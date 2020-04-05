с чего всё началось

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации. Обычно она ограничивается обращением на Рождество, и нынешнее выступление Ее Величества - крайне редкий случай и говорит о значимости кризиса.

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Общество Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».

Общество В США зафиксировали первый случай коронавируса у тигра Четырехлетняя малайская тигрица по имени Надя в зоопарке Бронкса в городе Нью-Йорке заболела коронавирусом, это первый случай заражения тигра COVID-19.

Политика NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt Тест на коронавирус экс-капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, которого освободили от должности после того, как в СМИ попало его письмо о вспышке эпидемии на борту судна, оказался положительным.

Технологии Производительность труда на предприятиях Роскосмоса ниже, чем в США и ФРГ - эксперты "Производительность труда в форме условной выработки на одного занятого на предприятиях ракетно-космической промышленности в России составляет примерно 55% от уровня аэрокосмических компаний США и порядка 60% компаний Германии", — сделали они вывод в статье, опубликованной в очередном номере журнала "Космические исследования".

Здоровье В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

Политика В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях» Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.

Финансы СМИ сообщили о подготовке стресс-теста для российских предприятий Москва, 6 апреля 2020, 05:29 — REGNUM Российские ведомства планируют провести стресс-тест системообразующих предприятий по двум сценариями развития экономического кризиса, передаёт 6 апреля РБК со ссылкой на документы Минпромторга РФ.

Экономика Цены на новое жильё в России могут упасть на 30% Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Общество Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.

Происшествия Подозрение на коронавирус нашли еще у двух кировчан Тест-система на коронавирусную инфекцию показала еще два положительных результата на коронавирус у мужчины и женщины, которое контактировали с пациентом, приехавшим из Москвы.

Экономика Дольщики не смогут взыскать штрафы с застройщиков за просрочку В период начисления неустоек теперь не будет включен промежуток времени с 3 апреля до 1 января 2021 г. До сих пор, если застройщик нарушил сроки передачи квартиры, то покупатель был вправе требовать с него неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, стоимость неустойки рассчитывалась в зависимости от цены договора.

Общество Роспотребнадзор проведёт исследование на иммунитет к коронавирусу Роспотребнадзор проведёт популяционное исследование на число уже получивших иммунитет к коронавирусу россиян, сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире канала «Россия 1».

Спорт Mafia II: Definitive Edition получила корейский рейтинг Корейский комитет по рейтингу и администрированию игр опубликовал рейтинги игр Mafia II: Definitive Edition и SNK Gals’ Fighters.