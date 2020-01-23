Политика

REGNUMREGNUMЕлизавета II подписала закон о Brexit

Подпись под законом о выходе Великобритании из состава Европейского союза поставила 23 января британская королева Елизавета II. С соответствующим обращением выступил замглавы палаты общин Найджел Эванс.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

Елизавета II подписала закон о «Брексите»

Коммерсантъ10:45

Елизавета II подписала билль о Brexit

ТАСС10:43

Королева Великобритании Елизавета II подписала закон о Brexit

РЕН ТВ09:59

Британская королева подписала Brexit

Lenta.ru10:26

Елизавета II подписала билль о выходе Британии из состава ЕС

Газета.Ru10:21

Елизавета II подписала билль о брексите

RT на русском10:13

Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из ЕС

РИА Новости10:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова попытался сесть на шпагат, как Волочкова

Московский Комсомолец 08:29
Хоккей

«Автомобилист» выиграл третий матч подряд, одолев «Трактор»

Чемпионат 11:04
Политика

Путин не стал пожимать руку Пенсу

Взгляд.ру 08:05
Политика

Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию

Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
REGNUM 04:00
Происшествия

Суд отказался сократить срок ареста Емельяненко

Краснодарский краевой суд отказал бойцу MMA Александру Емельяненко, наказанному за мелкое хулиганство в Анапе, в удовлетворении апелляционной жалобы, и не сократил ему недельный срок ареста до трёх суток, сообщает пресс-служба инстанции.
РИА Новости 09:33
Политика

В Конституцию предложена поправка Калягина-Пиотровского-Мацуева

Члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и художественный руководитель театра ET CETERA Александр Калягин предложили дополнить статью Основного закона о национальных символах пунктом о культуре, передает РАПСИ.
Рамблер 10:43
Общество

Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до «ядерной полуночи»

Часы Судного дня переведены на 20 секунд вперед и теперь показывают 23:48:20 до наступления "ядерной полуночи".
ТАСС 10:54
Политика

Глава Минфина США посоветовал Грете Тунберг выучить экономику

Министр финансов США Стивен Мнучин предложил шведской активистке Грете Тунберг сначала пройти курс экономики, а потом призывать к отказу от углеводородного топлива.
BFM.ru 06:25
Общество

Эксперты оценили предложение убрать МРОТ из Гражданского кодекса

Министерство юстиции разрабатывает законопроект, который предлагает убрать из Гражданского кодекса понятие минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Газета.Ru 08:01
Фигурное катание

Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце

Соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию стартует в среду в австрийском Граце.
ТАСС Спорт 21 января в 16:05
Экономика

Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
RT на русском 04:43
Политика

Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина

Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Эхо Москвы 03:30
Политика

Израильское СМИ рассказало о фиаско Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном форуме в Давосе провалом, а его заявления — абсурдными.
РИА Новости 09:10
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor вчера в 16:32
Здоровье

В Подмосковье онкологию начали лечить фотодинамической терапией

В стенах Московского областного онкологического диспансера врачи запустили новый метод лечения раковых заболеваний – фотодинамическую терапию.
Live24 08:32
Политика

Александровское подворье в Иерусалиме перейдет в собственность РПЦ

По словам министра абсорбции и стратегического планирования Израиля Зеэва Элькина, через 60 дней Александровское подворье в Иерусалиме может быть передано в собственность российской стороне.
Московский Комсомолец вчера в 17:05
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 03:43
Происшествия

Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии

В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Lenta.ru 01:50
Общество

Адвокат: Винника увезли из больницы в неизвестном направлении

Россиянина Александра Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении, сообщили его адвокаты.
РИА Новости 10:38
Общество

Население Украины сократилось на 11,5 млн человек

Численность населения Украины уменьшилась на 11,45 млн человек с 2001 года.
BFM.ru 09:23
Происшествия

В школе в Уфе девочка ранила ножом двоюродную сестру

Ученица одной из школ Ленинского района Уфы ранила ножом свою двоюродную сестру, инцидент произошел в учебном учреждении.
ТАСС 09:53
Общество

Весь багаж из Юго-Восточной Азии начали проверять из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса в Китае всех пассажиров и багаж, который пребывает из данной страны, проверяют.
Комсомольская правда 00:39
Шоу-бизнес

Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
ТК Звезда вчера в 12:51
Происшествия

Два первых случая заражения коронавирусом зафиксированы во Вьетнаме

Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.
Говорит Москва 09:38
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль вчера в 11:28
Биатлон

Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
RT на русском 10:08
Спорт

WADA приостановила статус антидопинговой лаборатории в Москве

В WADA подчеркнули, что теперь московской лаборатории нельзя будет работать с допинг-пробами крови спортсменов, пишет RNS.
Ньюс-НН 05:54
Футбол

«Шахтер» хочет от «Арсенала» 30 миллионов фунтов за Матвиенко

По информации Sky Sports, донецкий «Шахтер» потребует 30 миллионов фунтов стерлингов от лондонского «Арсенала» за трансфер 23-летнего защитника Николая Матвиенко.
Спорт-Экспресс 10:23
Происшествия

Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе

В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Lenta.ru 08:05
Политика

Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
REGNUM 01:15
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное