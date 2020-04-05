Коронавирус
Российская газетаКоролева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации. Обычно она ограничивается обращением на Рождество, и нынешнее выступление Ее Величества - крайне редкий случай и говорит о значимости кризиса.
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Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Происшествия
Главные новости за выходные 4–5 апреля
Подробнее Ночью 4 апреля в Мурманске был ликвидирован член террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
Происшествия
Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали
Общество
«Это расизм на самом высоком уровне». Рюдигер раскритиковал идею тестировать вакцину от коронавируса на африканцах
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер раскритиковал предложение тестировать вакцину от коронавируса на африканцев, назвав это проявлением расизма.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Общество
В Крыму продлили режим самоизоляции до 30 апреля
На территории Республики Крым в воскресенье, 5 апреля, продлили действие режима самоизоляции граждан до конца месяца.
Футбол
Призвавший соблюдать карантин Уокер вызвал домой проституток
Игрок «Манчестер Сити» Кайл Уокер, ранее призвавший болельщиков соблюдать карантин, попал в скандал.
Экономика
Силуанов заявил об окончании «тучных времен» в экономике
Для российской экономики в связи с пандемией коронавируса наступает этап новой реальности.
Общество
Представитель ВОЗ назвала первые симптомы коронавируса
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, что у 90% заразившихся коронавирусом появляется высокая температура и лихорадка.
Политика
Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ
Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.
Футбол
Глава УЕФА высказался за проведение матчей без зрителей
Александр Чеферин заявил о том, что футбольные матчи необходимы людям, поэтому лучше турниры проводить без зрителей, чем не проводить вообще.
Общество
Россиян освободят от пени за неуплату ЖКХ
Российское правительство приняло указ, который отменяет начисление пени при неоплате ЖКХ услуг.
Общество
Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки
«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
Гаджеты
Неожиданный эффект пандемии коронавируса: смартфоны подешевеют
По словам Пана Цзютана (Pan Jiutang) – партнера департамента промышленных инвестиций Xiaomi – пандемия COVID-19 заметно повлияла на рынок топовых смартфонов в Европе и Америке.
Здоровье
Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
Общество
Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м
Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.
Космос
Российский телескоп зафиксировал пробуждение черной дыры
Российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» зафиксировал начало вспышки черной дыры 4U 1755-338.
Религия
У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус
«По состоянию на 5 апреля 2020 года у [трех] священнослужителей Московской епархии тест на вирус COVID-19 дал положительный результат», — говорится в сообщении.
Политика
МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»
МИД России сыронизировал над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Общество
Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона увезли в больницу для проведения тестов на коронавирус по совету лечащего врача, сообщил телеканал Sky News.
Футбол
«Спартак» арендовал самолет, чтобы доставить Тиля домой
Чтобы помочь игроку присоединиться к своей семье клуб арендовал самолет до Берлина, а уже потом Тиль сменил рейс и добрался до Амстердама.
Общество
В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Политика
NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt
Тест на коронавирус экс-капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, которого освободили от должности после того, как в СМИ попало его письмо о вспышке эпидемии на борту судна, оказался положительным.
Происшествия
В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса
Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Общество
Врач футбольного клуба покончил с собой после заражения коронавирусом
Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством вскоре после того, как у него был обнаружен вирус COVID-19.