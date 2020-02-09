Общество

ИА НовороссияИА НовороссияКоронавирус из Китая получил официальное название NCP

Новый тип коронавируса теперь называется NCP, или новая коронавирусная пневмония. Об этом 8 февраля заявили в государственном комитете по здравоохранению Китая. Всемирная организация здравоохранения постоянного международного названия новой инфекции пока не дала.
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с чего всё началось

Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса), ВОЗ постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала.
РИА Новостивчера в 21:11

Подробнее о событии

Вызванная коронавирусом 2019-nCoV пневмония получила название NCP

ТАСС02:20

В Китае коронавирусу присвоили временное название NCP

Коммерсантъ00:25

Новый коронавирус получил официальное название

ЭКДвчера в 21:47

Коронавирусу из Китая дали название

Lenta.ruвчера в 21:59

Власти Китая дали коронавирусу временное название NCP

РЕН ТВвчера в 21:33

В Китае коронавирусу дали временное название NCP

Вести.Ruвчера в 21:30

Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

РИА Новостивчера в 21:11
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:33, Ашберн
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HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
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В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
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На интеграции России и Белоруссии поставили крест

Что касается интеграции, то на ней, судя по всему поставлен жирный крест.
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«Спартак» выиграл турнир в Катаре

Московский "Спартак" во второй раз стал обладателем Кубка Матч Премьер, который проходил в Катаре.
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Врач рассказал о последствиях нарушения осанки при сидячей работе

В конце октября 2019 года британские ученые выпустили ролик, в котором демонстрировался наглядный пример осложнений после 20-летней сидячей работы.
Известия вчера в 20:30
Шоу-бизнес

Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой

Певица Маша Распутина прокомментировала скандал, который произошёл в семье Любови Успенской.
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Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель

Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
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Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула

Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
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США начали строить новые военные базы у нефтяных объектов в Сирии

Известия вчера в 18:06
Общество

Япония доставит лекарства для пассажиров стоящего на карантине корабля

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Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
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Женщина-астронавт NASA побила рекорд длительности пребывания на МКС

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Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.
Российская газета 02:16
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Юлий Гусман назвал размер своей пенсии

Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
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Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
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Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
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На Кольцовском тракте такси столкнулось с фурой, два человека погибли

На Кольцовском тракте в результате ДТП погибли два человека — водитель и пассажирка такси, столкнувшегося с фурой.
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«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»

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Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
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Украина разочаровалась в новой санкционной процедуре Совета Европы

Украина разочарована решением комитета министров Совета Европы ввести комплементарную процедуру реагирования на нарушения обязательств со стороны членов этой организации.
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«Зенит» завершит сборы в Испании матчем против «Ленинградца»

«Зенит» завершит тренировочный сбор в Испании матчем против «Ленинградца», сообщает официальный сайт клуба.
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Задержаны подозреваемые в стрельбе в Мукачево - СМИ

В результате спецоперации в Закарпатье украинскими силовиками были задержаны два автомобиля с вооруженными людьми, которые могут быть причастны к перестрелке в Мукачево.
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В продолжении сериала «Друзья» снимется оригинальный актёрский состав

На съёмках продолжения культового американского сериала «Друзья» соберётся весь его оригинальный актёрский состав.
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