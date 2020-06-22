Коронавирус
Вести.RuКоронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения. А 70% переболевших могут страдать от бредового расстройства. У 10% переболевших британцев при выписке выявляли острое поражение сердца.
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с чего всё началось
По данным специалистов, каждый третий пациент, восстанавливающийся от COVID-19, может в дальнейшем всю жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств, пишет The Daily Telegraph.Известиявчера в 20:31
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До 30% выздоровевших от коронавируса будут страдать от его последствий всю жизнь
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