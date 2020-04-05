Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации. Обычно она ограничивается обращением на Рождество, и нынешнее выступление Ее Величества - крайне редкий случай и говорит о значимости кризиса.

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Общество В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.

Футбол Медведева поучаствовала в челлендже Роналду A post shared by Cristiano Ronaldo (@ cristiano) on Apr 5, 2020 at 9:11am PDT Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд, тогда как Медведевой за аналогичное время удалось проделать то же самое 44 раза.

Шоу-бизнес Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.

Экономика Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.

Общество Глава Красноярского края обратился к жителям региона Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.

Общество Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких.

Происшествия На Кубани от коронавируса вылечились девять человек По данным на 5 апреля, девять человек уже выписаны, в том числе жительница Москвы, которая находилась в Краснодарском крае транзитом.

Общество В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение.

Общество В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".