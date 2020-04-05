с чего всё началось

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации. Обычно она ограничивается обращением на Рождество, и нынешнее выступление Ее Величества - крайне редкий случай и говорит о значимости кризиса.

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Политика Трамп пожелал выздоровления Джонсону Президент США Дональд Трамп от лица американцев пожелал скорейшего выздоровления британскому премьер-министру Борису Джонсону, который был госпитализирован для проведения анализов.

Общество Заводы Pepsi и Mercedes в Подмосковье не остановят на время изоляции Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью РБК рассказал, как и в каком режиме будут работать крупные и средние предприятия области в период самоизоляции, срок которого президент страны Владимир Путин продлил до конца апреля.

Экономика ЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул На время кредитных каникул проценты российским заемщикам продолжают начисляться, которые они буду погашать равными платежами в течение двух лет.

Здоровье Врач назвал способ укрепить иммунитет Кардиолог Владимир Хорошев рассказал о препарате, который укрепляет защиту организма. По его словам, речь идет о настойке прополиса.

Гаджеты Неожиданный эффект пандемии коронавируса: смартфоны подешевеют По словам Пана Цзютана (Pan Jiutang) – партнера департамента промышленных инвестиций Xiaomi – пандемия COVID-19 заметно повлияла на рынок топовых смартфонов в Европе и Америке.

Здоровье Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.

Общество Власти Китая объявили 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса По решению Госсовета КНР (Китайской Народной Республики) 4 апреля объявлено днем общенационального траура по умершим от пандемии COVID-19 и врачам, отдавшим свои жизни за спасение других людей.

Общество В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".

Общество Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.

Экономика Цены на новое жильё в России могут упасть до 30% Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Здоровье Правда ли, что прививка от туберкулеза защищает от коронавируса Исследование доктора Гонзало Алданы показало, что смертность от коронавируса в 36 раз выше в государствах, где не вакцинируют от туберкулеза, чем в тех странах, где до сих пор делают прививку БЦЖ, в том числе и в России.

Энергетика Стоимость нефти Brent упала на 9% По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 9.02%, до 31.69 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее ее цена составляла 30.82 доллара за баррель.

Общество Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.