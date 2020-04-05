Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации. Обычно она ограничивается обращением на Рождество, и нынешнее выступление Ее Величества - крайне редкий случай и говорит о значимости кризиса.

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Шоу-бизнес Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Общество Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.

Общество Представитель ВОЗ назвала первые симптомы коронавируса Представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, что у 90% заразившихся коронавирусом появляется высокая температура и лихорадка.

Политика Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.

Футбол Глава УЕФА высказался за проведение матчей без зрителей Александр Чеферин заявил о том, что футбольные матчи необходимы людям, поэтому лучше турниры проводить без зрителей, чем не проводить вообще.

Общество Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки «Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.

Гаджеты Неожиданный эффект пандемии коронавируса: смартфоны подешевеют По словам Пана Цзютана (Pan Jiutang) – партнера департамента промышленных инвестиций Xiaomi – пандемия COVID-19 заметно повлияла на рынок топовых смартфонов в Европе и Америке.

Здоровье Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.

Общество Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.

Религия У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус «По состоянию на 5 апреля 2020 года у [трех] священнослужителей Московской епархии тест на вирус COVID-19 дал положительный результат», — говорится в сообщении.

Общество Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона увезли в больницу для проведения тестов на коронавирус по совету лечащего врача, сообщил телеканал Sky News.

Футбол «Спартак» арендовал самолет, чтобы доставить Тиля домой Чтобы помочь игроку присоединиться к своей семье клуб арендовал самолет до Берлина, а уже потом Тиль сменил рейс и добрался до Амстердама.

Политика NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt Тест на коронавирус экс-капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, которого освободили от должности после того, как в СМИ попало его письмо о вспышке эпидемии на борту судна, оказался положительным.