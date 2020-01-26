Сяовэй указал на то, что инкубационный период для коронавируса может длиться вплоть до двух недель — в это время у пациента проявляются симптомы простуды и гриппа. Ранее стало известно, что вирус, которым заразились свыше 2000 человек, стал причиной 56 смертей.

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Происшествия СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Авто Новый Toyota Harrier получит название Toyota Venza Toyota Harrier в Японии появится до конца года, а в 2021 году модель выйдет на американский рынок, но там ее будут предлагать под названием Venza.

Политика AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.

Армия и оружие Американские боевые вертолёты «Апач» замечены в районе российского военного патрулирования Несколько часов назад в районе населённого пункта Тель Хамис были замечены американские боевые вертолёты AH-64 Apache, двигавшиеся со стороны трассы М4, которая регулярно патрулируется российскими военными, и где произошли последние инциденты между российскими и американскими военными.

Происшествия 600 рыбаков-любителей оказались на льдине у Сахалина В районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на юге Сахалина около шестисот рыбаков остались отрезанными от берега, после того как по льду прошла трещина.

Общество В Китае заявили об усилении способности коронавируса к передаче Новый тип коронавируса отличается от предыдущих, есть опасения, что его способность распространяться ускоряется, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.

Политика ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере "30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.

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