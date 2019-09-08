Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыСын короля Саудовской Аравии стал новым министром энергетики страны

Впервые член правящей династии занимает такой пост в кабинете министров королевства, отмечает агентство Рейтер. Эксперты говорят, что не стоит ожидать каких-либо изменений в политике Саудовской Аравии в области экспорта нефти.
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Новый саудовский министр энергетики обсудит с Новаком двустороннее сотрудничество

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REGNUMвчера в 08:56

Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны

РБК07 сентября в 18:40

СМИ: Король Саудовской Аравии назначил сына на должность министра энергетики

Life.ru07 сентября в 19:13

Новым министром энергетики Саудовской Аравии стал сын короля

Интерфакс07 сентября в 20:28
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 05:00, Вашингтон
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В компании обещают, что товарный вариант BMW 4-Series будет на 80 процентов похож на прототип.
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В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

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Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии

В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
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Армия и оружие

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Правительство Японии прокомментировало новые пуски снарядов или ракет Северной Кореи в сторону Японского моря.
Газета.Ru вчера в 19:48
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Радикальная группировка боевиков передислоцировалась в провинцию Идлиб

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Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24 процента.
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Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

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Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
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Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве

Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
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Ученые Колумбийского университета провели анализ данных почти 11 тыс взрослых людей из китайского лонгитюдного исследования здоровья в период с 2011 по 2015 год.
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В Госдуме предложили установить новый выходной для православных

Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
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Армия и оружие

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Заместитель министра добавил, что в 2020 году "Севмаш" должен передать ВМФ России атомную подводную лодку специального назначения "Белгород", ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Олег" и две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск".
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РФС: «Зенит» и «Локомотив» ещё не договорились о дате своего матча

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о сложностях, связанных с матчем 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом», который должен состояться 28 сентября в Москве.
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Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
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В Китае начались продажи «умного» телевизора Redmi TV

Сегодня в Китае начались продажи первого телевизора Redmi, который оснащен дисплеем диагональю 70 дюймов.
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Король Саудовской Аравии, Служитель двух святынь, глава династии Аль Саудов. Стал королём и премьер-министром 23 января 2015 года, после смерти своего единокровного брата короля Абдаллы.
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