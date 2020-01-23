Политика

ВедомостиВедомостиКоролева Елизавета II одобрила законопроект о Brexit

Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из ЕС. Об этом британским парламентариям заявил заместитель спикера палаты общин Найджел Эванс, передает Sky News. Как отмечает телеканал, теперь документ получил статус закона и обрел юридическую силу.
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Королева Елизавета II в четверг, 23 января, подписала законопроект о выходе Великобритании из Европейского союза («Брексит»), сообщает телеканал Sky News
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