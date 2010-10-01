Общество
БК55Коронавирус: актуальные хроники — 31 мая
Умерли 4 555 человек (181 человек за сутки). Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что в Москве за минувшие сутки заболели 2 367 человек. Скончались 69 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на COVID-19.
Читать в источнике
Оценить
Политика
Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие страну беспорядки
Происходящие в США беспорядки следует считать актами терроризма, а не законной формой протеста, заявил президент США Дональд Трамп.
Интерфакс 19:43
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в «будапештском формате», но без участия России на первых порах.
РБК 20:09
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Известия 30 мая в 23:10
Политика
Путин уволил четырех генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов.
Lenta.ru 11:13
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru 18:38
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
РИА Новости 09:27
Игры
Блогер обнаружил, что качество The Last of Us Part II выросло по сравнению с предыдущими демонстрациями игры
3DNews 04:29
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 18:44
Экономика
Путин поручил выплатить закрывшимся ИП по 36 390 рублей
На совещании о ситуации на рынке труда Президент поручил выплатить ИП, прекратившим работу с 1 марта 2020 года, пособия по безработице за март, апрель и май.
Бухгалтерия.ру 08:47
Происшествия
Бывшего прокурора Читы обвинили в изнасиловании любовницы
В изнасиловании мужчину обвинила его любовница.
Вести.Ru 11:03
Хоккей
Лоссовик рассказал об изменениях ставшего депутатом Третьяка
Известный в прошлом белорусский гандболист Александр Лоссовик отметил, что легендарный вратарь сборной СССР по хоккею Владислав Третьяк изменился в общении по сравнению со временами их знакомства.
ProstoProSport вчера в 12:18
Общество
Роспотребнадзор отменил требование о заполнении самолетов на 50%
Роспотребнадзор отменил требование для авиакомпаний по загрузке самолетов только на 50%.
It`s My City 04:14
Общество
Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсации за рабство в США
В США первый миллиардер-афроамериканец Роберт Джонсон призвал власти выплатить своим соотечественникам внушительную компенсацию за вековое рабство.
РЕН ТВ 12:44
Армия и оружие
В Генштабе рассказали о высоком уровне активности НАТО у границ России
Минобороны РФ фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи российских границ, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
РИА Новости 08:04
Армия и оружие
Кедми назвал абсолютные мишени для уничтожения, выбранные Россией на территории НАТО
Военно-политический эксперт Яков Кедми рассказал, какие страны НАТО являются "абсолютными мишенями для уничтожения" Россией в случае войны.
Экономика сегодня вчера в 05:00
Происшествия
РЖД запретили отправку грузов на Мурманск из-за рухнувшего моста
Обрушение моста на перегоне между станциями Кола и Выходной неподалеку от Мурманска сделал невозможной доставку грузов в этот областной центр по железной дороге.
РБК 13:20
Спорт
Геймеры в бешенстве: игру «Trackmania» им придется покупать несколько раз
Геймеры, которые очень ждали этой игры, взорвались негодованием.
Ридус 18:06
Космос
Почему NASA испытывает свои скафандры на трупах
Мария Баченина беседует со специалистом по скафандростроению Николаем Моисеевым о том, почему для разных планет нужны разные скафандры и когда мы полетим на Марс и Луну.
Радио Комсомольская правда вчера в 16:58
Политика
Путин подписал указ о голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по конституционным поправкам 1 июля.
News.ru 11:48
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Экономика
Аргентина продлила переговоры о реструктуризации долга
Правительство Аргентины продлило срок действия предложения о реструктуризации долга перед иностранными кредиторами до 12 июня.
ТАСС 19:02
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
Экономика
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
С начала года российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса и падения нефтяных цен.
Lenta.ru 06:59
Космос
Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
Ранее Колмыков рассказал РИА Новости, что запуск первого метеорологического космического аппарата "Арктика-М" планируется на конец года, ведется изготовление второго аппарата, который будет запущен в 2023 году.
РИА Новости 20:14
Игры
Sony рассказала о цене PlayStation 5
4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5.
Lenta.ru 08:44
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
Общество
Новосибирская область отменила самоизоляцию для приезжающих
Власти Новосибирской области отменили обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии, сообщает в понедельник облправительство.
РИА Новости 04:42
Единоборства
Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC
Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости вчера в 05:19