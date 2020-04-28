Экономика
Экономика сегодняКоронавирус дал российскому золоту преимущество на мировом рынке
Российское золото, продаваемое по прямым лицензиям, частично снимет дефицит на мировом рынке и принесет стране неплохие прибыли. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал руководитель блока инвестпродуктов компании "Открытие Брокер" Антон Шабанов.
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Кино
К премии «Оскар» впервые допустят выходившие онлайн фильмы
Организаторы 93-й премии «Оскар» допустят к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса.
Амур.инфо 21:56
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска
В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности.
РИА Новости 14:41
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:50
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Путин ввел режим самоизоляции 30 марта сроком на одну неделю, однако затем продлил его до конца месяца.
Государственные Вести 10:50
Здоровье
Еще 20 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Приморье
За последние сутки на территории Приморского края зарегистрировано 20 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Primpress.ru 23:00
Экономика
Новосибирские потребители пошли за рассрочкой к поставщикам ресурсов
По итогам первого квартала СГК уже ощутила спад поступлений новосибирских потребителей — почти на 377 млн рублей (-2%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Infopro54 21:47
Авто
Новый BMW X8 M станет 750-сильным гибридом
В отчете утверждается, что X8 M будет иметь гибридную силовую установку, сочетающую в себе знакомый 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом BMW и электромотор, увеличивающий мощность на 200 лошадиных сил.
SpeedMe вчера в 17:10
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
Политика
Мясокомбинаты в США приравняли к оборонным предприятиям
Дональд Трамп приравнял мясокомбинаты к оборонным предприятиям.
Российская газета 22:17
Общество
Нурмагомедов заявил о нехватке лекарств в больницах Дагестана
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, удерживающий пояс чемпиона UFC в легком весе, написал у себя в Instagram, что медицинские учреждения Дагестана не справляются с потоком зараженных коронавирусной инфекцией.
РБК 15:35
Общество
В Черном море найден затопленный немцами теплоход «Армения»
Теплоход «Армения» был обнаружен в 15 морских милях от Ялты, на глубине 1,5 км. Для того, чтобы его обнаружить, поисковики только за последние 20 лет исследовали более 300 квадратных километров, сообщает пресс-служба РГО.
Кубанские новости вчера в 14:12
Гаджеты
IPhone SE 2020 не умеет того, что может даже iPhone 6S
Одна из удобных возможностей, которой располагают все смартфоны Apple начиная с вышедшего без малого 5 лет назад iPhone 6S, оказалась отсутствующей у новейшего компактного айфона — iPhone SE стоимостью от 39 990 рублей.
Вести.Ru 02:52
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Путешествия
Турецкие отели планируют отказаться от шведского стола
Министерство культуры и туризма Турции планирует ввести новые правила работы отелей на территории страны после перезапуска внутреннего туризма, сообщает газета Ahaber.
Москва 24 вчера в 09:38
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Окончательно инфекция исчезнет в стране 7 августа. Накануне в SUTD подсчитали, что эпидемия в России должна завершиться к 20 июля.
Lenta.ru 18:04
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
Киберспорт
Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2
28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.
CyberSport.ru 14:21
Общество
В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом
Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия 16:17
Общество
Названы причины низкой заболеваемости коронавирусом в России
Низкая плотность населения России стала одной из причин низкой заболеваемости коронавирусом, по сравнению с другими странами.
Lenta.ru 21:21
Кино
Режиссер нового «Хэллоуина» снимет сериал «Восставший из ада» для HBO
Дэвид Гордон Грин, который уже возродил одну культовую хоррор-франшизу - "Хэллоуин" 2018 года собрал внушительную кассу, и сиквелы не за горами - возьмется теперь возрождать другую, не менее культовую.
Российская газета 05:10
Экономика
Еще одна страна начала раздавать деньги населению
Еще одна страна начала раздавать деньги населению.
Lenta.ru 22:19
Происшествия
В Благовещенске задержали стрелявшего в охранника торгового центра
По материалам уголовного дела, днем 26 апреля в одном из торговых центров города мужчина произвел три выстрела из травматического пистолета в сотрудника охраны.
Амур.инфо 22:28
Общество
В МВД предложили открыть сотрудникам доступ к банковской тайне
ЦБ обнаружил нарушения еще в 2016-2017 годах, но уголовное дело против акционеров было возбуждено лишь два года спустя.
РЕН ТВ 19:12
Наука
Сибирские ученые разгадали тайну состава Тунгусского метеорита
Исследователи из Красноярского научного центра СО РАН выяснили, что астероид, вызвавший масштабные разрушения в районе реки Подкаменная Тунгуска в конце июня 1908 года, скорее всего, состоял из железа, передает ТАСС со ссылкой на Красноярский научный центр СО РАН.
Российская газета 11:32
Политика
Российский дипломат оценил действия США в отношении Венесуэлы
США используют ситуацию с коронавирусом в Венесуэле для оказания политического и военного давления на руководство страны, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
РИА Новости 23:04
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения
Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости 03:36
Общество
В Приморье вводится масочный режим
С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ 22:57