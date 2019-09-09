Политика

РосбалтРосбалтКоролева Британии подписала закон об отсрочке Brexit

Закон, обязывающий премьера Великобритании Бориса Джонсона попросить в Брюсселе об отсрочке выхода страны из Евросоюза, подписала королева Елизавета II. Об этом заявили в палате лордов.
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Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает
 Sky News.
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