Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаКоролева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации. Обычно она ограничивается обращением на Рождество, и нынешнее выступление Ее Величества - крайне редкий случай и говорит о значимости кризиса.
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с чего всё началось
Корреспондент «Би-би-си
» по делам королевской семьи Джонни Даймонд назвал главной целью послания королевы успокоить и вдохновить британцев на совместные усилия по преодолению эпидемии.
Дождь17:39

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Елизавета II поблагодарила британцев за соблюдение карантина

Life.ru17:55

Королева Британии призовет граждан к самодисциплине из-за COVID-19

РИА Новостивчера в 20:28

Елизавета II поблагодарила соблюдающих карантин британцев

ТАСС16:39

Елизавета II обратилась к подданным с антикризисным обращением

Московский Комсомолец16:42

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Российская газета15:54

Британская королева поблагодарила соблюдающих карантин

Вечерняя Москва16:49

Елизавета II подготовила телеобращение к британцам в связи с коронавирусом

Взгляд.рувчера в 19:29
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Тренер Хабиба: «Надеюсь, бой с Фергюсоном на UFC 249 состоится»

FightTime.ru вчера в 02:56
Политика

Трамп пожелал выздоровления Джонсону

Президент США Дональд Трамп от лица американцев пожелал скорейшего выздоровления британскому премьер-министру Борису Джонсону, который был госпитализирован для проведения анализов.
ТАСС 19:21
Общество

До 12 апреля продлили карантин в Краснодарском крае

По решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в крае до 12 апреля продлен карантин.
Сайт города Армавира 18:52
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении в экономике «новой реальности»

Тучные времена в российской экономике прошли, наступает этап "новой реальности" из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 19:30
Общество

Заводы Pepsi и Mercedes в Подмосковье не остановят на время изоляции

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью РБК рассказал, как и в каком режиме будут работать крупные и средние предприятия области в период самоизоляции, срок которого президент страны Владимир Путин продлил до конца апреля.
РБК 15:20
Общество

Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил, что заражён коронавирусом.
ТВ Центр 05:56
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
РБК вчера в 09:51
Футбол

Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду

РИА Новости 13:05
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сообщила, что беременна

Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
SM News 08:55
Экономика

ЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул

На время кредитных каникул проценты российским заемщикам продолжают начисляться, которые они буду погашать равными платежами в течение двух лет.
Московский Комсомолец вчера в 19:54
Общество

Гурулев заявил, что режим изоляции в Забайкалье продлят после 6 апреля

Вынужденные каникулы, которые введены в связи с угрозой распространения коронавируса в Забайкалье, продолжатся после 6 апреля еще, как минимум на неделю.
Московский Комсомолец Чита 06:12
Футбол

Призвавший соблюдать карантин Уокер вызвал домой проституток

ProstoProSport 07:12
Происшествия

В Петропавловске выявляют нарушителей режима самоизоляции

В Петропавловске трое камчатцев нарушили режим самоизоляции.
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Армия и оружие

Воздушный бой над Тегераном: «Китайский Chengdu J-10 переиграл МиГ-35»

Свободная Пресса 08:46
Здоровье

Врач назвал способ укрепить иммунитет

Кардиолог Владимир Хорошев рассказал о препарате, который укрепляет защиту организма. По его словам, речь идет о настойке прополиса.
Мойка78 19:43
Здоровье

Журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы в Нью-Йорке

В Нью-Йорке сотрудники больницы атаковали журналистов ВГТРК во время интервью с врачом медицинского учреждения.
Lenta.ru 16:58
Гаджеты

Неожиданный эффект пандемии коронавируса: смартфоны подешевеют

По словам Пана Цзютана (Pan Jiutang) – партнера департамента промышленных инвестиций Xiaomi – пандемия COVID-19 заметно повлияла на рынок топовых смартфонов в Европе и Америке.
iXBT.com 16:40
Здоровье

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
ТАСС 15:06
Общество

Власти Китая объявили 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса

По решению Госсовета КНР (Китайской Народной Республики) 4 апреля объявлено днем общенационального траура по умершим от пандемии COVID-19 и врачам, отдавшим свои жизни за спасение других людей.
Городовой 03 апреля в 02:42
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru 12:41
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Газета.Ru вчера в 18:18
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является единственным эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, включая коронавирус.
Lenta.ru 19:21
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть до 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 17:44
Авто

Автонеделя: перенос прохождения техосмотра, Clio — на первом месте в Европе, а Chevrolet пришел в Казахстан

В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet на основе машинокомплектов, поставляемых из Узбекистана.
Реальное время 08:00
Здоровье

Правда ли, что прививка от туберкулеза защищает от коронавируса

Исследование доктора Гонзало Алданы показало, что смертность от коронавируса в 36 раз выше в государствах, где не вакцинируют от туберкулеза, чем в тех странах, где до сих пор делают прививку БЦЖ, в том числе и в России.
НТВ вчера в 11:16
Политика

В США почти 1,7 миллиона человек прошли тесты на коронавирус

Почти 1,7 миллиона человек в США прошли проверки на коронавирус, заявил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 19:22
Энергетика

Стоимость нефти Brent упала на 9%

По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 9.02%, до 31.69 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее ее цена составляла 30.82 доллара за баррель.
РИА Новости 18:50
Общество

Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом

NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.
РБК 18:53
Общество

Названы 6 регионов России без коронавируса

В России остаются шесть субъектов РФ, в которых нет ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом.
Московский Комсомолец 06:55
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