Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ России за сутки зафиксировали 9623 случая коронавируса

За прошедшие сутки в России диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Отмечается, что 46,6% из них не имели клинических проявлений болезни. Медики сообщили о 57 погибших за сутки пациентах.
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За последние сутки в Петербурге коронавирусом заразились 323 человека

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В России за сутки зафиксировали 9623 случая коронавируса

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За одни сутки в России выявили 7,9 тысячи новых случаев коронавируса

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В России за сутки выявили почти 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

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Путин 9 мая обратится к россиянам, стоя рядом с Вечным огнем

Президент РФ Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и обратится к россиянам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
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Экономика

Миронов предложил отказаться от обязательного медстрахования

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил правительству ликвидировать Фонд обязательного медстрахования.
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Глава Казахстана поручил помочь семьям, пострадавшим от наводнения

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Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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Общество

В Испании задержали бывшего депутата Госдумы

В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
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Общество

Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Lenta.ru 05:31
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Общество

В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая

Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
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Политика

Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
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Общество

Медведев допустил изменения трудовых отношений из-за коронавируса

Лидер фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что на фоне пандемии COVID-19 могут стать востребованными новые формы занятости.
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Здоровье

Врач объяснил очереди из скорых у московских больниц

Ситуации с вереницами машин скорой помощи у столичных клиник связаны со специальным алгоритмом приема больных, рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1".
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Финансы

Официальный курс евро упал ниже 80 рублей

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 94,81 копейки, составив 75,603 рубля.
РИА Новости 30 апреля в 06:50
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Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве

В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
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Общество

ФАС выявила компанию, которая завышала цены на маски на 957%

Компания с декабря по февраль закупила маски по цене 7,29 руб. за штуку, а при продаже цена возросла до 957% (около 70 руб.).
Коммерсантъ вчера в 10:38
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Шоу-бизнес

Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире

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Общество

В Свердловской области коронавирусом заболели еще 232 человека

Екатеринбург-ТВ вчера в 04:03
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Здоровье

«Вы не понимаете всю степень кошмара»: врач обратился к россиянам

Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман эмоционально обратился жителям с призывом соблюдать карантинные меры.
Московский Комсомолец 07:07
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Транспорт

Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют

Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
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Общество

Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом

Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом.
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Технологии

Microsoft выпустила предрелизную сборку майского обновления Windows 10

Версия Windows 10 19041.208 сейчас доступна только для участников программы Windows Insider, в которой все еще есть ряд проблем.
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Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе

Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
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Политика

Скончался вице-премьер Крыма Павел Королев

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Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом

Нагибин заявил, что во избежание риска для работников в пунктах по сортировке мусора нужно срочно создать отдельную цепочку вывоза отходов, в частности поставить отдельные мусорные контейнеры для масок и перчаток.
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США хотят не допустить возможности покупки Ираном российского оружия

США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 30 апреля в 19:58
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Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
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Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
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Общество

Евгений Куйвашев заявил, что носить маски обязательно даже на улице

Улица является общественным местом, значит, носить маску там обязательно, написал в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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Mafia III стала временно бесплатной на Xbox One и в Steam

Издательство 2K объявило, что боевик в открытом мире Mafia III стал временно бесплатным на Xbox One и в Steam.
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