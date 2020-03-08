Коронавирус был обнаружен у одного из посетителей конференции консервативных политических действий, на которой присутствовали президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, сообщается на сайте РИА Новости.

Коронавирус был обнаружен у посетителя конференции с участием Трампа

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