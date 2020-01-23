с чего всё началось

Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из ЕС. Об этом британским парламентариям заявил заместитель спикера палаты общин Найджел Эванс, передает Sky News. Как отмечает телеканал, теперь документ получил статус закона и обрел юридическую силу.

Общество В Совфеде поддержали идею поднять оклады учителям Инициативу поддержал Совет Федерации. Майские указы требуют поднять зарплату учителей как минимум до уровня средней по региону.

Наука В Китае нашли предполагаемый источник нового коронавируса Источником распространения нового коронавируса 2019-nCoV могли стать змеи. К такому мнению пришли ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя.

Общество Названы провоцирующие онкологию привычки Специалисты Центра исследований рака в Германии назвали неочевидные факторы, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Технологии В WhatsApp появилась тёмная тема Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.

Кино На майские праздники россияне останутся без голливудского кино Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Шоу-бизнес Светлана Лобода устроила пляжную фотосессию в купальнике Лобода снялась на фоне пальм и моря в светлом бикини и синей накидке. Пляжный наряд подчеркнул идеальную фигуру певицы.

Общество ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис «С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.

Наука Подтверждено существование излучения Хокинга Ученые Университета Уотерлу в Канаде получили первое подтверждение существования излучения Хокинга у черных дыр.

Наука В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.

Политика Рост пенсий россиян закрепят в Конституции Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.