Политика
Комсомольская правдаЕлизавета II подписала закон об отсрочке Brexit
Британская королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из ЕС не будет одобрено британским парламентом.
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Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика
Британский парламент официально приостановил работу
В конце рабочего дня в понедельник, 9 сентября, парламент Великобритании официально приостанавливает свою работу до 14 октября, когда королева Соединённого Королевства Елизавета II выступит перед парламентариями и сообщит о новых приоритетах правительства.
Комсомольская правда 10:22
Экономика
Китай проложит в Москву трубу с юанями
"Китай и Россия приблизятся к снижению зависимости от доллара США", подчеркивает издание и сообщает о том, что Москва и Пекин наконец-то приблизились к запуску "юаневых российских государственных облигаций".
РИА Новости 01:00
Хоккей
Кучеров считает,что он непопулярен в России
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров выразил мнение, что в России у него не очень большая популярность.
Sportbox.RU 19:25
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности
Телеведущая Ксения Собчак опровергла на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.
Росбалт 07:49
Футбол
Экс-игрок «Алании» и сборной Белоруссии вернулся в Бразилию
Бывший полузащитник «Алании» и сборной Белоруссии Ренан Брессан вернулся в Бразилию через 12 лет после отъезда из страны.
Спорт-Экспресс 18:25
Футбол
Станислав Черчесов: ни о какой недооценке Казахстана речи не было
Ни о какой недооценке речи не было, – заявил Черчесов, слова которого приводит пресс-служба РФС.
Вести.Ru 18:40
Космос
Индийский модуль потерял связь с Землей при посадке на Луну
Модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей по время посадки на Луну.
Профиль 07 сентября в 02:09
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Происшествия
В Чите в детском саду обрушился потолок
РИА Новости 09:13
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Политика
Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко
Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Единоборства
Порье: побежден, но со мной не покончено
Газета.Ru 16:00
Хоккей
«Металлург» проиграл в первом матче под руководством Воробьева
Спорт-Экспресс 12:32
Футбол
Василий Уткин: «Глушаков наехал на Кафельникова. Денис - свинья»
Известный журналист Василий Уткин отреагировал на слова экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, сказанные в адрес известного болельщика красно-белых, теннисиста Евгения Кафельникова.
ProstoProSport 17:06
Футбол
Савичев из «Торпедо» назван лучшим тренером ФНЛ в августе
Лучшим тренером ФНЛ по версии самой лиги был признан главный тренер «Торпедо» Николай Савичев.
Sport24.ru 04:22
Футбол
«Интер» рассчитывает бесплатно подписать Гетце
Миланский клуб рассчитывает бесплатно заполучить футболиста следующим летом, когда у него истечет контракт с немецким клубом.
Soccer.ru 13:14
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика
В Киеве заявили о новых переговорах с Москвой по освобождению заключенных
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Москва и Киев обсуждают следующее одновременное освобождении задержанных и осужденных лиц.
Газета.Ru 16:38
Общество
Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов
В марте исследование РАНХиГС показало, что 49,3 процента (42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств.
Lenta.ru 20:17
Общество
Тимати пообещал удалить спорный клип на песню «Москва»
РИА Новости 20:48
Наука
Лох-Несским чудовищем в Шотландии мог оказаться гигантский угорь
Международная команда специалистов на основе многочисленных исследований пришла к выводу, что чудовищем в шотландском озере Лох-Несс мог оказаться гигантский угорь.
Политическая Экспертиза 11:54