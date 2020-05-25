Энергетика
Журналистская правдаПроблемы в сланцевой отрасли в США затянутся на несколько лет
Как минимум несколько лет потребуется американским компаниям по добыче сланцевой нефти для восстановления после падения цен на энергоносители. Так считают эксперты, опрошенные журналистами издания The Wall Street Journal. В ближайшее время компании не смогут добывать нефть в прежних объёмах.
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Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
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