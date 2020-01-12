Общество

Новый ДеньНовый ДеньКоролева созывает саммит из-за сбежавших из дворца Гарри и Меган

В частной усадьбе Виндзоров в Сандрингемском дворце в восточной части Англии состоится семейный совет по вопросу отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских обязанностей и привилегий. Британцы с нетерпением ждут развязки скандальной истории.
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«История о семейном кризисе»: СМИ об отказе принца Гарри от привилегий

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