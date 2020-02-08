Экономика
Российская газетаКоронавирус изменил список миллиардеров Forbes
Глава компании Canada Goose Дани Рейсс покинул список миллиардеров из-за коронавируса, пишет Forbes. Акции компании, производящей пуховики и верхнюю одежду, за последнее время подешевели почти в два раза из-за опасений инвесторов.
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с чего всё началось
Исполнительный директор компании-производителя пуховиков и верхней одежды Canada Goose Дани Рейсс потерял несколько сотен миллионов долларов на фоне новостей о коронавирусе 2019-nCoV, пишет Forbes.РИА Новости09:06
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