Общество

REGNUMREGNUMКороля Саудовской Аравии госпитализировали в Эр-Рияде

Эр-Рияд, 20 июля 2020, 06:05 — REGNUM Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд был отправлен в больницу в столице Эр-Рияда, сообщает государственное новостное агентство страны (SPA).
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СМИ сообщили о госпитализации короля Саудовской Аравии

Телеканал 360°вчера в 23:20

Короля Саудовской Аравии госпитализировали

Lenta.ruвчера в 23:14

Короля Саудовской Аравии госпитализировали с воспалением желчного пузыря

Коммерсантъвчера в 22:19

Короля Саудовской Аравии госпитализировали

Газета.Ruвчера в 22:24

Короля Саудовской Аравии госпитализировали

РБКвчера в 22:23

Саудовского короля госпитализировали для обследования

РИА Новостивчера в 22:52

СМИ: короля Саудовской Аравии госпитализировали для обследования

ТАССвчера в 22:04
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Общество

В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
Газета.Ru 18 июля в 13:45
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Газизов раскритиковал фанатов «Зенита» за баннер с изображением Федуна

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал поступок болельщиков "Зенита", которые вывесили на стадионе баннер с изображением владельца красно-белых Леонида Федуна.
Piter.tv 00:13
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Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Вести.Ru вчера в 23:50
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Общество

Цифровой концлагерь: как в Китае меняют жизнь людей за их проступки и будет ли это в России?

Ну а дальше возникает гигантское количество вопросов и споров у экспертов и обычных людей.
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В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса

Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
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Происшествия

Адвокат сообщил об угрозах в адрес погибшего психиатра Амбарцумян

РБК 18 июля в 18:43
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Общество

Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России

Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ вчера в 18:25
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Шоу-бизнес

Пугачёва покорила фанатов прогулкой с детьми в чёрно-белых нарядах

Алла Пугачёва восхитила фанатов прогулкой с детьми на берегу реки в ролике, который снял Максим Галкин.
News.ru 00:06
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Футбол

Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче

Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru 17 июля в 16:18
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Кино

Netflix снимет анимационный сериал про кролика-самурая

РИА Новости 17 июля в 23:31
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Армия и оружие

Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией

Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией. Об этом сообщили журналисты из "Sputnik Армения".
Piter.tv 01:28
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Общество

Фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершена в России

Москва, 20 июля 2020, 08:14 — REGNUM Минобороны России завершило клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
REGNUM 01:14
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Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 18 июля в 05:32
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Общество

Российские пенсионеры освобождены от налога на имущество

В ПФР рассказали, какие объекты недвижимости не облагаются налогом и при каких условиях, если вы уже пенсионер, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 23:12
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Экономика

Глава ТПП предложил дать регионам право снижать налог для самозанятых

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%. Об этом говорится в его письмах председателю Совета федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Коммерсантъ 01:38
Здоровье

Количество заболевших коронавирусом в Приморье выросло вдвое

Среднесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в крае вырос до 92 человек, это в два раза выше, чем неделей раньше, сообщили DEITA.RU в оперативном штабе по предупреждению распространения инфекции.
Deita.ru 00:45
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Кино

Режиссеры «Мстителей» снимут самый дорогой фильм в истории Netflix

Заглавную роль в картине The Gray Man будет играть Райан Гослинг. Бюджет фильма составит 200 млн долларов.
RuNews24.ru 18 июля в 07:25
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Культура

Ансамбль из Якутии стал победителем международного конкурса

Победители конкурса по решению оргкомитета и режиссёрскои группы АРТ-Центра "Наследие" приглашаются на гала-концерт в Санкт-Петербурге в декабре.
SakhaNews вчера в 22:28
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Общество

«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
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Происшествия

Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта

Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
ТАСС вчера в 16:53
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

RT на русском 18 июля в 04:49
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Джиган поправился до 110 кг на карантине

Заметно поправившийся Джиган едва держался на ногах. На кадре он отметил, что в данное время его вес составляет 110 килограммов.
Актуальные Новости вчера в 07:40
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Общество

В ПФР пояснили информацию о перерасчете пенсий за советский стаж

В интернете активно распространяется информация о перерасчете пенсий за советский стаж.
МордовМедиа 17 июля в 08:34
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Наука

Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

RuNews24.ru 18 июля в 10:05
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Происшествия

В ДТП погиб депутат парламента Бурятии Александр Лоншаков

В результате ДТП погиб депутат Народного Хурала Бурятии Александр Лоншаков. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:55
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Боец Петр Ян из Дудинки отстранен от соревнований UFC на месяц

Московский Комсомолец вчера в 05:46
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru вчера в 02:31
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Россиянка записала пин-код на банковской карте и лишилась денег

На Сахалине местная жительница лишилась порядка 600 тысяч рублей после того, как потеряла сумку с банковской картой.
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Британские и американские ученые изучили окаменевшие фекалии и установили, что пещеры Пэйсли в западной части Соединенных Штатов примерно 12000 лет назад населяли люди.
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Байден обвинил Россию в намерении вмешаться в выборы президента США

Спецслужбы Соединенных Штатов обвиняют Россию в том, что она якобы вмешивалась в избирательный процесс на президентских выборах 2016 года.
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