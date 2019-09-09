с чего всё началось

Британская королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке выхода страны из ЕС.

Происшествия В Геленджике крупный пожар произошел на центральном рынке Крупный пожар произошел на центральном рынке в Геленджике, сообщают "Кубанксие новости".

Политика CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.

Финансы Чистый государственный долг России стал отрицательным У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Армия и оружие Власти Алеппо восстанавливают крупный рынок в центре города В ближайшее время будет сдан в эксплуатацию рынок Сук эль-Халь в центре города.

Экономика Минимальную цену на сигареты предложили установить в России Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.

Экономика Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.

Политика Украина заинтересована в возвращении из России ещё 113 граждан Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина заинтересована в возвращении ещё 113 граждан, удерживаемых в России.

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 65,35-65,45 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 65,37 руб. - это на 17,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Общество Роструд: треть россиян работает даже во время отпуска В Роструде опубликовали данные опроса, в ходе которого выяснилось — почти треть жителей России продолжает трудиться даже во время отпуска.

Технологии Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.

Общество Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.

Армия и оружие Трамп: США увеличили военные расходы из-за России и Китая В понедельник, 9 сентября Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Северной Каролины, сделал заявление, в котором отметил, что американская администрация вынужденно занялась перестройкой своих вооруженных сил и пошла на увеличение военные расходы, во многом из-за России и Китая.

Происшествия В Нидерландах произошла стрельба, есть жертвы В нидерландском городе Дордрехте произошла стрельба, полиция подтверждает, что есть жертвы, но не называет их число.

Армия и оружие В Подмосковье подписали соглашение об организации патриотического воспитания молодежи Министр обороны России Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение об обеспечении организации военно-патриотического воспитания молодежи и популяризации военной и иной государственной службы, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Футбол Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса Добиться победы удалось лишь на 89-й минуте, когда единственным голом отметился натурализованный бразильский защитник из ЦСКА Марио Фернандес.

Гаджеты Ноутбук Panasonic Toughbook 55 работает без подзарядки до 20 часов Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 20 часов.

Происшествия В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.

Общество Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.

Происшествия Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СК Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что получила повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Общество Роспотребнадзор обновит санитарные нормы для кафе и ресторанов 15 августа глава Минэкономразвития в своем Instagram представил демоверсию «Белой книги гостеприимства» в качестве альтернативы действующим СанПиНам для ресторанов и кафе.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прям перед началом сессии.