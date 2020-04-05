Коронавирус
Российская газетаКоролева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации. Обычно она ограничивается обращением на Рождество, и нынешнее выступление Ее Величества - крайне редкий случай и говорит о значимости кризиса.
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с чего всё началось
Корреспондент «Би-би-си» по делам королевской семьи Джонни Даймонд назвал главной целью послания королевы успокоить и вдохновить британцев на совместные усилия по преодолению эпидемии.Дождьвчера в 17:39
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Общество
Коронавирус: на Урале расширили перечень разрешённых товаров
Екатеринбург, 6 апреля 2020, 06:15 — REGNUM В Свердловской области расширен перечень товаров, которые можно изготавливать и поставлять для последующей реализации населению.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Житель Москвы Иисус Воробьев, которого в субботу, 5 апреля, доставили в ОМВД по столичному району Хамовники из-за выгула собаки на Патриарших прудах, рассказал о своем задержании, передает Telegram-канал Mash.
Здоровье
Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
Общество
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
Общество
В обсерваторе Новосибирска объявили голодовку красноярцы
Красноярцы, находящиеся в новосибирском обсерваторе, объявили голодовку из-за плохих условий содержания.
Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
Происшествия
Убивший пятерых человек россиянин объяснил поступок самообороной
Футбол
Смолов объяснил возвращение в Россию
Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Экономика
Цены на новостройки в России могут упасть на 30%
В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Экономика
Меры поддержки: что делает город для бизнеса
Центр поддержки экономики Москвы Метро в два раза снизит плату за право торговли на его территории Поддержка резидентов, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса Второй пакет мер поддержки предполагает помощь резидентам Московского инновационного кластера, занятым в ИТ-сфере, промышленности и науке, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса.
Происшествия
В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса
Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Общество
В Китае у 20 человек, прибывших из Приморья, подтвердили коронавирус
Коронавирус за сутки подтвержден у 20 граждан КНР, которые за последние дни возвращались на родину из Москвы через Владивосток, сообщает генконсульство РФ в Харбине.
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Здоровье
Восьмой случай заболевания коронавирусом подтвержден в Приморье
В Приморском крае выявлен восьмой по счету случай заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Общество
На Сахалине еще у пяти человек подозревают коронавирус
Коронавирусную инфекцию подозревают у еще пяти жителей Сахалина, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
Общество
Осипов призвал ослабить меры изоляции в районах Забайкалья, где нет опасности распространения коронавируса
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил ослабить меры изоляции в тех районах края, где нет угрозы распространения коронавруса.
Общество
Минздрав дал рекомендации работодателям на время коронавируса
Минздрав России дал рекомендации работодателям из-за распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
Общество
Ещё у девяти жителей Иркутской области может быть коронавирус
У девяти жителей Иркутской области тесты на коронавирусную инфекцию дали сомнительный результат.
Происшествия
Буйного жителя Благовещенска с COVID-19 госпитализировали с полицией
В Благовещенске сотрудники полиции доставили в больницу человека, зараженного коронавирусом.
Общество
Власти Бурятии продлили режим самоизоляции
Республика входит в число регионов с самым большим количеством заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей.
Происшествия
В Кузбассе скорая помощь попала в ДТП и перевернулась
Общество
Трамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
Армия и оружие
Летчик рассказал о «потеющих ладонях» при дозаправке Су-34
Общество
Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сообщила, что беременна
Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.