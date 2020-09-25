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БК55
БК55

Коронавирус: актуальные хроники — 25 сентября

В Омской области — 10597 заболевший. (ДОПОЛНЕНО) На данный момент в России новым коронавирусом COVID-19 инфицированы 1128836 человек, за сутки показатель вырос на 6595 человек.В источнике
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БК55

Коронавирус: актуальные хроники — 25 сентября

БК55вчера в 23:34
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Онищенко намерен судиться с Минобрнауки Алтайского края

Глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко раскритиковал организацию питания в школах Алтайского края и готов к судебному разбирательству с Минобрнауки региона.
Онищенко намерен судиться с Минобрнауки Алтайского края
РИА Новостивчера в 08:30
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Нападение в Париже признано терактом, задержаны 7 человек

Произошедшее в Париже нападение на людей около бывшей редакции журнала Charlie Hebdo признано терактом "Несомненно, это акт исламистского терроризма", – заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, добавив, что "мы никогда не прекращаем войну против исламистских террористов", передает телеканал BFM.
Вести.Ruвчера в 16:01
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Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь

Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новостивчера в 04:58
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В октябре пособия и пенсии поступят только на карты «Мир»

С 1 октября 2020 года прекратится начисление детских пособий и пенсий на карты иностранных платежных систем, получателям государственных выплат необходимо оформить карту «Мир», сообщает «Российская газета».
Аргументы и Факты24 сентября в 04:55
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В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора

Боевики-джихадисты, связанные с террористической группировкой "Исламское государство"*, убили в пятницу 15 сотрудников службы безопасности, устроив засаду на колонну губернатора на северо-востоке Нигерии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
РИА Новости19:38

Путин предложил США сотрудничество в сфере кибербезопасности

Москва, 25 сентября 2020, 17:11 — REGNUM Комплекс мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности предложил Белому дому президент России Владимир Путин.
REGNUMвчера в 10:11

«Ротору» разрешили сыграть с «Рубином»

«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура «Ротор» – «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», — уточнили в РПЛ.
Известиявчера в 13:54
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Зампомощника Помпео обсудил ситуацию в Белоруссии с Тихановской

Вашингтон, 25 сентября 2020, 21:53 — REGNUM Ситуация в Белоруссии обсуждалась сегодня, 25 сентября, на встрече Джорджа Кента, заместителя американского госсекретаря, с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, сообщает её телеграм-канал «Пул Первой».
REGNUMвчера в 14:53
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Российские власти, как утверждают «Открытые медиа», обсуждают возвращение жесткого карантина

Российские власти, как утверждает издание «Открытые медиа», обсуждают возвращение жесткого карантина в случае резкого увеличения ежедневного прироста заболевших.
Эхо Москвывчера в 12:03
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