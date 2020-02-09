Общество
ИА НовороссияКоронавирус из Китая получил официальное название NCP
Новый тип коронавируса теперь называется NCP, или новая коронавирусная пневмония. Об этом 8 февраля заявили в государственном комитете по здравоохранению Китая. Всемирная организация здравоохранения постоянного международного названия новой инфекции пока не дала.
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с чего всё началось
Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса), ВОЗ постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала.РИА Новостивчера в 21:11
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