентября, на допрос в Госбюро расследований из-за работы в Верховной раде.
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Политика
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Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
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Джек Ма покинул пост главы Alibaba
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Сборная Бельгии на выезде уверенно переиграла команду Шотландии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Матч ТВ вчера в 16:35
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В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ вчера в 15:36
Энергетика
Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии
В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
РБК вчера в 09:14
Технологии
Сбербанк запустил новый сервис – открытие счета онлайн
Сбербанк первым в России запустил сервис открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя дистанционно.
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Армия и оружие
В Японии оценили пуски снарядов из КНДР
Правительство Японии прокомментировало новые пуски снарядов или ракет Северной Кореи в сторону Японского моря.
Газета.Ru вчера в 19:48
Армия и оружие
Радикальная группировка боевиков передислоцировалась в провинцию Идлиб
В Сирии произошла передислокация радикальной протурецкой группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM вчера в 08:11
Экономика
Росстат: Авиабилеты в России подорожали на четверть
Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24 процента.
Российская газета 01:51
Происшествия
Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику
Вести.Ru вчера в 15:50
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Минздрав поручил проверить влияние электронных сигарет на здоровье
Замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что главному внештатному специалисту-терапевту Минздрава поручено изучить, как электронные сигареты влияют на здоровье.
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Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия
Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве
Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
Известия 00:47
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Ученые нашли способ борьбы со старческим маразмом
Ученые Колумбийского университета провели анализ данных почти 11 тыс взрослых людей из китайского лонгитюдного исследования здоровья в период с 2011 по 2015 год.
Ferra вчера в 14:20
Общество
В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
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Армия и оружие
Битва технологий: SWIR-камеры против аэрозольной защиты
SWIR-камера в отличие от тепловизора считывает не его собственную тепловую "ауру", а отражённые волны.
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Заместитель министра добавил, что в 2020 году "Севмаш" должен передать ВМФ России атомную подводную лодку специального назначения "Белгород", ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Олег" и две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск".
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Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета вчера в 06:23
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Роскачество в ходе проверки одного из самых популярных видов быстрых завтраков, шоколадных шариков, выяснило, что треть из проверенных торговых марок содержит токсины.
ТАСС вчера в 02:16
Футбол
РФС: «Зенит» и «Локомотив» ещё не договорились о дате своего матча
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о сложностях, связанных с матчем 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом», который должен состояться 28 сентября в Москве.
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Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
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В Китае начались продажи «умного» телевизора Redmi TV
Сегодня в Китае начались продажи первого телевизора Redmi, который оснащен дисплеем диагональю 70 дюймов.
UfacityNews.ru 03:56