Коронавирус

Вести.RuВести.RuКоронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем

Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека. Новый тип вируса способен поражать не только легкие, но и почки и другие органы.
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с чего всё началось
Как рассказала главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко в фильме "Опасный вирус 5
" на телеканале "Россия 1", у заболевших пациентов фиксируются различные симптомы болезни.
Российская газета11:24

Подробнее о событии

Врач рассказала о «меняющихся» проявлениях коронавируса

РИА Новости07:25

В Москве начали изучать влияние новых симптомов COVID-19 на органы человека

News.ru05:23

Главврач московской больницы № 52: «Вирус меняет свои проявления»

Ридус06:15

Московские врачи заявили, что коронавирус меняет свои проявления

Взгляд.ру05:55

Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем

Вести.Ru05:40

Врач рассказала, что COVID-19 меняет свои проявления в теле человека

РЕН ТВ07:06

Врачи в Москве изучают влияние коронавируса на органы человека из-за новых симптомов

ТАСС05:07
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Футбол

У форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус

Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 12:54
5
Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
2,3K
Общество

Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться

На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ.
BFM.ru вчера в 13:50
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Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 12:12
2,2K
Гаджеты

Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду

Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста вчера в 10:02
54
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
2K
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полку – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
3,2K
Кино

Скучно и банально: новый фильм с Томом Харди не понравился зрителям

Телепрограмма вчера в 04:48
60
Игры

В сеть «утекла» дата релиза Assassin’s Creed Valhalla

Вашингтон, 15 мая 2020, 21:50 — REGNUM В сеть «утекла» информация о том, огда может выйти новая игра Assassin's Creed Valhalla.
REGNUM вчера в 14:50
Экономика

Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России

К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка.
Lenta.ru вчера в 20:09
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Шоу-бизнес

Сын Джигарханяна расстался с бывшей женой Казаченко

News.ru 03:16
9
Наука

Найдено средство для полной блокировки коронавируса

РИА Новости 12:51
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Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

REGNUM 01:24
5
Здоровье

В Удмуртии медработники получили стимулирующие выплаты за апрель

В Удмуртии 1899 медиков, работавших с коронавирусными больными, получили региональные и федеральные выплаты за апрель.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Шоу-бизнес

Продюсер Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами

RuNews24.ru 07:15
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Фигурное катание

Медведева рассказала, почему ушла от Тутберидзе к Орсеру

Российская фигуристка Евгения Медведева вспомнила свой переход от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
RT на русском 13:11
Шоу-бизнес

Канделаки раскритиковала Тарасова за слова о Бузовой

Напоминаем, что Тарасов обвинил Бузову в том, что она не хотела иметь от него детей и все время врала об обратном.
Gazeta.SPb вчера в 19:16
8
Фигурное катание

Тарасова жестко оскорбила Роднину

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жестко оскорбила экс-фигуристку Ирину Роднину, передает "СЭ".
Газета.Ru 08:54
1
Общество

Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о смягчении карантина

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о поэтапном смягчении карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 02:16
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Шоу-бизнес

Ведьма Мэрилин Керро расстается с мужем

На своей странице в Инстаграм ясновидящая сообщила, что в ближайшее время она намерена вместе с детьми переехать от своего мужа Марка Хансена, чтобы пожить отдельно.
Uznayvse.ru 12:53
Общество

Италия снимет ограничения на поездки по Евросоюзу с 3 июня

Италия снимет ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня для поездок в пределах Евросоюза, заявил глава МИД Луиджи Ди Майо.
РИА Новости 10:19
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Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

У России на сегодняшний день есть высокотехнологичное вооружение, которым не может похвастаться ни одна другая страна, сообщил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 12:49
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Армия и оружие

В Донбассе обстреляли наблюдателей ОБСЕ

В Селе Березовское Луганской народной республики (ЛНР) представители наблюдательной миссии ОБСЕ попали под обстрел, сообщается 16 мая в отчете миссии.
ИА Красная Весна 11:16
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Футбол

Семин опубликовал рисунок фанатов с надписью «No Semin, No Party»

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, который покинет клуб после 31 мая, опубликовал в Instagram нарисованную фанатами команды картинку с надписью "No Semin, No Party".
Газета.Ru 12:49
Здоровье

ВОЗ призвала изучить связь воспалительного синдрома у детей с COVID-19

Накануне СМИ со ссылкой на медиков сообщали, что в Париже зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки у детей, которая может быть связана с коронавирусом.
Известия вчера в 13:29
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Общество

Владимир Путин дал поручения по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прошедшего 11 мая, сформировал перечень поручений в связи с ситуацией с коронавирусом.
Областная газета 00:22
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
1,2K
Технологии

Перечислены способы перезарядки автомата Калашникова

Ferra 11:30
Общество

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
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