Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.

Шоу-бизнес Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь стали родителями Ведущий программы спросил у Хулио, правда ли он скоро вновь станет дядей — брат музыканта заявил, что уже стал им. Хулио Инглесиас "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив" Пол новорожденного ребенка семья Иглесиаса не раскрывает, Анна и Энрике информацию никак не комментировали.

Армия и оружие В Идлибе сбит сирийский вертолет Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.

Экономика Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.

Футбол «Ливерпуль» ответил на просьбы фанатов вернуть Стивена Джеррарда Исполнительный директор футбольного клуба «Ливерпуль» Питер Мур прокомментировал призывы болельщиков вернуть бывшего капитана команды Стивена Джеррарда в клуб, чтобы тот мог получить медаль АПЛ.

Политика Песков прокомментировал сообщения о дате голосования по Конституции Решений о сроках проведения голосования россиян по поправкам в Конституцию не принималось, четкого дедлайна по их рассмотрению нет, есть разные точки зрения, в том числе предложение о голосовании 22 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess Власти Японии приступили к эвакуации на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, сообщило телевидение Asahi.