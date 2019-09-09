Политика
ДиалогЕлизавета II одобрила отсрочку Brexit
Оценить11
с чего всё началось
Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.РБКвчера в 11:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 03:47, Вашингтон
Происшествия
В Геленджике крупный пожар произошел на центральном рынке
Крупный пожар произошел на центральном рынке в Геленджике, сообщают "Кубанксие новости".
Газета.Ru 03:22
Политика
CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона
Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.
Грани.ру вчера в 12:41
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Армия и оружие
Власти Алеппо восстанавливают крупный рынок в центре города
В ближайшее время будет сдан в эксплуатацию рынок Сук эль-Халь в центре города.
ФАН 00:27
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru вчера в 04:19
Экономика
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета вчера в 10:57
Политика
Украина заинтересована в возвращении из России ещё 113 граждан
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина заинтересована в возвращении ещё 113 граждан, удерживаемых в России.
RT на русском 02:41
Хоккей
Александр Овечкин получил повреждение на тренировке «Вашингтона»
Спорт день за днем вчера в 12:35
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 65,35-65,45 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 65,37 руб. - это на 17,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Финанс 03:20
Футбол
Йоахим Лев: «Некоторые игроки сборной Германии все еще учатся»
Некоторые игроки все еще учатся.
Спорт-Экспресс вчера в 21:07
Общество
Роструд: треть россиян работает даже во время отпуска
В Роструде опубликовали данные опроса, в ходе которого выяснилось — почти треть жителей России продолжает трудиться даже во время отпуска.
Пятый канал 02:53
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru вчера в 03:53
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
Российская газета 02:03
Армия и оружие
Трамп: США увеличили военные расходы из-за России и Китая
В понедельник, 9 сентября Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Северной Каролины, сделал заявление, в котором отметил, что американская администрация вынужденно занялась перестройкой своих вооруженных сил и пошла на увеличение военные расходы, во многом из-за России и Китая.
Военное дело 00:53
Происшествия
В Нидерландах произошла стрельба, есть жертвы
В нидерландском городе Дордрехте произошла стрельба, полиция подтверждает, что есть жертвы, но не называет их число.
Life.ru вчера в 14:15
Армия и оружие
В Подмосковье подписали соглашение об организации патриотического воспитания молодежи
Министр обороны России Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение об обеспечении организации военно-патриотического воспитания молодежи и популяризации военной и иной государственной службы, передает во вторник корреспондент РИАМО.
РИАМО 03:13
Футбол
Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса
Добиться победы удалось лишь на 89-й минуте, когда единственным голом отметился натурализованный бразильский защитник из ЦСКА Марио Фернандес.
Газета.Ru 02:04
Происшествия
Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику
Вести.Ru вчера в 15:50
Гаджеты
Ноутбук Panasonic Toughbook 55 работает без подзарядки до 20 часов
Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 20 часов.
3DNews 02:01
Происшествия
В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево
Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
РИА Новости вчера в 05:55
Общество
Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип
Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК 02:54
Происшествия
Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СК
Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что получила повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.
ТАСС вчера в 13:03
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Общество
Роспотребнадзор обновит санитарные нормы для кафе и ресторанов
15 августа глава Минэкономразвития в своем Instagram представил демоверсию «Белой книги гостеприимства» в качестве альтернативы действующим СанПиНам для ресторанов и кафе.
Rambler News Service 03:41
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прям перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Гаджеты
Thermaltake Level 20 GT ARGB Black Edition стоит дорого
Например, пока одни компании делают модели для фанатов компактных корпусов, на рынок выходит новинка под названием Thermaltake Level 20 GT ARGB Black Edition, которая достаточно большая, чтобы внутри разместить абсолютно все комплектующие вашей системы.
Megaobzor.com 03:09
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10