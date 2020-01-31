В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова. По ее словам, заболевшие - граждане Китая. Еще накануне вечером сообщалось, что в России пока никто не заразился коронавирусом.

с чего всё началось

Два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Забайкалье и Тюменской области. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России зафиксированы первые два случая заражения коронавирусом. Медики выявили больных в Забайкальском крае и Тюменской области.

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