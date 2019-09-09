с чего всё началось

Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News. С 9 сентября закон вступил в силу.

Политика Памфилова пожаловалась в СПЧ на Associated Press Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась на агентство Associated Press в профильную коллегию Совета при правам человека при президенте.

Теннис Российский теннисист Медведев проиграл Надалю в финале US Open Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису.

Политика США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.

Политика Россия может выступить против проведения важных переговоров в США Российская сторона может выступить с предложением о переносе из штаб-квартиры ООН в США важных международных переговоров в связи с проводимой Вашингтоном визовой войной.

Происшествия В ДТП в Пензенской области погибли три человека По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.

Политика В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест в связи с проходящими в Крыму выборами в местные органы власти.

Политика Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Политика Шойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными «Трудно что-либо добавить — единственное, что хочу сказать: мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными»,— сказал господин Шойгу после переговоров глав МИДов и Минобороны России и Франции (цитата по «РИА Новости»).

Единоборства Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи Уже не менее 18 женщин приняли участие в флешмобе, выложив свои фотографии в папахах.

Технологии Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.

Политика Пушков отреагировал на слова Катамадзе о любви к россиянам По мнению российского сенатора, грузинская певица соскучилась по гонорарам Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова грузинской певицы Нино Катамадзе о любви к россиянам.

Игры Дебютный трейлер Resident Evil: Project Resistance Capcom опубликовала дебютный трейлер новой игры из серии Resident Evil под названием Project Resistance.

Шоу-бизнес Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.

Армия и оружие ВМФ России в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические ("Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт").

Шоу-бизнес В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.

Политика Президент Литвы заявил о борьбе Белоруссии за свою независимость Белоруссия борется за свою независимость, а Литва и ЕС поддержат ее в этом, заявил литовский президент Гитанас Науседа.

Здоровье Кардиологи назвали основные риски возникновения инфарктов Ранее в сентябре шведские ученые назвали признаки повышенного риска инфаркта.

Политика Южная Осетия закрыла границу с Грузией О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.