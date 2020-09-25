Глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко раскритиковал организацию питания в школах Алтайского края и готов к судебному разбирательству с Минобрнауки региона.
Произошедшее в Париже нападение на людей около бывшей редакции журнала Charlie Hebdo признано терактом "Несомненно, это акт исламистского терроризма", – заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, добавив, что "мы никогда не прекращаем войну против исламистских террористов", передает телеканал BFM.
С 1 октября 2020 года прекратится начисление детских пособий и пенсий на карты иностранных платежных систем, получателям государственных выплат необходимо оформить карту «Мир», сообщает «Российская газета».
Боевики-джихадисты, связанные с террористической группировкой "Исламское государство"*, убили в пятницу 15 сотрудников службы безопасности, устроив засаду на колонну губернатора на северо-востоке Нигерии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
Москва, 25 сентября 2020, 17:11 — REGNUM Комплекс мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности предложил Белому дому президент России Владимир Путин.
«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура «Ротор» – «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», — уточнили в РПЛ.
Вашингтон, 25 сентября 2020, 21:53 — REGNUM Ситуация в Белоруссии обсуждалась сегодня, 25 сентября, на встрече Джорджа Кента, заместителя американского госсекретаря, с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, сообщает её телеграм-канал «Пул Первой».