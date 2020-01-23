Политика
REGNUMЕлизавета II подписала закон о Brexit
Подпись под законом о выходе Великобритании из состава Европейского союза поставила 23 января британская королева Елизавета II. С соответствующим обращением выступил замглавы палаты общин Найджел Эванс.
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с чего всё началось
Королева Елизавета II в четверг, 23 января, подписала законопроект о выходе Великобритании из Европейского союза («Брексит»), сообщает телеканал Sky News.Коммерсантъ10:45
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Космос
Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Кино
Netflix выпустит анимационный сериал по «Ведьмаку»
В официальном Twitter-аккаунте Netflix появилось сообщение о том, что студия готовит новый анимационный проект по вселенной Ведьмака.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Шоу-бизнес
Лишенная водительских прав Бочкарева продает свой Cadillac
Российская актриса Наталья Бочкарева, лишенная водительских прав на год и восемь месяцев за хранение наркотиков, решила продать свой автомобиль Cadillac.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
14 января 2020 года официально прекратилась поддержка операционной системы Windows 7, что означает, что пользователи данной ОС больше не будут получать бесплатные патчи и обновления безопасности.
Общество
Винника экстрадировали во Францию
Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
Футбол
Андрей Талалаев оставил пост главного тренера «Химок»
Футбольный клуб «Химки» покинул главный тренер команды Андрей Талалаев.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Происшествия
ФСБ задержала ячейку экстремистов в Дагестане
Сотрудники управления ФСБ России по Дагестану совместно с сотрудниками МВД России 23 января задержали шесть участников международной религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещена в России).
Кино
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Наука
В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях
Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Гаджеты
Samsung в РФ начала продажу красного смартфона Samsung Galaxy A51
На прошлой неделе, Galaxy A51 начали предлагать в двух цветах — черном и белом, причем на рынок сразу вышли две модификации — 4/64 ГБ памяти за 19 990 рублей и 6/128 ГБ за 22 990 рублей.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Общество
В Tinder появится тревожная кнопка
Match Group намерена встроить в свое приложение для знакомств Tinder тревожную кнопку, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут остаться без охраны в Канаде
Скандальный разрыв Меган Маркл и принца Гарри с королевской семьей принес герцогам Сассекским облегчение, но Елизавете II – дополнительную головную боль.
Политика
Израиль начал процесс передачи Александровского подворья РПЦ
Израиль в ответ на просьбу России, которая была подана в свое время, начал юридический процесс записи Александровского подворья на имя Русской православной церкви.
Политика
Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле
Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
Политика
Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти: полный текст и подписи
Сегодня же совершено покушение на основные принципы устройства государства, на конституционные права граждан России.
Футбол
«Манчестер Сити» могут исключить из Лиги чемпионов за новые махинации
«Манчестер Сити» может быть исключён из Лиги чемпионов за новые нарушения финансового фэйр-плэй.
Политика
Памфилова объяснила важность голосования по поправкам в конституцию
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова объяснила, почему Всероссийское голосование является наиболее подходящим форматом для выяснения мнения россиян по внесению изменений в Конституцию РФ.
Общество
Из-за коронавируса в Китае изолируют уже второй город
Хуанган станет уже вторым городом в Китае, изолированным из-за вспышки эпидемии нового коронавируса.
Общество
AP: власти США ужесточат правила выдачи виз беременным женщинам
Администрация президента США Дональда Трампа намерена с 24 января ввести новые правила выдачи виз беременным женщинам.