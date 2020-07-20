Общество
REGNUMКороля Саудовской Аравии госпитализировали в Эр-Рияде
Эр-Рияд, 20 июля 2020, 06:05 — REGNUM Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд был отправлен в больницу в столице Эр-Рияда, сообщает государственное новостное агентство страны (SPA).
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Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
Газета.Ru 18 июля в 13:45
Футбол
Газизов раскритиковал фанатов «Зенита» за баннер с изображением Федуна
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал поступок болельщиков "Зенита", которые вывесили на стадионе баннер с изображением владельца красно-белых Леонида Федуна.
Piter.tv 00:13
Происшествия
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Вести.Ru вчера в 23:50
Общество
Цифровой концлагерь: как в Китае меняют жизнь людей за их проступки и будет ли это в России?
Ну а дальше возникает гигантское количество вопросов и споров у экспертов и обычных людей.
Екатеринбург Онлайн 01:32
Политика
В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса
Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Газета.Ru вчера в 04:21
Происшествия
Адвокат сообщил об угрозах в адрес погибшего психиатра Амбарцумян
РБК 18 июля в 18:43
Общество
Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Пугачёва покорила фанатов прогулкой с детьми в чёрно-белых нарядах
Алла Пугачёва восхитила фанатов прогулкой с детьми на берегу реки в ролике, который снял Максим Галкин.
News.ru 00:06
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru 17 июля в 16:18
Кино
Netflix снимет анимационный сериал про кролика-самурая
РИА Новости 17 июля в 23:31
Армия и оружие
Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией
Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией. Об этом сообщили журналисты из "Sputnik Армения".
Piter.tv 01:28
Общество
Фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершена в России
Москва, 20 июля 2020, 08:14 — REGNUM Минобороны России завершило клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
REGNUM 01:14
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 18 июля в 05:32
Общество
Российские пенсионеры освобождены от налога на имущество
В ПФР рассказали, какие объекты недвижимости не облагаются налогом и при каких условиях, если вы уже пенсионер, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 23:12
Экономика
Глава ТПП предложил дать регионам право снижать налог для самозанятых
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%. Об этом говорится в его письмах председателю Совета федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Коммерсантъ 01:38
Здоровье
Количество заболевших коронавирусом в Приморье выросло вдвое
Среднесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в крае вырос до 92 человек, это в два раза выше, чем неделей раньше, сообщили DEITA.RU в оперативном штабе по предупреждению распространения инфекции.
Deita.ru 00:45
Кино
Режиссеры «Мстителей» снимут самый дорогой фильм в истории Netflix
Заглавную роль в картине The Gray Man будет играть Райан Гослинг. Бюджет фильма составит 200 млн долларов.
RuNews24.ru 18 июля в 07:25
Культура
Ансамбль из Якутии стал победителем международного конкурса
Победители конкурса по решению оргкомитета и режиссёрскои группы АРТ-Центра "Наследие" приглашаются на гала-концерт в Санкт-Петербурге в декабре.
SakhaNews вчера в 22:28
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Происшествия
Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта
Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
ТАСС вчера в 16:53
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском 18 июля в 04:49
Шоу-бизнес
Джиган поправился до 110 кг на карантине
Заметно поправившийся Джиган едва держался на ногах. На кадре он отметил, что в данное время его вес составляет 110 килограммов.
Актуальные Новости вчера в 07:40
Общество
В ПФР пояснили информацию о перерасчете пенсий за советский стаж
В интернете активно распространяется информация о перерасчете пенсий за советский стаж.
МордовМедиа 17 июля в 08:34
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
RuNews24.ru 18 июля в 10:05
Происшествия
В ДТП погиб депутат парламента Бурятии Александр Лоншаков
В результате ДТП погиб депутат Народного Хурала Бурятии Александр Лоншаков. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:55
Единоборства
Боец Петр Ян из Дудинки отстранен от соревнований UFC на месяц
Московский Комсомолец вчера в 05:46
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Происшествия
Россиянка записала пин-код на банковской карте и лишилась денег
На Сахалине местная жительница лишилась порядка 600 тысяч рублей после того, как потеряла сумку с банковской картой.
Lenta.ru 01:17
Наука
Эксперты подтвердили, что у культуры Кловис в США были предшественники
Британские и американские ученые изучили окаменевшие фекалии и установили, что пещеры Пэйсли в западной части Соединенных Штатов примерно 12000 лет назад населяли люди.
Evo-rus.com 01:31
Политика
Байден обвинил Россию в намерении вмешаться в выборы президента США
Спецслужбы Соединенных Штатов обвиняют Россию в том, что она якобы вмешивалась в избирательный процесс на президентских выборах 2016 года.
Газета.Ru вчера в 15:17