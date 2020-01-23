Политика
РБККоролева Елизавета II подписала закон о выходе из Евросоюза
Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Об этом говорится в сообщении в Twitter лидера палаты общин Джейкоба Уильяма Рис-Могга. Таким образом, законопроект приобретает статус закона.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Королева Елизавета II в четверг, 23 января, подписала законопроект о выходе Великобритании из Европейского союза («Брексит»), сообщает телеканал Sky News.Коммерсантъ10:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Политика
Путин прибыл в Палестину для встречи с Махмудом Аббасом
Биатлон
Отец французских биатлонистов ушел в горы и исчез
Француз Жиль Клод, отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода, пропал без вести в северном Квебеке (Канада).
Происшествия
Названа возможная причина самоубийства срочника в московской воинской части
За день до самоубийства солдат позвонил родителям и сообщил, что на следующий день ему предстоит провести на ногах 24 часа, потому что его назначили дневальным по роте.
Игры
На сайте Sony у эксклюзивов PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»
Финансы
Солид Банк снизил ставки по вкладам
Прежняя ставка – 6,18%.Доходность «Столичного» (от 50 тыс. рублей на один год) составляет 5,9% годовых (вместо 6,1%).
Происшествия
В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
Первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами города Ухань зарегистрирован в Китае, 80-летний мужчина скончался в среду вечером в северной провинции Хэбэй, говорится в сообщении комитета провинции по вопросам здравоохранения.
Политика
Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В Китае изолировали два города из-за коронавируса
Власти Китая полностью изолировали города Ухань и Хуанган в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Политика
В Совфеде назвали провокацией планы меджлиса устроить «марш на Крым»
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Политика
Организаторы удивились отказу Зеленского посетить форум по Холокосту
Отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем, передает «РИА Новости».
Политика
В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Политика
Захарова заявила о дезинформационной кампании Польши против России
Польша начала дезинформационную кампанию против России по теме Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Армия и оружие
Американцы поставили России ультиматум по Сирии
На фоне столкновений между российскими и американскими военными, России было направлено четкое предупреждение отказаться от провокационных действий и не «испытывать терпение» США в арабской республике на территориях, где осуществляется добыча нефти и газа.
Армия и оружие
В Госдепе рассказали об инциденте с российским генералом в Сирии
Спецпредставитель Госдепа США по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил, что между Россией и США действуют договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Политика
Памфилова оценила возможность голосования по конституции в будний день
Общероссийское голосование по поправке к Конституции РФ могло бы пройти в рабочий день, считает глава ЦИК Элла Памфилова.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Финансы
Облигации Минфина на ₽58 млрд ушли в одни руки неизвестному покупателю
Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.).
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов уступили лидерам 0,05 балла в ритм-танце на ЧЕ
Первое место в ритм-танце занял французский дуэт Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон. Они опередили россиян на 0,05 балла.
Политика
Израиль передал РПЦ Александровское подворье
Долгие годы переговоров завершились успешно — Израиль отдает Русской Церкви Александровское подворье.
Авто
Более 82 тысяч автомобилей Toyota и Lexus отзывают в России
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.