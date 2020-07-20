Общество
REGNUMКороля Саудовской Аравии госпитализировали в Эр-Рияде
Эр-Рияд, 20 июля 2020, 06:05 — REGNUM Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд был отправлен в больницу в столице Эр-Рияда, сообщает государственное новостное агентство страны (SPA).
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Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 18 июля в 10:49
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
Происшествия
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах
Lenta.ru вчера в 17:13
Общество
Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях на Урале
В ряде регионов России на этой неделе резко похолодает.
Российская газета вчера в 21:48
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Космос
Ученый рассказал об упавшем в Японии метеорите
Две части метеорита, найденного в начале июля в Японии, откололись от одного из движущихся по орбите вокруг Солнца астероидов и состоят из вполне земных элементов, сообщил РИА Новости занимающийся их изучением ученый из токийского Государственного музея науки Сигэкадзу Ёнэда.
РИА Новости 00:01
Шоу-бизнес
Дарья Мороз обнажилась для объектива 9-летней дочери Богомолова
Народные новости вчера в 20:34
Происшествия
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса.
RT на русском 18 июля в 13:14
Здоровье
Минздрав Колымы рассказал, почему умерла 7-я пациентка с коронавирусом
Минздрав Магаданской области рассказал, почему скончалась 7-я пациентка с коронавирусом. Информация о ее смерти появилась 19 июля.
Весьма вчера в 23:34
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Футбол
Тренер «Химок» Юран подтвердил участие клуба в розыгрыше РПЛ
Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что клуб будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 09:20
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Эспаньолом» в заключительном туре ЧИ
Игроки «Сельты» в гостях сыграли вничью против соперников из «Эспаньола» в заключительном 38-м туре чемпионата Испании по футболу.
Аргументы и Факты вчера в 18:28
Футбол
Федун отказался комментировать судейство в матче с «Зенитом»
Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал свое мнение о поединке «Спартака» с «Зенитом» в 1\2 финала Кубка России.
Vprognoze.ru вчера в 15:08
Происшествия
Звезду «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» избили в Москве
Lenta.ru вчера в 07:26
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне
Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне.
РБК вчера в 19:58
Происшествия
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
РИА Новости вчера в 21:33
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Политика
Байден обвинил Россию в намерении вмешаться в выборы президента США
Спецслужбы Соединенных Штатов обвиняют Россию в том, что она якобы вмешивалась в избирательный процесс на президентских выборах 2016 года.
Газета.Ru вчера в 15:17
Общество
Перевод автомобиля с бензина на газ будет обходиться россиянам на 90% дешевле
Обновленная программа, которая компенсирует населению траты на перевод автомобилей с бензина на газ, начнет работать с 20 июля.
ТАСС вчера в 17:08
Футбол
«Краснодар» уступил «Динамо» и потерял шансы на второе место в РПЛ
РИА Новости вчера в 15:46
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
Газета.Ru 18 июля в 13:45
Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости вчера в 17:03
Общество
«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП
МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сторону ослабления.
РБК вчера в 23:53
Авто
Автоэксперты составили рейтинг популярных, но ненадежных кроссоверов
Эксперты составили рейтинг популярных, но ненадежных кроссоверов.
Актуальные Новости вчера в 04:16
Общество
Госдума анонсировала выплату новых пособий для одиноких родителей
Законопроект о формировании специального фонда, средства из которого будут выплачиваться гражданам, не получающим алименты на детей от второго родителя, разработают к ноябрю депутаты Государственной думы.
Политическая Экспертиза вчера в 07:41
Общество
Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Венгрии.
ТАСС Спорт вчера в 10:53
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 18 июля в 04:49
Интернет
В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
Вести.Ru вчера в 23:51