Политика
REGNUMКоролева Елизавета II одобрила закон об очередной отсрочке Brexit
Напомним, что оппозиция в парламенте смогла протащить законопроект об обязательной отсрочке Brexit в том случае, если к 31 октября Лондон и Брюссель так и не достигнут соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза.
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Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Шоу-бизнес
Маша Малиновская рассказала, как в 20 лет из-за мужа сделала аборт
Как пишет издание woman.ru, Малиновская вспомнила, как в 20 лет из-за мужа сделала аборт.
Smolnarod.ru 09:01
Культура
Владимиру Этушу открыли памятник на Новодевичьем кладбище
Ранее вдова артиста рассказала, что памятник поставили раньше, но его оформление завершили только сейчас.
Орфей 09:19
Происшествия
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости 12:49
Происшествия
В одном из кафе Дубая российский брокер забыл сумку с деньгами
Российская газета 18:30
Технологии
Регулятор США обвинил производителя вейпов Juul в некорректной рекламе
Федеральное управление США по контролю качества продуктов и медикаментов (FDA) направило крупному производителю вейпов и электронных сигарет Juul официальное предупреждение о том, что компания применяет некорректные маркетинговые приемы, характеризуя в маркировке и рекламе свои продукты как «на 99% более безопасные», «существенно безопасные», «абсолютно безопасные» по сравнению с сигаретами.
Коммерсантъ 14:00
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
RT на русском вчера в 17:20
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Авто
Honda обновила бюджетный аналог минивэна Odyssey
На стартовавшем в Чэнду автосалоне компания Honda представила обновленную версию минивэна Honda Elysion.
Новые автомобили вчера в 21:40
Политика
Путин и Макрон обсудили обмен пленными между РФ и Украиной
Политики обсудили обмен пленными, который произошел 7 сентября между РФ и Украиной. Обе стороны дали позитивную оценку освобождению.
РЕН ТВ вчера в 13:14
Армия и оружие
Северная Корея вновь запустила две ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.
РБК 20:01
Происшествия
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Транспорт
Собянин дал старт проходке участка метро «Карамышевская – Мневники»
В Москве началась проходка двухпутного перегонного тоннеля от станции "Карамышевская" до станции "Мневники" на западном участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
ТВ Центр 09:29
Игры
В R-Type Final 2 можно будет поиграть на TGS 2019
Gmbox.ru 18:31
Экономика
Рынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии
Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
Коммерсантъ 04:13
Кино
Михалков назвал «Оскар» политизированной премией
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что кинопремия «Оскар» стала слишком политизированной, не имеющей отношения к искусству.
Известия 16:27
Политика
Монголия может стать транзитером российского газа в Китай
Действительно, примерно год назад на встрече глав КНР, РФ и Монголии Путин заявил, что «монгольские партнеры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте- и газопроводы из России в Китай».
Независимая газета 13:10
Футбол
Сборная Хорватии упустила победу над Азербайджаном
Сборная Азербайджана на своем поле сыграла вничью с командой Хорватии (1:1) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Е. На 11-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Кривоцюк подыграл себе рукой в штрафной площади.
LiveSport.ru 14:16
Гаджеты
Apple обвинили в нарушении трудового законодательства Китая
Представители Foxconn, в свою очередь, также не отрицают случаи нарушения трудового законодательства.
Аргументы и Факты 01:16
Культура
В Москве пройдет церемония награждения конкурса имени Андрея Стенина
Церемония награждения Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина пройдет во вторник в Государственном историческом музее в Москве, сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 17:28
Политика
Дефицит топлива обнаружен на украинских заправках
На украинских автозаправках обнаружена нехватка топлива из-за возникших проблем с поставками не нефтебазы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:09
Футбол
Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru 07:21
Экономика
ВЦИОМ: две трети россиян предпочитают сберегать деньги, а не тратить
Большинство россиян (66%) считает, что сейчас лучше сберегать и меньше тратить.
ТАСС 07:24
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла условия брачного договора
StarHit.ru 09:30
Шоу-бизнес
Ирина Муромцева разводится с мужем после шести лет брака
Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева решила расстаться со своим мужем, продюсером Максимом Волковым.
Телепрограмма 01:09
Политика
Британский парламент вновь отверг идею Джонсона о досрочных выборах
4 сентября британский парламент проголосовал против предложения Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.
RT на русском 19:42