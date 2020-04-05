Коронавирус
Российская газетаКоролева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации. Обычно она ограничивается обращением на Рождество, и нынешнее выступление Ее Величества - крайне редкий случай и говорит о значимости кризиса.
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Футбол
УЕФА хочет завершить Лигу чемпионов не позднее 3 августа
УЕФА намерен завершить соревнования в Лиге чемпионов сезона-2019/20 не позднее 3 августа. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
Общество
В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке
Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.
Футбол
Медведева поучаствовала в челлендже Роналду
A post shared by Cristiano Ronaldo (@ cristiano) on Apr 5, 2020 at 9:11am PDT Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд, тогда как Медведевой за аналогичное время удалось проделать то же самое 44 раза.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Общество
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлён до 30 апреля
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил режим самоизоляции до 30 апреля.
Общество
Больной коронавирусом врач «Реймса» покончил жизнь самоубийством
Больной коронавирусом врач "Реймса" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством, сообщает Le Parisien. Отмечается, что доктору было 60 лет.
Экономика
Цены на новостройки в России могут упасть на 30%
В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Общество
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Экономика
Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России
Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
Происшествия
Мужчина застрелил пять человек в Рязанской области
Экономика
Большинство банковских клиентов могут быть отрезаны от новых кредитных льгот
Большинство банковских клиентов могут быть отрезаны от новых кредитных льгот Закон о банковских каникулах вступил в силу.
Футбол
«Сельта» накажет Смолова за самовольный отъезд в Россию
Культура
6 российских музеев вошли в топ-100 самых посещаемых в мире
Издание The Art Newspaper огласило список самых посещаемых музеев мира.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Общество
В США главный хирург показал на видео, как сделать защитную маску дома
Общество
Названа частота заражений коронавирусом от внешне здоровых людей
Один из десяти случаев заражения новым коронавирусом может происходить от внешне здорового человека.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Общество
Глава Красноярского края обратился к жителям региона
Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
Здоровье
На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион
Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Общество
Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких.
Происшествия
На Кубани от коронавируса вылечились девять человек
По данным на 5 апреля, девять человек уже выписаны, в том числе жительница Москвы, которая находилась в Краснодарском крае транзитом.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
Общество
В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях
В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение.
Общество
В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Общество
Трамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
Авто
Автонеделя: перенос прохождения техосмотра, Clio — на первом месте в Европе, а Chevrolet пришел в Казахстан
В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet на основе машинокомплектов, поставляемых из Узбекистана.
Энергетика
Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться
На торгах на бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent снизилась на более чем 9 процентов. Ее стоимость составляет $31,69 за баррель.