с чего всё началось

Глава компании Canada Goose Дани Рейсс покинул список миллиардеров из-за коронавируса, пишет Forbes. Акции компании, производящей пуховики и верхнюю одежду, за последнее время подешевели почти в два раза из-за опасений инвесторов.

Футбол Дзюба посоветовал болельщикам засунуть свое мнение в одно место Форвард и капитан национальной сборной России и питерского «Зенита» предложил некоторым клубным фанатам на играх сборной помалкивать, а свое мнение относительно конкретных игроков засунуть подальше.

Финансы Центробанк России понизил ключевую ставку Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.

Авто В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.

Шоу-бизнес Виторган пошутил над «страшной» и ненакрашенной Собчак Бывший муж Ксении Собчак актер Максим Виторган оставил комментарий под записью своей экс-супруги, которая разместила в Instagram видео из автомобиля.

Здоровье Число погибших от коронавируса в Китае достигло 908 человек Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались, сообщили в ведомстве.

Происшествия В Благовещенске на двух сотрудниц Росреестра возбуждены уголовные дела Основанием для возбуждения дел стали результаты работы оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции амурского УМВД, а также данные, полученные во время расследования дела против жительницы амурской столицы и другой сотрудницы Росреестра, пояснили в пресс-службе УМВД по региону.

Происшествия В Хабаровске совершены нападения с ножом на двух женщин По сведениям полицейских, нападения произошли 5 и 8 февраля, а результате которых две женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии с многочисленными ножевыми ранениями.

Происшествия Пожар в ангаре в Москве локализовали Пожар в ангаре в Москве на улице Профсоюзной локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по столице.

Шоу-бизнес Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой Исполнительница призналась подписчикам, что некоторое время назад промоутеры, которые занимались организацией концертов и продажей билетов, внезапно отменили запланированные мероприятия.

Футбол «Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти «Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в рамках предсезонного турнира в Дохе «Кубок Париматч Премьер» — 4:3. В состве железнодорожников голы забили Мурило, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Рыбчинский.