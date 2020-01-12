Общество

REGNUMREGNUMКоролева Великобритании назначила совещание из-за принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II проведет 13 января совещание в связи с решением принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от полномочий королевской семьи, передает телеканал Sky News.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось
Королевская семья соберется 13 января на совещание, чтобы обсудить будущее герцога и герцогини Сассекских — принца Гарри и его жены Меган Маркл, ранее отказавшихся от своих королевских полномочий, сообщили источники телеканалов Sky News
 и CNN в Букингемском дворце.
РБК21:20

Подробнее о событии

Елизавета II созвала совет из-за отказа принца Гарри от своих полномочий

РБК21:20

Елизавета II созывает семейное совещание из-за решения принца Гарри и его супруги

Вести.Ru21:12

Елизавета II созвала совещание по решению принца Гарри и Меган Маркл

News.ru19:13

Елизавета II созвала совещание из-за решения принца Гарри и Меган Маркл

Известия20:07

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

RT на русском18:18

Елизавета II созвала совещание из-за отказа принца Гарри от обязанностей члена королевской семьи

Коммерсантъ18:00

Елизавета II созвала совещание для разрешения кризиса, вызванного решением принца Гарри

ТАСС17:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 22:04, Ашберн
Культура

Шоу Скабеевой обошло по популярности передачу Соловьева

В 2019 году политическое ток-шоу «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым» стало популярнее, чем «Вечер с Владимиром Соловьевым», следует из пресс-релиза телеканала «Россия 1».
URA.Ru 09 января в 22:17
Футбол

Кальяри — Милан 0:2

Нападающий Златан Ибрагимович начал делать то, чего от него ждали после возвращения в «Милан» - забивать голы.
Евро-футбол.ру 10:27
Технологии

На Android обнаружен новый вирус от знаменитых хакеров SideWinder

В Сети появился новый вирус для операционной системы Android, созданный известной хакерской группировкой SideWinder.
Актуальные Новости вчера в 02:44
Экономика

Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб

Рост цен на хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в России может составить 6,5-7% за год, заявил «РИА Новости» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.
Коммерсантъ 21:13
Общество

Певицу Maruv ограбили в центре Киева

Украинскую певицу Анну Корсун (Maruv) ограбили 11 января в центре Киева. Об этом артистка рассказала в Instagram.
Известия 16:18
Политика

Поклонская рассказала о трудностях с получением паспортов в Крыму

REGNUM 17:30
Общество

Горбачев призвал отменить длинные выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев выступил за отмену длинных новогодних и майских выходных в России.
Известия 18:35
Происшествия

Во Владивостоке во время пожара погибли четыре лошади

АиФ Владивосток 19:13
Футбол

Первушин: есть идея пригласить Жиркова в «Тамбов»

Чемпионат 03:43
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 17:34
Армия и оружие

Система ПВО Ирана приняла украинский Boeing-737 за крылатую ракету

Пятый канал 05:30
Игры

В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
Игромания.ру вчера в 15:11
Политика

В Великобритании приготовили новые санкции для россиян

Под ограничения попадут иностранцы, причастные к нарушению прав человека, в том числе россияне. Об этом сообщила газета The Financial Times.
Секрет фирмы вчера в 06:33
Экономика

Российские банки отказываются от POS-кредитования

Крупные российские банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах – так называемых POS-займов (POS — Point Of Sale).
Вести.Ru 20:00
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости вчера в 07:02
Общество

В Алтайском крае мальчик помог женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае школьник помог женщине с ребенком, оплатив за них проезд в автобусе, и получил 1,5 млн рублей.
Известия вчера в 17:03
Происшествия

Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца

Московский Комсомолец вчера в 01:01
Политика

Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 10:34
Футбол

Тарасов о сборах с «Рубином»: «Очень ждал возвращения в футбол»

Sports.ru 01:45
Политика

Путин заявил о необходимости улучшения качества жизни в Крыму

Известия вчера в 07:21
Происшествия

Два землетрясения произошло в Кузбассе

Интерфакс 20:11
Политика

На Мальте избрали нового премьер-министра

Лейбористская партия Мальты назначила Роберта Абелу новым премьер-министром государства вместо Джозефа Муската, вынужденного покинуть пост в связи с политическим скандалом вокруг убийства журналистки Дафны Каруаны Гализии, сообщает Malta Today.
ФАН 21:48
Технологии

Пользователям Windows 7 предложили альтернативную ОС на базе Linux

Разработчики графического окружения KDE для Linux, решили воспользоваться моментом и предложить пользователям свою ОС на базе Linux.
Astera 07:18
Экономика

Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона

Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП).
Известия 09 января в 13:30
Политика

Турчинов предложил наказать Россию за сбитый в Иране Boeing

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов счел необходимым привлечь Россию к ответственности за сбитый в Иране пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
РБК 12:40
Технологии

Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы

Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
ToDay News Ufa 03:08
Авто

В Германии продают недорого 34 военных Mercedes-Benz G-класса

Ранее сообщалось, что компания Sony представила свой электромобиль.
ToDay News Ufa 17:57
Политика

Британского посла задержали на акции протеста в Иране

Власти Ирана задержали посла Великобритании, оказавшегося среди протестующих на митинге в столице страны Тегеране.
Свободная Пресса 18:04
Гаджеты

Xiaomi подтвердила разработку оболочки MIUI 12

Китайская компания Xiaomi официально подтвердила разработку новой версии фирменной оболочки MIUI 12.
News.ru вчера в 02:54
Общество

Названа причина резкого потепления в России на фоне остальных стран

В России теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на Земле.
Lenta.ru 21:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Елизавета II
Британская королева
Царствующая королева Великобритании из Виндзорской династии. Взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI. Является рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Принц Гарри Виндзор
Младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, ныне покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II. 21 декабря 1984 года был крещён архиепископом Кентерберийским в часовне Святого Георгия в Виндзоре, где получил имя Генри Чарльз Альберт Дэвид. С раннего детства известен под семейным именем Гарри, которое используется даже в официальных источниках. В настоящее время - шестой в порядке наследников престола Соединённого королевства.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное