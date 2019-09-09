с чего всё началось

Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News. С 9 сентября закон вступил в силу.

Футбол «Манчестер Сити» первым потратил миллиард евро на трансферы Английский "Манчестер Сити" стал первым в истории футбола клубом, потратившим на трансферы более миллиарда евро.

Армия и оружие Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.

Футбол Сарри ждет от Роналду 40 забитых голов за сезон Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в беседе с нападающим команды Криштиану Роналду озвучил ожидаемое количество голов от португальца в новом сезоне, сообщает Tuttosport.

Кино Михалков назвал «Оскар» политизированной премией Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что кинопремия «Оскар» стала слишком политизированной, не имеющей отношения к искусству.

Политика Эксперт оценил результаты оппозиции на выборах в МГД Политолог Марат Баширов оценил результаты оппозиции на выборах в Мосгордуму.

Шоу-бизнес В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.

Политика Трампа заподозрили в давлении на Украину ради поддержки на выборах Демократы выразили уверенность в том, что и сейчас Трамп продолжает усиливать свое давление на Украину в преддверии предстоящих выборов.

Политика В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».

Политика Трамп предложил свое посредничество на переговорах Москвы и Киева Выступая на Южной лужайке Белого дома президент США Дональд Трамп высказал желание поучаствовать в переговорах между Россией и Украиной.

Футбол Бельгия в гостях разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020 Сборная Бельгии на выезде уверенно переиграла команду Шотландии в матче отборочного турнира Евро-2020.

Теннис Медведев проиграл Надалю в финале US Open Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале турнира серии Большого шлема US Open.

Политика Южная Осетия закрыла границу с Грузией О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.

Армия и оружие Катар обвинил Саудовскую Аравию в нарушении международного права МИД Катара обвинил Саудовскую Аравию в нарушении международного права и продолжении дискриминации его подданных спустя более 2,5 года установления блокады эмирата.

Политика Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.

Армия и оружие Минсельхоз вмешался в танковые дела Общество и другие реставраторы регистрировали машины в органах Гостехнадзора (подчиняются Минсельхозу) как «самоходные машины», что предусмотрено постановлением правительства №938.

Происшествия Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34 Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Гаджеты Компания Apple 10 сентября презентует новые iPhone Традиционно компания представит новую модель iPhone. Предполагается, что будут презентованы сразу три модели смартфона.

Здоровье Филиппины объявили о первой вспышке африканской чумы свиней возле Манилы Reuters пишет, что объявление о чуме свиней было основано на результатах лабораторных испытаний, запрошенных министром сельского хозяйства Уильямом Даром после сообщений в прошлом месяце о необычном количестве смертей свиней на приусадебных участках в провинции Ризал, недалеко от столицы Филиппин Манилы.

Общество Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год Рособрнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Авто Honda обновила бюджетный аналог минивэна Odyssey На стартовавшем в Чэнду автосалоне компания Honda представила обновленную версию минивэна Honda Elysion.

Шоу-бизнес Гуф признался Кети Топурии в любви в день ее рождения Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, опубликовал на своей странице в Instagram трогательный пост.

Происшествия В Германии восемь пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности В Берлине шесть человек пострадали из-за турбулентности в самолете. Об этом сообщается в аккаунте берлинской пожарной службы.