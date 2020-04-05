Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаКоролева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации. Обычно она ограничивается обращением на Рождество, и нынешнее выступление Ее Величества - крайне редкий случай и говорит о значимости кризиса.
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с чего всё началось
Корреспондент «Би-би-си
» по делам королевской семьи Джонни Даймонд назвал главной целью послания королевы успокоить и вдохновить британцев на совместные усилия по преодолению эпидемии.
Дождь17:39

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Елизавета II поблагодарила британцев за соблюдение карантина

Life.ru17:55

Королева Британии призовет граждан к самодисциплине из-за COVID-19

РИА Новостивчера в 20:28

Елизавета II поблагодарила соблюдающих карантин британцев

ТАСС16:39

Елизавета II обратилась к подданным с антикризисным обращением

Московский Комсомолец16:42

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Российская газета15:54

Британская королева поблагодарила соблюдающих карантин

Вечерняя Москва16:49

Елизавета II подготовила телеобращение к британцам в связи с коронавирусом

Взгляд.рувчера в 19:29
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
Общество

Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть

В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
РБК 21:16
Общество

Минздрав дал рекомендации работодателям на время коронавируса

Минздрав России дал рекомендации работодателям из-за распространения коронавирусной инфекции.
Мойка78 11:00
Происшествия

Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области

Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
ТАСС 17:24
Здоровье

В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса

В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
РБК 22:46
Общество

В США зафиксировали первый случай коронавируса у тигра

Четырехлетняя малайская тигрица по имени Надя в зоопарке Бронкса в городе Нью-Йорке заболела коронавирусом, это первый случай заражения тигра COVID-19.
Интерфакс 19:39
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Газета.Ru вчера в 18:18
Политика

NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt

Тест на коронавирус экс-капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, которого освободили от должности после того, как в СМИ попало его письмо о вспышке эпидемии на борту судна, оказался положительным.
РБК 16:12
Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии увеличилось до 43

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Бурятии выросло до 43.
ТАСС 21:52
Здоровье

Коротко о главном про коронавирус: еще одна больница для пациентов с COVID-19 и частные детсады в онлайне

Еще одна больница начнет принимать пациентов с COVID-19 Инфекционное отделение 40-й больницы, перепрофилированное под пациентов с коронавирусом, пока справляется, но теперь принимать зараженных COVID-19 будут и в 6-й больнице.
Екатеринбург Онлайн вчера в 23:00
Технологии

Производительность труда на предприятиях Роскосмоса ниже, чем в США и ФРГ - эксперты

"Производительность труда в форме условной выработки на одного занятого на предприятиях ракетно-космической промышленности в России составляет примерно 55% от уровня аэрокосмических компаний США и порядка 60% компаний Германии", — сделали они вывод в статье, опубликованной в очередном номере журнала "Космические исследования".
ПРАЙМ 20:27
Общество

Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для сдачи дополнительных анализов, сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит.
Коммерсантъ 17:12
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
REGNUM 08:44
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости 18:52
Политика

В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Российская газета 20:39
Политика

Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru 13:28
Общество

Главные новости за выходные 4–5 апреля

Подробнее Ночью 4 апреля в Мурманске был ликвидирован член террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
Коммерсантъ 12:00
Космос

Какова плотность тела Халка: Астрофизик рассмотрел супергероев с точки зрения науки

КиноПоиск 03 апреля в 05:10
Общество

Трамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 19:32
Общество

Учебный год в российских школах могут продлить до 8 июня

Пока планируется, что 8 июня начнётся ЕГЭ.
Говорит Москва вчера в 06:58
Финансы

СМИ сообщили о подготовке стресс-теста для российских предприятий

Москва, 6 апреля 2020, 05:29 — REGNUM Российские ведомства планируют провести стресс-тест системообразующих предприятий по двум сценариями развития экономического кризиса, передаёт 6 апреля РБК со ссылкой на документы Минпромторга РФ.
REGNUM 22:29
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 17:44
Общество

Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска

После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
РИА Новости 19:21
Общество

Синоптик предупредил о заморозках в ряде регионов России

Заморозки до -4 °С ожидаются в ряде регионов России в начале недели.
RT на русском 21:29
Происшествия

Подозрение на коронавирус нашли еще у двух кировчан

Тест-система на коронавирусную инфекцию показала еще два положительных результата на коронавирус у мужчины и женщины, которое контактировали с пациентом, приехавшим из Москвы.
Newsler.ru 04:19
Экономика

Дольщики не смогут взыскать штрафы с застройщиков за просрочку

В период начисления неустоек теперь не будет включен промежуток времени с 3 апреля до 1 января 2021 г. До сих пор, если застройщик нарушил сроки передачи квартиры, то покупатель был вправе требовать с него неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, стоимость неустойки рассчитывалась в зависимости от цены договора.
Ведомости вчера в 05:04
Общество

Роспотребнадзор проведёт исследование на иммунитет к коронавирусу

Роспотребнадзор проведёт популяционное исследование на число уже получивших иммунитет к коронавирусу россиян, сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире канала «Россия 1».
RT на русском 11:10
Спорт

Mafia II: Definitive Edition получила корейский рейтинг

Корейский комитет по рейтингу и администрированию игр опубликовал рейтинги игр Mafia II: Definitive Edition и SNK Gals’ Fighters.
Игромания.ру вчера в 14:19
Общество

В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому

Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.
Известия 21:25
Общество

РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
РИА Новости 21:37
Экономика

Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу

Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Коммерсантъ вчера в 08:33
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