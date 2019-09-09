Политика

REGNUMREGNUMКоролева Елизавета II одобрила закон об очередной отсрочке Brexit

Напомним, что оппозиция в парламенте смогла протащить законопроект об обязательной отсрочке Brexit в том случае, если к 31 октября Лондон и Брюссель так и не достигнут соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза.
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Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает
 Sky News.
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