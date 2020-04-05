Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаКоролева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации. Обычно она ограничивается обращением на Рождество, и нынешнее выступление Ее Величества - крайне редкий случай и говорит о значимости кризиса.
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с чего всё началось
Корреспондент «Би-би-си
» по делам королевской семьи Джонни Даймонд назвал главной целью послания королевы успокоить и вдохновить британцев на совместные усилия по преодолению эпидемии.
Дождьвчера в 17:39

Подробнее о событии

Елизавета II поблагодарила британцев за соблюдение карантина

Life.ruвчера в 17:55

Британская королева поблагодарила соблюдающих карантин

Вечерняя Москвавчера в 16:49

Королева Британии призовет граждан к самодисциплине из-за COVID-19

РИА Новости04 апреля в 20:28

Елизавета II поблагодарила соблюдающих карантин британцев

ТАССвчера в 16:39

Елизавета II обратилась к подданным с антикризисным обращением

Московский Комсомолецвчера в 16:42

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Российская газетавчера в 15:54

Елизавета II поблагодарила британцев, соблюдающих карантин

Аргументы и Фактывчера в 17:18
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Общество

Коронавирус: на Урале расширили перечень разрешённых товаров

Екатеринбург, 6 апреля 2020, 06:15 — REGNUM В Свердловской области расширен перечень товаров, которые можно изготавливать и поставлять для последующей реализации населению.
REGNUM вчера в 23:15
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Житель Москвы Иисус Воробьев, которого в субботу, 5 апреля, доставили в ОМВД по столичному району Хамовники из-за выгула собаки на Патриарших прудах, рассказал о своем задержании, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 04 апреля в 18:18
Здоровье

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
ТАСС вчера в 15:06
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
Общество

В обсерваторе Новосибирска объявили голодовку красноярцы

Красноярцы, находящиеся в новосибирском обсерваторе, объявили голодовку из-за плохих условий содержания.
Байкал24 вчера в 09:47
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС вчера в 07:23
Происшествия

Убивший пятерых человек россиянин объяснил поступок самообороной

Lenta.ru вчера в 16:06
Футбол

Смолов объяснил возвращение в Россию

Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину.
Lenta.ru вчера в 17:51
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 04 апреля в 09:36
Экономика

Цены на новостройки в России могут упасть на 30%

В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Газета.Ru вчера в 19:55
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com вчера в 10:02
Экономика

Меры поддержки: что делает город для бизнеса

Центр поддержки экономики Москвы Метро в два раза снизит плату за право торговли на его территории Поддержка резидентов, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса Второй пакет мер поддержки предполагает помощь резидентам Московского инновационного кластера, занятым в ИТ-сфере, промышленности и науке, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:09
Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ вчера в 12:40
Общество

В Китае у 20 человек, прибывших из Приморья, подтвердили коронавирус

Коронавирус за сутки подтвержден у 20 граждан КНР, которые за последние дни возвращались на родину из Москвы через Владивосток, сообщает генконсульство РФ в Харбине.
РИА Новости 00:05
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета 04 апреля в 20:35
Здоровье

Восьмой случай заболевания коронавирусом подтвержден в Приморье

В Приморском крае выявлен восьмой по счету случай заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Росбалт вчера в 22:40
Общество

На Сахалине еще у пяти человек подозревают коронавирус

Коронавирусную инфекцию подозревают у еще пяти жителей Сахалина, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 23:23
Общество

Осипов призвал ослабить меры изоляции в районах Забайкалья, где нет опасности распространения коронавируса

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил ослабить меры изоляции в тех районах края, где нет угрозы распространения коронавруса.
ZAB.RU вчера в 22:41
Общество

Минздрав дал рекомендации работодателям на время коронавируса

Минздрав России дал рекомендации работодателям из-за распространения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:00
Общество

Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
РИА Новости вчера в 23:55
Общество

Ещё у девяти жителей Иркутской области может быть коронавирус

У девяти жителей Иркутской области тесты на коронавирусную инфекцию дали сомнительный результат.
АиФ Иркутск вчера в 21:55
Происшествия

Буйного жителя Благовещенска с COVID-19 госпитализировали с полицией

В Благовещенске сотрудники полиции доставили в больницу человека, зараженного коронавирусом.
РЕН ТВ 00:19
Общество

Власти Бурятии продлили режим самоизоляции

Республика входит в число регионов с самым большим количеством заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей.
RuNews24.ru вчера в 09:23
Происшествия

В Кузбассе скорая помощь попала в ДТП и перевернулась

РИА Новости вчера в 23:46
Общество

Трамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:32
Армия и оружие

Летчик рассказал о «потеющих ладонях» при дозаправке Су-34

Lenta.ru вчера в 23:55
Общество

Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сообщила, что беременна

Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
SM News вчера в 08:55
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
15-news.ru вчера в 14:11
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