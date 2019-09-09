с чего всё началось

Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News. С 9 сентября закон вступил в силу.

Происшествия Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.

Гаджеты Apple обвинили в нарушении трудового законодательства Китая Представители Foxconn, в свою очередь, также не отрицают случаи нарушения трудового законодательства.

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Политика «Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.

Политика Памфилова пожаловалась в СПЧ на Associated Press Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась на агентство Associated Press в профильную коллегию Совета при правам человека при президенте.

Общество Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год Рособрнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Технологии Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.

Футбол Россия — Казахстан 0:0 (2-й тайм) Футболисты сборной России в понедельник проведут свой шестой матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Политика Делегация из США приехала в Крым В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева учит годовалую дочь плаванию Что правда, учит годовалую дочь телеведущей Леры Кудрявцевой не она сама, а профессиональный тренер.

Политика Талибы продолжат борьбу в Афганистане после отмены переговоров с США Радикальное движение "Талибан" намерено продолжить свою борьбу в Афганистане после того, как президент США Дональд Трамп заявил об отмене мирных переговоров и запланированной ранее встречи с лидерами движения, сообщает телеканал ToloNews.

Экономика Минфин предложил новую систему пенсионных накоплений Минфин России разработал законопроект о новой системе пенсионных накоплений, рабочее название документа — «о гарантированном пенсионном продукте», сообщила пресс-служба министерства.

Политика Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 25 мест в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.

Футбол Варан предположил, что Ареола навяжет конкуренцию Куртуа в «Реале» Защитник «Реала» Рафаэль Варан предположил, что его новый одноклубник Альфонс Ареола может составить конкуренцию основному вратарю мадридцев Тибо Куртуа.

Футбол «Вулверхэмптон» хочет купить Кессье в январе «Вулверхэмптон» вновь проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику «Милана» Франку Кессье, утверждает Sky Sports.

Политика Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25% Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Политика Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.

Происшествия В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.

Космос Робот «Федор» вернулся на Землю Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".

Армия и оружие Новая партия компонентов С-400 уже прибыла на турецкую авиабазу В Турцию продолжают прибывать компоненты российского ЗРК С-400. На авиабазе Мюртед приземлились два самолета с новой партией.

Энергетика Власти Украины пообещали снизить цены на газ для населения в сентябре Власти Украины пообещали снизить цены на газ для жителей страны в сентябре на 115 гривен ($4,6), о чем заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте.

Политика Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».

Происшествия В ДТП в Пензенской области погибли три человека По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.