Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняКоронавирус дал российскому золоту преимущество на мировом рынке

Российское золото, продаваемое по прямым лицензиям, частично снимет дефицит на мировом рынке и принесет стране неплохие прибыли. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал руководитель блока инвестпродуктов компании "Открытие Брокер" Антон Шабанов.
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Челябинские золотодобытчики могут спасти мировой рынок золота

Polit74.ru22:44

Коронавирус дал российскому золоту преимущество на мировом рынке

Экономика сегодня08:08

Коронавирус предоставил российскому золоту преимущество на мировом рынке

Planet Today16:44

Эксперт оценил влияние пандемии коронавируса на рынок золота

ИА Новороссия16:11

Эксперт оценил влияние пандемии коронавируса на рынок золота

RT на русском13:36

Россия решила спасти мировой рынок золота

Lenta.ru19:58

МНЕНИЕ: Российское золото спасет мировой рынок

Вестник золотопромышленника05:50
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Кино

К премии «Оскар» впервые допустят выходившие онлайн фильмы

Организаторы 93-й премии «Оскар» допустят к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса.
Амур.инфо 21:56
3
Общество

В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска

В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности.
РИА Новости 14:41
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Общество

Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:50
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая

Путин ввел режим самоизоляции 30 марта сроком на одну неделю, однако затем продлил его до конца месяца.
Государственные Вести 10:50
Здоровье

Еще 20 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Приморье

За последние сутки на территории Приморского края зарегистрировано 20 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Primpress.ru 23:00
Экономика

Новосибирские потребители пошли за рассрочкой к поставщикам ресурсов

По итогам первого квартала СГК уже ощутила спад поступлений новосибирских потребителей — почти на 377 млн рублей (-2%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Infopro54 21:47
3
Авто

Новый BMW X8 M станет 750-сильным гибридом

В отчете утверждается, что X8 M будет иметь гибридную силовую установку, сочетающую в себе знакомый 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом BMW и электромотор, увеличивающий мощность на 200 лошадиных сил.
SpeedMe вчера в 17:10
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
Космос

В Роскосмосе сделали заявление о приближающемся к Земле астероиде

Газета.Ru 07:37
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Политика

Мясокомбинаты в США приравняли к оборонным предприятиям

Дональд Трамп приравнял мясокомбинаты к оборонным предприятиям.
Российская газета 22:17
Общество

Нурмагомедов заявил о нехватке лекарств в больницах Дагестана

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, удерживающий пояс чемпиона UFC в легком весе, написал у себя в Instagram, что медицинские учреждения Дагестана не справляются с потоком зараженных коронавирусной инфекцией.
РБК 15:35
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Общество

В Черном море найден затопленный немцами теплоход «Армения»

Теплоход «Армения» был обнаружен в 15 морских милях от Ялты, на глубине 1,5 км. Для того, чтобы его обнаружить, поисковики только за последние 20 лет исследовали более 300 квадратных километров, сообщает пресс-служба РГО.
Кубанские новости вчера в 14:12
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Гаджеты

IPhone SE 2020 не умеет того, что может даже iPhone 6S

Одна из удобных возможностей, которой располагают все смартфоны Apple начиная с вышедшего без малого 5 лет назад iPhone 6S, оказалась отсутствующей у новейшего компактного айфона — iPhone SE стоимостью от 39 990 рублей.
Вести.Ru 02:52
5
Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
1,4K
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
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Путешествия

Турецкие отели планируют отказаться от шведского стола

Министерство культуры и туризма Турции планирует ввести новые правила работы отелей на территории страны после перезапуска внутреннего туризма, сообщает газета Ahaber.
Москва 24 вчера в 09:38
383
Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Окончательно инфекция исчезнет в стране 7 августа. Накануне в SUTD подсчитали, что эпидемия в России должна завершиться к 20 июля.
Lenta.ru 18:04
334
Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
4,5K
Киберспорт

Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2

28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.
CyberSport.ru 14:21
Общество

В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом

Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия 16:17
520
Общество

Названы причины низкой заболеваемости коронавирусом в России

Низкая плотность населения России стала одной из причин низкой заболеваемости коронавирусом, по сравнению с другими странами.
Lenta.ru 21:21
16
Кино

Режиссер нового «Хэллоуина» снимет сериал «Восставший из ада» для HBO

Дэвид Гордон Грин, который уже возродил одну культовую хоррор-франшизу - "Хэллоуин" 2018 года собрал внушительную кассу, и сиквелы не за горами - возьмется теперь возрождать другую, не менее культовую.
Российская газета 05:10
1
Экономика

Еще одна страна начала раздавать деньги населению

Еще одна страна начала раздавать деньги населению.
Lenta.ru 22:19
Происшествия

В Благовещенске задержали стрелявшего в охранника торгового центра

По материалам уголовного дела, днем 26 апреля в одном из торговых центров города мужчина произвел три выстрела из травматического пистолета в сотрудника охраны.
Амур.инфо 22:28
Общество

В МВД предложили открыть сотрудникам доступ к банковской тайне

ЦБ обнаружил нарушения еще в 2016-2017 годах, но уголовное дело против акционеров было возбуждено лишь два года спустя.
РЕН ТВ 19:12
1
Наука

Сибирские ученые разгадали тайну состава Тунгусского метеорита

Исследователи из Красноярского научного центра СО РАН выяснили, что астероид, вызвавший масштабные разрушения в районе реки Подкаменная Тунгуска в конце июня 1908 года, скорее всего, состоял из железа, передает ТАСС со ссылкой на Красноярский научный центр СО РАН.
Российская газета 11:32
18
Политика

Российский дипломат оценил действия США в отношении Венесуэлы

США используют ситуацию с коронавирусом в Венесуэле для оказания политического и военного давления на руководство страны, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
РИА Новости 23:04
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения

Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости 03:36
16
Общество

В Приморье вводится масочный режим

С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ 22:57
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