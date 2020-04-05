Коронавирус
Российская газетаКоролева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации. Обычно она ограничивается обращением на Рождество, и нынешнее выступление Ее Величества - крайне редкий случай и говорит о значимости кризиса.
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с чего всё началось
Корреспондент «Би-би-си» по делам королевской семьи Джонни Даймонд назвал главной целью послания королевы успокоить и вдохновить британцев на совместные усилия по преодолению эпидемии.Дождь17:39
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Общество
Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть
В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
Общество
Минздрав дал рекомендации работодателям на время коронавируса
Минздрав России дал рекомендации работодателям из-за распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области
Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
Здоровье
В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса
В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
Общество
В США зафиксировали первый случай коронавируса у тигра
Четырехлетняя малайская тигрица по имени Надя в зоопарке Бронкса в городе Нью-Йорке заболела коронавирусом, это первый случай заражения тигра COVID-19.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Политика
NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt
Тест на коронавирус экс-капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, которого освободили от должности после того, как в СМИ попало его письмо о вспышке эпидемии на борту судна, оказался положительным.
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии увеличилось до 43
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Бурятии выросло до 43.
Здоровье
Коротко о главном про коронавирус: еще одна больница для пациентов с COVID-19 и частные детсады в онлайне
Еще одна больница начнет принимать пациентов с COVID-19 Инфекционное отделение 40-й больницы, перепрофилированное под пациентов с коронавирусом, пока справляется, но теперь принимать зараженных COVID-19 будут и в 6-й больнице.
Технологии
Производительность труда на предприятиях Роскосмоса ниже, чем в США и ФРГ - эксперты
"Производительность труда в форме условной выработки на одного занятого на предприятиях ракетно-космической промышленности в России составляет примерно 55% от уровня аэрокосмических компаний США и порядка 60% компаний Германии", — сделали они вывод в статье, опубликованной в очередном номере журнала "Космические исследования".
Общество
Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для сдачи дополнительных анализов, сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко
Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Политика
В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Политика
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
Общество
Главные новости за выходные 4–5 апреля
Подробнее Ночью 4 апреля в Мурманске был ликвидирован член террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
Космос
Какова плотность тела Халка: Астрофизик рассмотрел супергероев с точки зрения науки
Общество
Трамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
Общество
Учебный год в российских школах могут продлить до 8 июня
Пока планируется, что 8 июня начнётся ЕГЭ.
Финансы
СМИ сообщили о подготовке стресс-теста для российских предприятий
Москва, 6 апреля 2020, 05:29 — REGNUM Российские ведомства планируют провести стресс-тест системообразующих предприятий по двум сценариями развития экономического кризиса, передаёт 6 апреля РБК со ссылкой на документы Минпромторга РФ.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Общество
Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска
После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
Общество
Синоптик предупредил о заморозках в ряде регионов России
Заморозки до -4 °С ожидаются в ряде регионов России в начале недели.
Происшествия
Подозрение на коронавирус нашли еще у двух кировчан
Тест-система на коронавирусную инфекцию показала еще два положительных результата на коронавирус у мужчины и женщины, которое контактировали с пациентом, приехавшим из Москвы.
Экономика
Дольщики не смогут взыскать штрафы с застройщиков за просрочку
В период начисления неустоек теперь не будет включен промежуток времени с 3 апреля до 1 января 2021 г. До сих пор, если застройщик нарушил сроки передачи квартиры, то покупатель был вправе требовать с него неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, стоимость неустойки рассчитывалась в зависимости от цены договора.
Общество
Роспотребнадзор проведёт исследование на иммунитет к коронавирусу
Роспотребнадзор проведёт популяционное исследование на число уже получивших иммунитет к коронавирусу россиян, сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире канала «Россия 1».
Спорт
Mafia II: Definitive Edition получила корейский рейтинг
Корейский комитет по рейтингу и администрированию игр опубликовал рейтинги игр Mafia II: Definitive Edition и SNK Gals’ Fighters.
Общество
В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому
Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.
Общество
РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду
В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
Экономика
Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу
Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.