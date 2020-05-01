За прошедшие сутки в России диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Отмечается, что 46,6% из них не имели клинических проявлений болезни. Медики сообщили о 57 погибших за сутки пациентах.

В России за сутки зафиксировали 9623 случая коронавируса

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