Общество

ИзвестияИзвестияВОЗ дала официальное название коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.
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ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название

Интерфакс10:21

ВОЗ дала название китайскому коронавирусу — COVID-19

Коммерсантъ10:37

ВОЗ дала коронавирусу из Китая новое название

РБК10:26

ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу

RT на русском10:24

Коронавирус из Китая получил название COVID-2019

РИА Новости10:45

ВОЗ дала официальное название коронавирусу

Известия10:16

Глава ВОЗ заявил, что вакцину от коронавируса могут создать через полтора года

ТАСС10:25
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 10:53, Ашберн
Политика

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года.
РБК 10:47
Политика

Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии

Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Газета.Ru 09:50
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь стали родителями

Ведущий программы спросил у Хулио, правда ли он скоро вновь станет дядей — брат музыканта заявил, что уже стал им. Хулио Инглесиас "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив" Пол новорожденного ребенка семья Иглесиаса не раскрывает, Анна и Энрике информацию никак не комментировали.
Salt Mag 02:49
Происшествия

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

РИА Новости 01:11
Авто

Продажи автомобилей с пробегом в России в январе выросли на 8%

В январе 2020 года на российском рынке было продано 366,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 8% больше, чем год назад.
Известия вчера в 09:17
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот.
RT на русском 00:02
Культура

«Оскар-2020» побил антирекорд по просмотрам

Политическая Экспертиза 08:59
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Белоруссия ежегодно вылавливает российской рыбы на миллионы долларов

Новый День 02:27
Экономика

Продажу акций Сбербанка кабмину назвали «прелюдией» к приватизации

Второй опасностью, которую может таить приобретение правительством акций Сбербанка, Делягин назвал «прелюдию к приватизации».
Национальная служба новостей 10:14
Армия и оружие

В Идлибе сбит сирийский вертолет

Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 06:22
Игры

Авторы The Last of Us Part II показали ключевые арты, статуэтку Элли и динамическую тему для PS4

11 февраля представители студии Naughty Dog опубликовали два ключевых арта The Last of Us Part II и запустили раздачу динамической темы для PS4.
CyberSport.ru 10:10
Происшествия

Супружескую пару из Калининграда обвинили в госизмене

Известия 07:21
Здоровье

В Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы

Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая.
REGNUM 06:40
Происшествия

Под Саратовом экс-полицейских осудили за избиение мужчины до смерти

РИА Новости 07:33
Здоровье

Эпидемиолог: коронавирус может затронуть 60% населения планеты

Эпидемия коронавируса нового типа может распространиться на две трети населения Земли, заявил ведущий гонконгский эпидемиолог, профессор Габриэль Лян.
Газета.Ru 09:12
Экономика

Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях

Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.
Интерфакс 09:23
Футбол

«Ливерпуль» ответил на просьбы фанатов вернуть Стивена Джеррарда

Исполнительный директор футбольного клуба «Ливерпуль» Питер Мур прокомментировал призывы болельщиков вернуть бывшего капитана команды Стивена Джеррарда в клуб, чтобы тот мог получить медаль АПЛ.
iReactor 10:05
Политика

Песков прокомментировал сообщения о дате голосования по Конституции

Решений о сроках проведения голосования россиян по поправкам в Конституцию не принималось, четкого дедлайна по их рассмотрению нет, есть разные точки зрения, в том числе предложение о голосовании 22 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
РИА Новости 02:52
Общество

В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess

Власти Японии приступили к эвакуации на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, сообщило телевидение Asahi.
РИА Новости вчера в 22:06
Общество

Мария Шарапова посетила вечеринку «Оскара» в полупрозрачном платье

Российская теннисистка Мария Шарапова появилась в Лос-Анджелесе на вечеринке, устроенной по случаю церемонии вручения "Оскар".
Discover24 04:25
Общество

Пожаловавшийся на Водонаеву в полицию мужчина объяснил свой поступок

РИА Новости 10:08
Происшествия

В Тюмени завели дело на подростка из-за пранка про коронавирус

Полиция завела административное дело о мелком хулиганстве в отношении школьника из Тюмени, опубликовавшего в социальной сети видеопранк, на котором в костюме химзащиты вместе с друзьями имитировал поимку якобы зараженных коронавирусом людей, сообщили РИА Новости в областном главке МВД.
РИА Новости 07:47
Происшествия

В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

REGNUM 07:19
Политика

Зеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволен с занимаемой должности указом главы государства Владимира Зеленского.
Известия 04:40
Происшествия

В Петербурге из-под карантина по коронавирусу сбежала пациентка

В Санкт-Петербурге вернувшаяся из Китая женщина сбежала из больницы, где должна была находиться в двухнедельном карантине по коронавирусу.
РБК 09:50
Здоровье

На Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ на 55,6% превысила эпидпорог

На Украине заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность.
ИА Новороссия 09:59
Кино

Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»

Аргументы и Факты вчера в 16:05
Происшествия

Медбрат из Перми признался в авторстве постов об убийстве ветеранов

Известия 06:36
Футбол

ФИФА создаст фонд для поддержки оставшихся без зарплаты футболистов

ФИФА совместно с Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов создадут фонд финансовой помощи.
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