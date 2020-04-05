Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаКоролева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации. Обычно она ограничивается обращением на Рождество, и нынешнее выступление Ее Величества - крайне редкий случай и говорит о значимости кризиса.
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Елизавета II поблагодарила британцев за соблюдение карантина

Life.ru17:55

Британская королева поблагодарила соблюдающих карантин

Вечерняя Москва16:49

Королева Британии призовет граждан к самодисциплине из-за COVID-19

РИА Новостивчера в 20:28

Елизавета II обратилась к подданным с антикризисным обращением

Московский Комсомолец16:42

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Российская газета15:54

Елизавета II поблагодарила соблюдающих карантин британцев

ТАСС16:39

Елизавета II подготовила телеобращение к британцам в связи с коронавирусом

Взгляд.рувчера в 19:29
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 21:22, Ашберн
Футбол

УЕФА хочет завершить Лигу чемпионов не позднее 3 августа

УЕФА намерен завершить соревнования в Лиге чемпионов сезона-2019/20 не позднее 3 августа. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
Спорт-Экспресс вчера в 15:15
Общество

В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке

Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.
РИА Новости 18:03
Футбол

Медведева поучаствовала в челлендже Роналду

A post shared by Cristiano Ronaldo (@ cristiano) on Apr 5, 2020 at 9:11am PDT Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд, тогда как Медведевой за аналогичное время удалось проделать то же самое 44 раза.
Metaratings 14:27
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий 04:48
Общество

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлён до 30 апреля

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил режим самоизоляции до 30 апреля.
НГС вчера в 04:55
Общество

Больной коронавирусом врач «Реймса» покончил жизнь самоубийством

Больной коронавирусом врач "Реймса" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством, сообщает Le Parisien. Отмечается, что доктору было 60 лет.
Газета.Ru 14:57
Экономика

Цены на новостройки в России могут упасть на 30%

В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Газета.Ru 19:55
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ 11:48
Экономика

Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 03 апреля в 16:12
Происшествия

Мужчина застрелил пять человек в Рязанской области

Вечерняя Москва вчера в 20:11
Экономика

Большинство банковских клиентов могут быть отрезаны от новых кредитных льгот

Большинство банковских клиентов могут быть отрезаны от новых кредитных льгот Закон о банковских каникулах вступил в силу.
Коммерсантъ 18:38
Футбол

«Сельта» накажет Смолова за самовольный отъезд в Россию

Российская газета 11:13
Культура

6 российских музеев вошли в топ-100 самых посещаемых в мире

Издание The Art Newspaper огласило список самых посещаемых музеев мира.
Россия – Культура 03 апреля в 03:44
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия 18:29
Общество

В США главный хирург показал на видео, как сделать защитную маску дома

ToDay News Ufa 09:13
Общество

Названа частота заражений коронавирусом от внешне здоровых людей

Один из десяти случаев заражения новым коронавирусом может происходить от внешне здорового человека.
РИА Новости 18:34
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости 18:52
Происшествия

Москвич Иисус рассказал о своем задержании на Патриарших прудах

Известия 17:45
Общество

Глава Красноярского края обратился к жителям региона

Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
7 канал Красноярск вчера в 08:33
Армия и оружие

В армейском корпусе БФ прошло двустороннее ротное тактическое учение

Message ru 08:55
Здоровье

На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион

Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Lenta.ru 07:49
Общество

Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких.
BFM.ru 17:36
Происшествия

На Кубани от коронавируса вылечились девять человек

По данным на 5 апреля, девять человек уже выписаны, в том числе жительница Москвы, которая находилась в Краснодарском крае транзитом.
Кубань 24 04:34
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Общество

В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях

В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение.
РБК вчера в 05:06
Религия

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

ТАСС 13:39
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Общество

Трамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 19:32
Авто

Автонеделя: перенос прохождения техосмотра, Clio — на первом месте в Европе, а Chevrolet пришел в Казахстан

В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet на основе машинокомплектов, поставляемых из Узбекистана.
Реальное время 08:00
Энергетика

Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться

На торгах на бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent снизилась на более чем 9 процентов. Ее стоимость составляет $31,69 за баррель.
Вести.Ru 20:05
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