Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса), ВОЗ постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала.

с чего всё началось

Новый тип коронавируса теперь называется NCP, или новая коронавирусная пневмония. Об этом 8 февраля заявили в государственном комитете по здравоохранению Китая. Всемирная организация здравоохранения постоянного международного названия новой инфекции пока не дала.

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