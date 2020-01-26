Здоровье
ФАНКоронавирус 2019-nCoV становится опаснее
Сяовэй указал на то, что инкубационный период для коронавируса может длиться вплоть до двух недель — в это время у пациента проявляются симптомы простуды и гриппа. Ранее стало известно, что вирус, которым заразились свыше 2000 человек, стал причиной 56 смертей.
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Общество
В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти
По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
Происшествия
СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Авто
Новый Toyota Harrier получит название Toyota Venza
Toyota Harrier в Японии появится до конца года, а в 2021 году модель выйдет на американский рынок, но там ее будут предлагать под названием Venza.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Общество
Мамаевым курганом назвал свалку глава Кубани Вениамин Кондратьев
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сравнил гору мусора с Мамаевым курганом.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 29
По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
Футбол
Комличенко проводит первую тренировку в составе «Динамо»
Пресс-служба "Динамо" сообщает, что нападающий Николай Комличенко проводит свою первую тренировку в составе московского клуба.
Экономика
Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю
Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на $1,7 млрд за неделю и достигло $32 млрд, сообщил 25 января Forbes.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Политика
Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы
В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Футбол
Сульшер: не боюсь за свое место в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о своем увольнении, передает Daily Mail.
Армия и оружие
Американские боевые вертолёты «Апач» замечены в районе российского военного патрулирования
Несколько часов назад в районе населённого пункта Тель Хамис были замечены американские боевые вертолёты AH-64 Apache, двигавшиеся со стороны трассы М4, которая регулярно патрулируется российскими военными, и где произошли последние инциденты между российскими и американскими военными.
Происшествия
Мужчина почтой отправил в США разработанную для Минобороны технику
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в попытке передать США разработанную для российских военных радиостанцию Р-853В1.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двоих детей умерла в больнице в Пермском крае
Жительница города Кудымкар в Пермском крае, подозреваемая в убийстве двоих детей, умерла в больнице.
Шоу-бизнес
Рита Дакота прокомментировала слухи о новом возлюбленном
Последние несколько дней в прессе обсуждают предполагаемого бойфренда Риты Дакоты — Федора Белогая.
Происшествия
600 рыбаков-любителей оказались на льдине у Сахалина
В районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на юге Сахалина около шестисот рыбаков остались отрезанными от берега, после того как по льду прошла трещина.
Общество
В Китае заявили об усилении способности коронавируса к передаче
Новый тип коронавируса отличается от предыдущих, есть опасения, что его способность распространяться ускоряется, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.
Общество
Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса в Китае
Председатель КНР Си Цзиньпин оценил темпы распространения коронавируса в Китае.
Политика
В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса
В России отреагировали на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возврате Донбасса под контроль Киева.
Здоровье
Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
Политика
ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере
"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
Футбол
Кипиани и Микелтадзе покинули «Рубин»
Хавбек сыграл три игры за казанский клуб в этом сезоне. Также из «Рубина» ушел нападающий Бека Микелтадзе.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате Европы.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило две тысячи человек
Количество подтверждённых случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в Китае возросло до 2002 человек, число летальных исходов составляет 56.
Культура
Телешоу «Слабое звено» возвращается в эфир
Телевикторина «Слабое звено», получившая популярность в начале 00-х, вернется в эфир. Ведущей шоу останется Мария Киселева.
Происшествия
На Науки «Поло» сбил девушку на тротуаре и ушел в столб
«Поло» от удара выбросило на тротуар, где автомобиль задел 19-летнюю девушку, а затем врезался в столб.
Политика
Соловьев ответил Качиньскому на требование от России денег за «оккупацию Польши»
Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев отреагировал на слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о компенсации Варшаве от России за ущерб, якобы нанесенный во Вторую мировую войну.