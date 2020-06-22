Коронавирус

Вести.RuВести.RuКоронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения. А 70% переболевших могут страдать от бредового расстройства. У 10% переболевших британцев при выписке выявляли острое поражение сердца.
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с чего всё началось
По данным специалистов, каждый третий пациент, восстанавливающийся от COVID-19, может в дальнейшем всю жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств, пишет The Daily Telegraph
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Эти последствия коронавируса будут у выздоровевших всю жизнь

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Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса

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До 30% выздоровевших от коронавируса будут страдать от его последствий всю жизнь

Новые Известиявчера в 06:02
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
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Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
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Общество

Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад

"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
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Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
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Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала «диванные» теории развода с Харламовым

Актриса Кристина Асмус с иронией отнеслась к версиям развода с юмористом Гариком Харламовым, выдвигаемым в социальных сетях.
РИА Новости 09:23
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Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском вчера в 03:28
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Экономика

Владельцы коммерческой недвижимости заявили о сохранении арендаторов

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РИА Новости 22 июня в 07:11
Футбол

Нобель Арустамян: Гинер заблокировал трансфер Вагнера Лава в ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» и инсайдер Нобель Арустамян прокомментировал переход бразильского форварда Вагнера Лава в «Кайрат».
Bookmaker-ratings.ru 09:44
Политика

Китай выразил протест в связи с планами США по размещению ракет

Китай выступает решительно против планов США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
RT на русском 09:30
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Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
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Общество

Путин вручил государственные премии в Кремле

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил государственные премии выдающимся гражданам страны.
Народные новости 08:21
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Футбол

Шинник — Урал 0:0 (1-й тайм)

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Шинника» на матч последнего четвертьфинала Кубка России сезона-2019/20.
Матч ТВ 09:09
Политика

Лидеры 10 стран и территорий приедут на парад Победы в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга перечислил журналистам государства и частично признанные республики, лидеры которых прибудут в Москву на парад Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 06:51
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Футбол

Футболисты «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на клубной базе

Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" перешли на режим самоизоляции на базе в подмосковной Баковке, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
РИА Новости 08:41
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Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
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Общество

Рогозин написал кантату о Великой Отечественной войне

Известия 08:51
Армия и оружие

Ракетный фрегат ЧФ «Адмирал Макаров» вошел в Средиземное море

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" в среду вышел в Средиземное море. Об этом сообщил местный информационный портал.
ПолитРоссия 08:48
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Футбол

Сборная России поздравила Месси с днём рождения

В среду нападающий «Барселоны» Лионель Месси отмечает свой 33-й день рождения.
Евро-футбол.ру 08:33
Шоу-бизнес

Вступившийся за Ефремова Домогаров пожаловался на травлю

Российский актер Александр Домогаров, который ранее вступился за устроившего смертельное ДТП в Москве Михаила Ефремова, заявил о травле в «народных массах».
Известия вчера в 21:26
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Общество

Парад Победы в Москве сняли из космоса

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Известия 08:11
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Здоровье

12 медиков глазной больницы в Воронеже заразились коронавирусом

Санврачи отмечают, что заражение произошло не на рабочем месте, а в быту. Среди пациентов больницы заразившихся нет.
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Шоу-бизнес

Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце

После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
Народные новости вчера в 04:09
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Общество

Кокорин напутствовал Ефремова на случай попадания в тюрьму

Lenta.ru 09:11
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
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Футбол

Широков рассказал, почему Вагнер Лав не перешел в ЦСКА

Metaratings 06:22
Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

Газета.Ru 09:29
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Общество

В трех американских штатах выявили рекордное число случаев COVID-19

Власти трех штатов США – Аризоны, Техаса и Калифорнии – зарегистрировали во вторник рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекции за сутки, следует из данных местных отделений департаментов здравоохранения.
РИА Новости 04:40
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Экономика

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Обновленный прогноз МВФ пессимистичнее официальных российских оценок: ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4-6%, Минэкономразвития - на 5%.
Интерфакс 09:06
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