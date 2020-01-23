с чего всё началось

Подпись под законом о выходе Великобритании из состава Европейского союза поставила 23 января британская королева Елизавета II. С соответствующим обращением выступил замглавы палаты общин Найджел Эванс.

Технологии В WhatsApp появилась тёмная тема Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.

Кино Netflix выпустит анимационный сериал по «Ведьмаку» В официальном Twitter-аккаунте Netflix появилось сообщение о том, что студия готовит новый анимационный проект по вселенной Ведьмака.

Шоу-бизнес Лишенная водительских прав Бочкарева продает свой Cadillac Российская актриса Наталья Бочкарева, лишенная водительских прав на год и восемь месяцев за хранение наркотиков, решила продать свой автомобиль Cadillac.

Общество Рост пенсий россиян закрепят в Конституции Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Гаджеты Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7 14 января 2020 года официально прекратилась поддержка операционной системы Windows 7, что означает, что пользователи данной ОС больше не будут получать бесплатные патчи и обновления безопасности.

Общество Винника экстрадировали во Францию Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.

Происшествия ФСБ задержала ячейку экстремистов в Дагестане Сотрудники управления ФСБ России по Дагестану совместно с сотрудниками МВД России 23 января задержали шесть участников международной религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещена в России).

Наука В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.

Гаджеты Samsung в РФ начала продажу красного смартфона Samsung Galaxy A51 На прошлой неделе, Galaxy A51 начали предлагать в двух цветах — черном и белом, причем на рынок сразу вышли две модификации — 4/64 ГБ памяти за 19 990 рублей и 6/128 ГБ за 22 990 рублей.

Общество ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис «С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.

Общество В Tinder появится тревожная кнопка Match Group намерена встроить в свое приложение для знакомств Tinder тревожную кнопку, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Политика Израиль начал процесс передачи Александровского подворья РПЦ Израиль в ответ на просьбу России, которая была подана в свое время, начал юридический процесс записи Александровского подворья на имя Русской православной церкви.

Политика Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.