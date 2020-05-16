с чего всё началось

Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека. Новый тип вируса способен поражать не только легкие, но и почки и другие органы.

Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем

Энергетика «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. 2,3K

Общество Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ. 20

Игры В сеть «утекла» дата релиза Assassin’s Creed Valhalla Вашингтон, 15 мая 2020, 21:50 — REGNUM В сеть «утекла» информация о том, огда может выйти новая игра Assassin's Creed Valhalla.

Экономика Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка. 183

Здоровье В Удмуртии медработники получили стимулирующие выплаты за апрель В Удмуртии 1899 медиков, работавших с коронавирусными больными, получили региональные и федеральные выплаты за апрель.

Фигурное катание Медведева рассказала, почему ушла от Тутберидзе к Орсеру Российская фигуристка Евгения Медведева вспомнила свой переход от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Шоу-бизнес Канделаки раскритиковала Тарасова за слова о Бузовой Напоминаем, что Тарасов обвинил Бузову в том, что она не хотела иметь от него детей и все время врала об обратном. 8

Фигурное катание Тарасова жестко оскорбила Роднину Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жестко оскорбила экс-фигуристку Ирину Роднину, передает "СЭ". 1

Общество Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о смягчении карантина Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о поэтапном смягчении карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. 147

Шоу-бизнес Ведьма Мэрилин Керро расстается с мужем На своей странице в Инстаграм ясновидящая сообщила, что в ближайшее время она намерена вместе с детьми переехать от своего мужа Марка Хансена, чтобы пожить отдельно.

Общество Италия снимет ограничения на поездки по Евросоюзу с 3 июня Италия снимет ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня для поездок в пределах Евросоюза, заявил глава МИД Луиджи Ди Майо. 69

Армия и оружие В Донбассе обстреляли наблюдателей ОБСЕ В Селе Березовское Луганской народной республики (ЛНР) представители наблюдательной миссии ОБСЕ попали под обстрел, сообщается 16 мая в отчете миссии. 1

Футбол Семин опубликовал рисунок фанатов с надписью «No Semin, No Party» Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, который покинет клуб после 31 мая, опубликовал в Instagram нарисованную фанатами команды картинку с надписью "No Semin, No Party".

Общество Владимир Путин дал поручения по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин по итогам совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прошедшего 11 мая, сформировал перечень поручений в связи с ситуацией с коронавирусом. 9