В частной усадьбе Виндзоров в Сандрингемском дворце в восточной части Англии состоится семейный совет по вопросу отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских обязанностей и привилегий. Британцы с нетерпением ждут развязки скандальной истории.

Королева созывает саммит из-за сбежавших из дворца Гарри и Меган

Технологии Microsoft прекратила поддержку Windows 7 Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.

Политика Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с ПНС Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил по итогам переговоров по Ливии в Москве, что представители правительства Национального согласия Ливии подписали документ, конкретизирующий прекращение огня, маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время для его изучения.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

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Авто Издание Chevrolet Camaro Heritage Edition достанется только японцам Camaro SS Heritage Edition (справа) оценён аж в 7 480 000 иен (4,16 млн рублей), зато у него есть 20-дюймовые глянцево-чёрные диски с красными акцентами.

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Политика СБ ООН обсудит расследование инцидента с химоружием в Сирии Члены Совбеза ООН по инициативе России обсудят 20 января ситуацию вокруг расследования инцидента с якобы имевшим место применением химического оружия в сирийской Думе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский.

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