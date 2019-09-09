с чего всё началось

Британская королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из ЕС не будет одобрено британским парламентом.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Политика Британский парламент официально приостановил работу В конце рабочего дня в понедельник, 9 сентября, парламент Великобритании официально приостанавливает свою работу до 14 октября, когда королева Соединённого Королевства Елизавета II выступит перед парламентариями и сообщит о новых приоритетах правительства.

Экономика Китай проложит в Москву трубу с юанями "Китай и Россия приблизятся к снижению зависимости от доллара США", подчеркивает издание и сообщает о том, что Москва и Пекин наконец-то приблизились к запуску "юаневых российских государственных облигаций".

Хоккей Кучеров считает,что он непопулярен в России Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров выразил мнение, что в России у него не очень большая популярность.

Шоу-бизнес Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности Телеведущая Ксения Собчак опровергла на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.

Футбол Экс-игрок «Алании» и сборной Белоруссии вернулся в Бразилию Бывший полузащитник «Алании» и сборной Белоруссии Ренан Брессан вернулся в Бразилию через 12 лет после отъезда из страны.

Космос Индийский модуль потерял связь с Землей при посадке на Луну Модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей по время посадки на Луну.

Экономика В России увеличат детские пособия Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Политика Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.

Политика Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.

Футбол Василий Уткин: «Глушаков наехал на Кафельникова. Денис - свинья» Известный журналист Василий Уткин отреагировал на слова экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, сказанные в адрес известного болельщика красно-белых, теннисиста Евгения Кафельникова.

Футбол Савичев из «Торпедо» назван лучшим тренером ФНЛ в августе Лучшим тренером ФНЛ по версии самой лиги был признан главный тренер «Торпедо» Николай Савичев.

Футбол «Интер» рассчитывает бесплатно подписать Гетце Миланский клуб рассчитывает бесплатно заполучить футболиста следующим летом, когда у него истечет контракт с немецким клубом.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Политика В Киеве заявили о новых переговорах с Москвой по освобождению заключенных Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Москва и Киев обсуждают следующее одновременное освобождении задержанных и осужденных лиц.

Общество Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов В марте исследование РАНХиГС показало, что 49,3 процента (42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств.