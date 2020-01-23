Политика

РБКРБККоролева Елизавета II подписала закон о выходе из Евросоюза

Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Об этом говорится в сообщении в Twitter лидера палаты общин Джейкоба Уильяма Рис-Могга. Таким образом, законопроект приобретает статус закона.
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Королева Елизавета II в четверг, 23 января, подписала законопроект о выходе Великобритании из Европейского союза («Брексит»), сообщает телеканал Sky News
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