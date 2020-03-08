Политика
Страна Советов on-lineКоронавирус был обнаружен у посетителя конференции с участием Трампа
Коронавирус был обнаружен у одного из посетителей конференции консервативных политических действий, на которой присутствовали президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, сообщается на сайте РИА Новости.
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Политика
Додон прервал визит в Россию из-за выявления коронавируса в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Россию в связи с выявлением коронавируса нового типа в республике.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Здоровье
Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день
В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
Здоровье
Онкологи перечислили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы
Онкологи определили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы. На ранних стадиях это заболевание зачастую протекает бессимптомно.
Биатлон
Логинов снялся с масс-старта на этапе КМ в Нове-Место
Александр Логинов не примет участия в гонке с общим стартом на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Кино
Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Единоборства
Адесанья и Чжан защитили чемпионские титулы на UFC 248
Чемпион UFC Исраэль Адесанья защитил титул благодаря победе над Йоэлем Ромеро, однако поединок получился одним из самых скучных за последнее время, из-за чего был освистан зрителями.
Происшествия
Из Волги под Саратовом достали тело утонувшего дайвера
Общество
Минприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор
В прежнем варианте концепции раздельный сбор предполагал снижение тарифов не менее чем на 50% от тарифов на вывоз смешанных отходов; Минприроды разрешило бизнесу самостоятельно утилизировать товары и упаковку вместо уплаты сбора, если у компаний есть собственные мощности на эти цели.
Армия и оружие
Боевики нарушили режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации
Незаконные бандформирования за прошедшие сутки 19 раз нарушили режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
Происшествия
Из-под завалов отеля в Китае извлечены 50 человек
Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в китайской провинции Фуцзянь отеля, у двоих из них уже не было признаков жизни.
Армия и оружие
Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
Авто
В Сети напомнили о минивэне Lada Kalina
Как сообщают «Автоновости дня», первый показ минивэна LADA Kalina (ВАЗ-1120) состоялся в далеком 2002 году на автосалоне в Тольятти.
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Происшествия
Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев
Музыка
Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости
По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в интервью The Guardian.
Общество
В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
Армия и оружие
В ЛНР после обстрела триста домов остались без электроснабжения
Триста потребителей остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны ВС Украины подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике населенного пункта Желтое, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Общество
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в РФ
Отмечается, что на территории Российской Федерации зафиксировано шесть новых случаев заражения.
Футбол
Абрахам отклонил предложение «Челси» о продлении контракта
Форвард лондонского «Челси» Тэмми Абрахам отклонил предложение клуба о подписании нового соглашения.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой
66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не считает нужным вносить в Конституцию запрет иметь чиновникам недвижимость за рубежом.
Здоровье
Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу
Подчеркивается, что самостоятельная сдача анализа на коронавирус не предусмотрена, при первых симптомах ОРВИ необходимо при соблюдении режима самоизоляции вызвать врача.
Общество
В Алтайском крае перекрыли трассы из-за метели
В Алтайском крае поднялась буря, ветер местами достигает 27 м / с. На дорогах местами гололед и нулевая видимость.
Политика
Путин назначил членами Общественной палаты РФ атамана и епископа
Напоминаем, что 25 февраля российский президент определил 40 граждан страны, которые имеют особые заслуги перед государством и обществом, и предложил им войти в состав Общественной палаты РФ.