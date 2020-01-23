Политика

REGNUMREGNUMЕлизавета II подписала закон о Brexit

Подпись под законом о выходе Великобритании из состава Европейского союза поставила 23 января британская королева Елизавета II. С соответствующим обращением выступил замглавы палаты общин Найджел Эванс.
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с чего всё началось
Королева Елизавета II в четверг, 23 января, подписала законопроект о выходе Великобритании из Европейского союза («Брексит»), сообщает телеканал Sky News
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