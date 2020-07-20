Общество

РБКРБККороля Саудовской Аравии госпитализировали

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Король пройдет медицинское обследование из-за воспаления желчного пузыря, уточнило издание. Королю 84 года, он взошел на престол в январе 2015 года.
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Короля Саудовской Аравии госпитализировали

Газета.Ru22:24

Короля Саудовской Аравии госпитализировали

РБК22:23

СМИ: короля Саудовской Аравии госпитализировали для обследования

ТАСС22:04

Короля Саудовской Аравии госпитализировали с воспалением желчного пузыря

Коммерсантъ22:19

Король Саудовской Аравии госпитализирован с воспалением

РЕН ТВ21:53
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