Коронавирус
Российская газетаКоролева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации. Обычно она ограничивается обращением на Рождество, и нынешнее выступление Ее Величества - крайне редкий случай и говорит о значимости кризиса.
Читать в источнике
Оценить68
с чего всё началось
Корреспондент «Би-би-си» по делам королевской семьи Джонни Даймонд назвал главной целью послания королевы успокоить и вдохновить британцев на совместные усилия по преодолению эпидемии.Дождь17:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 19:51, Ашберн
Единоборства
Тренер Хабиба: «Надеюсь, бой с Фергюсоном на UFC 249 состоится»
Политика
Трамп пожелал выздоровления Джонсону
Президент США Дональд Трамп от лица американцев пожелал скорейшего выздоровления британскому премьер-министру Борису Джонсону, который был госпитализирован для проведения анализов.
Общество
До 12 апреля продлили карантин в Краснодарском крае
По решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в крае до 12 апреля продлен карантин.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении в экономике «новой реальности»
Тучные времена в российской экономике прошли, наступает этап "новой реальности" из-за пандемии коронавируса.
Общество
Заводы Pepsi и Mercedes в Подмосковье не остановят на время изоляции
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью РБК рассказал, как и в каком режиме будут работать крупные и средние предприятия области в период самоизоляции, срок которого президент страны Владимир Путин продлил до конца апреля.
Общество
Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил, что заражён коронавирусом.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
Футбол
Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сообщила, что беременна
Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
Экономика
ЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул
На время кредитных каникул проценты российским заемщикам продолжают начисляться, которые они буду погашать равными платежами в течение двух лет.
Общество
Гурулев заявил, что режим изоляции в Забайкалье продлят после 6 апреля
Вынужденные каникулы, которые введены в связи с угрозой распространения коронавируса в Забайкалье, продолжатся после 6 апреля еще, как минимум на неделю.
Футбол
Призвавший соблюдать карантин Уокер вызвал домой проституток
Происшествия
В Петропавловске выявляют нарушителей режима самоизоляции
В Петропавловске трое камчатцев нарушили режим самоизоляции.
Армия и оружие
Воздушный бой над Тегераном: «Китайский Chengdu J-10 переиграл МиГ-35»
Здоровье
Врач назвал способ укрепить иммунитет
Кардиолог Владимир Хорошев рассказал о препарате, который укрепляет защиту организма. По его словам, речь идет о настойке прополиса.
Здоровье
Журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы в Нью-Йорке
В Нью-Йорке сотрудники больницы атаковали журналистов ВГТРК во время интервью с врачом медицинского учреждения.
Гаджеты
Неожиданный эффект пандемии коронавируса: смартфоны подешевеют
По словам Пана Цзютана (Pan Jiutang) – партнера департамента промышленных инвестиций Xiaomi – пандемия COVID-19 заметно повлияла на рынок топовых смартфонов в Европе и Америке.
Здоровье
Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
Общество
Власти Китая объявили 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса
По решению Госсовета КНР (Китайской Народной Республики) 4 апреля объявлено днем общенационального траура по умершим от пандемии COVID-19 и врачам, отдавшим свои жизни за спасение других людей.
Общество
В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является единственным эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, включая коронавирус.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть до 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Авто
Автонеделя: перенос прохождения техосмотра, Clio — на первом месте в Европе, а Chevrolet пришел в Казахстан
В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet на основе машинокомплектов, поставляемых из Узбекистана.
Здоровье
Правда ли, что прививка от туберкулеза защищает от коронавируса
Исследование доктора Гонзало Алданы показало, что смертность от коронавируса в 36 раз выше в государствах, где не вакцинируют от туберкулеза, чем в тех странах, где до сих пор делают прививку БЦЖ, в том числе и в России.
Политика
В США почти 1,7 миллиона человек прошли тесты на коронавирус
Почти 1,7 миллиона человек в США прошли проверки на коронавирус, заявил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп.
Энергетика
Стоимость нефти Brent упала на 9%
По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 9.02%, до 31.69 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее ее цена составляла 30.82 доллара за баррель.
Общество
Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом
NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.
Общество
Названы 6 регионов России без коронавируса
В России остаются шесть субъектов РФ, в которых нет ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом.