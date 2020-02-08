Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКоронавирус изменил список миллиардеров Forbes

Глава компании Canada Goose Дани Рейсс покинул список миллиардеров из-за коронавируса, пишет Forbes. Акции компании, производящей пуховики и верхнюю одежду, за последнее время подешевели почти в два раза из-за опасений инвесторов.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось
Исполнительный директор компании-производителя пуховиков и верхней одежды Canada Goose Дани Рейсс потерял несколько сотен миллионов долларов на фоне новостей о коронавирусе 2019-nCoV, пишет Forbes
.
РИА Новости09:06

Подробнее о событии

СМИ: глава Canada Goose перестал быть миллиардером из-за коронавируса

РИА Новости09:06

Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes

Российская газета09:02

Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров

РБК04:17

Глава Canada Goose вылетел из числа миллиардеров из-за коронавируса

Комсомольская правда08:01

Миллиардер резко обеднел из-за смертельного китайского вируса

Lenta.ru06:12

Канадская компания, производящая пуховики, пострадала от коронавируса

REGNUM08:50

Коронавирус против гуся: глава Canada Goose перестал быть миллиардером

Forbesвчера в 09:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

Газета.Ru 06 февраля в 16:37
Общество

Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом канале

Экспресс газета 12:02
Происшествия

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

Интерфакс 01:09
Культура

Новое шоу Собчак обвинили в плагиате

Телеканал RTVI заявил, что у них выходит программа аналогичного формата. Об этом стало известно сегодня, 7 февраля.
Gazeta.SPb 07 февраля в 13:28
Культура

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи

Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
Piter.tv 09:16
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости 15:29
Здоровье

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 871

Число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй увеличилось до 871.
RT на русском 17:39
Общество

Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко

ProstoProSport 16:29
Общество

В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве

«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
RT на русском 17:10
Культура

Сегодня в Лос-Анджелесе вручат «Оскар»

Inc-news.ru 09:00
Общество

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Discover24 02:24
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр

Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Народные новости 12:52
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева: «Муж захотел переспать со старушкой, а я с молодым»

Сегодня у Леры было свободное время, и она решила ответить на вопросы аудитории, один из которых звучал так: «Как вы познакомились с мужем».
StarHit.ru вчера в 15:00
Политика

Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый СНВ

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
RT на русском 16:56
Энергетика

Ямал и Москва лидируют в России по доступности бензина – исследование

Для оценки доступности автомобильного топлива по заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России, и составили рейтинг регионов по доступности бензина для населения.
ПРАЙМ 17:05
Энергетика

Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию

Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию.
РИА Новости 00:00
Происшествия

Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Российская газета 05:06
Футбол

«Барселона» обыграла «Бетис» в матче Примеры

В матче 23-го тура Примеры «Барселона» в гостях одержала победу над «Бетисом».
RT на русском 16:59
Шоу-бизнес

Подписчики раскритиковали Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста

Пользователи социальной сети Instagram раскритиковали украинскую певицу Светлану Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста.
iReactor 10:52
Общество

У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус

Ранее стало известно, что ещё у семи граждан на круизном судне Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса.
RT на русском 13:59
Игры

EGS сделал скидку на Metro Exodus за неделю до выхода игры в Steam

Игра студии 4A Games изначальна должна была выйти в магазине от Valve, но позже разработчики подписали контракт с Epic Games на годовую эксклюзивность в EGS.
RuNews24.ru вчера в 02:14
Общество

Уголовная ответственность за гомофобию введена в Швейцарии

Против жилищной реформы и за уголовное преследование за гомофобию проголосовали участники состоявшегося сегодня референдума в Швейцарии, 9 февраля сообщает телерадиокомпания RTS.
Красная весна 11:19
Политика

Лавров сообщил о желании России обменяться послами с Украиной

Москва готова вновь обменяться послами с Киевом, сообщил в интервью «Российской газете» глава МИД Сергей Лавров.
РБК 18:15
Единоборства

Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
News.ru 00:12
Футбол

«Интер» одержал победу над «Миланом» и вышел на первое место в Серии А

Газета.Ru 16:45
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru вчера в 09:35
Кино

В сети появились первые кадры со съемок новых «Сватов»

Газета.Ru 07 февраля в 04:57
Авто

Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России

Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
Tvoe-avto.com 08:00
Политика

Лех Валенса: От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона

Накануне нашей беседы первый президент послекоммунистической Польши вернулся в Гданьск с ежегодной встречи Нобелевских лауреатов премии мира (Лех Валенса был награжден в 1983-м).
Собеседник 07 февраля в 09:10
Шоу-бизнес

Адвокат Успенской сообщил об отвратительном состоянии певицы

Адвокат исполнительницы шансона Любови Успенской Александр Бенхин в эфире шоу «Звезды сошлись» рассказал об отвратительном состоянии певицы после ее скандала с дочерью, передает teleprogramma.ru.
Слово и Дело 08:52
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное