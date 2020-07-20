Эр-Рияд, 20 июля 2020, 06:05 — REGNUM Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд был отправлен в больницу в столице Эр-Рияда, сообщает государственное новостное агентство страны (SPA).

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