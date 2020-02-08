Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКоронавирус изменил список миллиардеров Forbes

Глава компании Canada Goose Дани Рейсс покинул список миллиардеров из-за коронавируса, пишет Forbes. Акции компании, производящей пуховики и верхнюю одежду, за последнее время подешевели почти в два раза из-за опасений инвесторов.
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с чего всё началось
Исполнительный директор компании-производителя пуховиков и верхней одежды Canada Goose Дани Рейсс потерял несколько сотен миллионов долларов на фоне новостей о коронавирусе 2019-nCoV, пишет Forbes
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РИА Новости09:06

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СМИ: глава Canada Goose перестал быть миллиардером из-за коронавируса

РИА Новости09:06

Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров

РБК04:17

Канадская компания, производящая пуховики, пострадала от коронавируса

REGNUM08:50

Глава Canada Goose вылетел из числа миллиардеров из-за коронавируса

Комсомольская правда08:01

Миллиардер резко обеднел из-за смертельного китайского вируса

Lenta.ru06:12

Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes

Российская газета09:02

Коронавирус против гуся: глава Canada Goose перестал быть миллиардером

Forbesвчера в 09:22
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:03, Ашберн
Футбол

Дзюба посоветовал болельщикам засунуть свое мнение в одно место

Форвард и капитан национальной сборной России и питерского «Зенита» предложил некоторым клубным фанатам на играх сборной помалкивать, а свое мнение относительно конкретных игроков засунуть подальше.
Sport-place 11:27
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Накануне вечером Дмитрий Тарасов забрал свою супругу модель Анастасию Костенко из роддома.
Дни24 06:23
Гаджеты

Google Chrome на новом Mac Pro «сожрал» 1,4 ТБ ОЗУ

Эксперимент остановился на показателе 1,4 ТБ ОЗУ, так как Chrome на мощном компьютере завис.
Astera 08:14
Культура

Ушел из жизни заслуженный артист России Вячеслав Варлашов

ИА Альтаир 01:30
Происшествия

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
РИА Новости 04:31
Кино

Лауреаты премии «Оскар» будут объявлены в Лос-Анджелесе

ТАСС вчера в 16:01
Гаджеты

Главный конкурент сетей 5G — Wi-Fi 6 станет доступен в России

В России сертифицируют смартфоны, планшеты и компьютеры с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6. Он способен составить конкуренцию будущим сетям 5G.
Телеканал 360° 20:45
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru 07 февраля в 05:48
Общество

Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян. Об этом сообщил «Известиям» директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков.
Lenta.ru 17:42
Кино

В Голливуде началась церемония вручения премии «Оскар»

В третий раз в своей истории и второй год подряд церемония проходит без ведущего.
РИА Новости 20:07
Культура

Российская певица выступит на церемонии «Оскара»

ToDay News Ufa вчера в 02:11
Хоккей

Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:1 победил "Лос-Анджелес" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС Спорт 20:49
Авто

В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Тарантас Ньюс вчера в 01:45
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости 15:29
Шоу-бизнес

Виторган пошутил над «страшной» и ненакрашенной Собчак

Бывший муж Ксении Собчак актер Максим Виторган оставил комментарий под записью своей экс-супруги, которая разместила в Instagram видео из автомобиля.
Московский Комсомолец 14:26
Здоровье

Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Газета.Ru вчера в 10:58
Наука

Придуман способ, как сделать солнечные батареи более бюджетными

Чтобы удешевить солнечные батареи, российские ученые использовали полупроводниковые соединения на кремниевой подложке.
Anonsens 17:05
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 908 человек

Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались, сообщили в ведомстве.
РБК 19:45
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
Происшествия

В Благовещенске на двух сотрудниц Росреестра возбуждены уголовные дела

Основанием для возбуждения дел стали результаты работы оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции амурского УМВД, а также данные, полученные во время расследования дела против жительницы амурской столицы и другой сотрудницы Росреестра, пояснили в пресс-службе УМВД по региону.
Амурская правда 21:25
Общество

Минимальная заработная плата на Сахалине и Курилах выросла

На Сахалине и Курилах увеличили минимальную заработную плату.
Сахалин.Инфо 20:32
Кино

Фильм «Холоп» собрал более 3 млрд рублей в российском прокате

Аргументы и Факты 11:11
Происшествия

В Хабаровске совершены нападения с ножом на двух женщин

По сведениям полицейских, нападения произошли 5 и 8 февраля, а результате которых две женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии с многочисленными ножевыми ранениями.
Известия вчера в 23:14
Армия и оружие

В Sohu: Су-35 ВКС РФ блокировали вхождение F-16 ВВС Турции в сирийское воздушное пространство

Из материала: Российские Су-35С фактически заблокировали вхождение турецких F-16 в сирийское воздушное пространство, не пустив их через воздушную границу.
Военное обозрение 09:32
Происшествия

Пожар в ангаре в Москве локализовали

Пожар в ангаре в Москве на улице Профсоюзной локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по столице.
RT на русском 19:40
Шоу-бизнес

Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой

Исполнительница призналась подписчикам, что некоторое время назад промоутеры, которые занимались организацией концертов и продажей билетов, внезапно отменили запланированные мероприятия.
StarHit.ru вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской «диагноз»

Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.
РИА Новости 20:35
Происшествия

В Москве из-за ДТП перекрыли Лефортовский тоннель

РБК 21:48
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти

«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в рамках предсезонного турнира в Дохе «Кубок Париматч Премьер» — 4:3. В состве железнодорожников голы забили Мурило, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Рыбчинский.
Спорт-Экспресс 12:06
Политика

Валенса высмеял требование Польшей репараций от России

Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Газета.Ru 03:37
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