Политика
РБККоролева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit
Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News. С 9 сентября закон вступил в силу.
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Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Российская газета 09:18
Гаджеты
Apple обвинили в нарушении трудового законодательства Китая
Представители Foxconn, в свою очередь, также не отрицают случаи нарушения трудового законодательства.
Аргументы и Факты 01:16
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Политика
В Улан-Удэ проходит стихийный митинг
Эхо Москвы 14:30
Политика
«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Политика
Памфилова пожаловалась в СПЧ на Associated Press
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась на агентство Associated Press в профильную коллегию Совета при правам человека при президенте.
Интерфакс 12:58
Общество
Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год
Рособрнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
РИА Новости 09:13
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Футбол
Россия — Казахстан 0:0 (2-й тайм)
Футболисты сборной России в понедельник проведут свой шестой матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
РИА Новости вчера в 17:05
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева учит годовалую дочь плаванию
Что правда, учит годовалую дочь телеведущей Леры Кудрявцевой не она сама, а профессиональный тренер.
Bimru.ru вчера в 14:28
Политика
Талибы продолжат борьбу в Афганистане после отмены переговоров с США
Радикальное движение "Талибан" намерено продолжить свою борьбу в Афганистане после того, как президент США Дональд Трамп заявил об отмене мирных переговоров и запланированной ранее встречи с лидерами движения, сообщает телеканал ToloNews.
РИА Новости вчера в 09:13
Экономика
Минфин предложил новую систему пенсионных накоплений
Минфин России разработал законопроект о новой системе пенсионных накоплений, рабочее название документа — «о гарантированном пенсионном продукте», сообщила пресс-служба министерства.
Rambler News Service 06 сентября в 15:06
Политика
Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой
По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 25 мест в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:45
Футбол
Варан предположил, что Ареола навяжет конкуренцию Куртуа в «Реале»
Защитник «Реала» Рафаэль Варан предположил, что его новый одноклубник Альфонс Ареола может составить конкуренцию основному вратарю мадридцев Тибо Куртуа.
Матч ТВ 14:03
Футбол
«Вулверхэмптон» хочет купить Кессье в январе
«Вулверхэмптон» вновь проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику «Милана» Франку Кессье, утверждает Sky Sports.
Чемпионат 13:20
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Политика
Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной
Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК 13:48
Происшествия
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости 12:49
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости 06 сентября в 17:41
Армия и оружие
Новая партия компонентов С-400 уже прибыла на турецкую авиабазу
В Турцию продолжают прибывать компоненты российского ЗРК С-400. На авиабазе Мюртед приземлились два самолета с новой партией.
Новостной фронт 07:00
Энергетика
Власти Украины пообещали снизить цены на газ для населения в сентябре
Власти Украины пообещали снизить цены на газ для жителей страны в сентябре на 115 гривен ($4,6), о чем заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте.
Вести.Финанс 08:49
Политика
Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы
Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».
РБК 13:08
Культура
В Британии снимут сериал об отравленном Александре Литвиненко
Телепрограмма 12:15
Происшествия
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Политика
Немецкий детектив предложил Малайзии информацию о крушении МН17
Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.
Труд 03:59