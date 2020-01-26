Здоровье

ФАНФАНКоронавирус 2019-nCoV становится опаснее

Сяовэй указал на то, что инкубационный период для коронавируса может длиться вплоть до двух недель — в это время у пациента проявляются симптомы простуды и гриппа. Ранее стало известно, что вирус, которым заразились свыше 2000 человек, стал причиной 56 смертей.
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Китай обнародовал последние данные о коронавирусе

Lenta.ru03:19

Коронавирус 2019-nCoV становится опаснее

ФАН03:59
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Общество

В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти

По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
Вести.Ru 03:44
Общество

ТАСС: запуск ракеты «Союз» с Плесецка отменили из-за технического сбоя

Газета.Ru 00:22
Происшествия

СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 04:05
Авто

Новый Toyota Harrier получит название Toyota Venza

Toyota Harrier в Японии появится до конца года, а в 2021 году модель выйдет на американский рынок, но там ее будут предлагать под названием Venza.
Tvoe-avto.com 03:08
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Общество

Мамаевым курганом назвал свалку глава Кубани Вениамин Кондратьев

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сравнил гору мусора с Мамаевым курганом.
Регион online 24 января в 18:01
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости 02:15
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 29

По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
ТАСС вчера в 12:28
Футбол

Комличенко проводит первую тренировку в составе «Динамо»

Пресс-служба "Динамо" сообщает, что нападающий Николай Комличенко проводит свою первую тренировку в составе московского клуба.
Soccer.ru 03:29
Экономика

Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на $1,7 млрд за неделю и достигло $32 млрд, сообщил 25 января Forbes.
Известия вчера в 19:21
Происшествия

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Вести.Ru 01:28
Политика

Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы

В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.
Известия вчера в 19:52
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

РИА Новости вчера в 18:33
Футбол

Сульшер: не боюсь за свое место в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о своем увольнении, передает Daily Mail.
Газета.Ru 03:59
Армия и оружие

Американские боевые вертолёты «Апач» замечены в районе российского военного патрулирования

Несколько часов назад в районе населённого пункта Тель Хамис были замечены американские боевые вертолёты AH-64 Apache, двигавшиеся со стороны трассы М4, которая регулярно патрулируется российскими военными, и где произошли последние инциденты между российскими и американскими военными.
Avia.pro 23 января в 23:34
Происшествия

Мужчина почтой отправил в США разработанную для Минобороны технику

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в попытке передать США разработанную для российских военных радиостанцию Р-853В1.
РЕН ТВ 03:14
Происшествия

Подозреваемая в убийстве двоих детей умерла в больнице в Пермском крае

Жительница города Кудымкар в Пермском крае, подозреваемая в убийстве двоих детей, умерла в больнице.
ТАСС 04:21
Шоу-бизнес

Рита Дакота прокомментировала слухи о новом возлюбленном

Последние несколько дней в прессе обсуждают предполагаемого бойфренда Риты Дакоты — Федора Белогая.
Woman.ru вчера в 03:56
Происшествия

600 рыбаков-любителей оказались на льдине у Сахалина

В районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на юге Сахалина около шестисот рыбаков остались отрезанными от берега, после того как по льду прошла трещина.
Российская газета вчера в 22:16
Общество

В Китае заявили об усилении способности коронавируса к передаче

Новый тип коронавируса отличается от предыдущих, есть опасения, что его способность распространяться ускоряется, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.
РИА Новости 03:16
Общество

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин оценил темпы распространения коронавируса в Китае.
ТК Звезда 00:05
Политика

В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса

В России отреагировали на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возврате Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru вчера в 18:27
Здоровье

Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса

Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
РИА Новости 01:29
Политика

ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере

"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
РИА Новости 23 января в 18:00
Футбол

Кипиани и Микелтадзе покинули «Рубин»

Хавбек сыграл три игры за казанский клуб в этом сезоне. Также из «Рубина» ушел нападающий Бека Микелтадзе.
Спорт-Экспресс 03:39
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате Европы.
ТАСС Спорт вчера в 10:51
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило две тысячи человек

Количество подтверждённых случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в Китае возросло до 2002 человек, число летальных исходов составляет 56.
Парламентская газета 03:24
Культура

Телешоу «Слабое звено» возвращается в эфир

Телевикторина «Слабое звено», получившая популярность в начале 00-х, вернется в эфир. Ведущей шоу останется Мария Киселева.
Рамблер 24 января в 07:23
Происшествия

На Науки «Поло» сбил девушку на тротуаре и ушел в столб

«Поло» от удара выбросило на тротуар, где автомобиль задел 19-летнюю девушку, а затем врезался в столб.
Фонтанка.Ру 02:19
Политика

Соловьев ответил Качиньскому на требование от России денег за «оккупацию Польши»

Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев отреагировал на слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о компенсации Варшаве от России за ущерб, якобы нанесенный во Вторую мировую войну.
Экономика сегодня 01:45
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