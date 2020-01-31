Общество
МР7.руКоронавирус добрался до России: выявлены первые больные
Два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Забайкалье и Тюменской области. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России зафиксированы первые два случая заражения коронавирусом. Медики выявили больных в Забайкальском крае и Тюменской области.
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с чего всё началось
В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова. По ее словам, заболевшие - граждане Китая. Еще накануне вечером сообщалось, что в России пока никто не заразился коронавирусом.Интерфакс07:39
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Смертельный китайский коронавирус добрался до России: есть заболевшие в Сибири и Забайкалье
Московский Комсомолец08:20
Коронавирус добрался до России: двое больных выявлены в Забайкалье и Тюменской области
Комсомольская правда08:05
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