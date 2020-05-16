Коронавирус
Вести.RuКоронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем
Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека. Новый тип вируса способен поражать не только легкие, но и почки и другие органы.
Читать в источнике
Оценить70
с чего всё началось
Как рассказала главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко в фильме "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1", у заболевших пациентов фиксируются различные симптомы болезни.Российская газета11:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Футбол
У форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус
Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 12:54
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
Общество
Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться
На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ.
BFM.ru вчера в 13:50
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 12:12
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду
Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста вчера в 10:02
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полку – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
Кино
Скучно и банально: новый фильм с Томом Харди не понравился зрителям
Телепрограмма вчера в 04:48
Игры
В сеть «утекла» дата релиза Assassin’s Creed Valhalla
Вашингтон, 15 мая 2020, 21:50 — REGNUM В сеть «утекла» информация о том, огда может выйти новая игра Assassin's Creed Valhalla.
REGNUM вчера в 14:50
Экономика
Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России
К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка.
Lenta.ru вчера в 20:09
Наука
Найдено средство для полной блокировки коронавируса
РИА Новости 12:51
Здоровье
В Удмуртии медработники получили стимулирующие выплаты за апрель
В Удмуртии 1899 медиков, работавших с коронавирусными больными, получили региональные и федеральные выплаты за апрель.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Фигурное катание
Медведева рассказала, почему ушла от Тутберидзе к Орсеру
Российская фигуристка Евгения Медведева вспомнила свой переход от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
RT на русском 13:11
Шоу-бизнес
Канделаки раскритиковала Тарасова за слова о Бузовой
Напоминаем, что Тарасов обвинил Бузову в том, что она не хотела иметь от него детей и все время врала об обратном.
Gazeta.SPb вчера в 19:16
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жестко оскорбила экс-фигуристку Ирину Роднину, передает "СЭ".
Газета.Ru 08:54
Общество
Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о смягчении карантина
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о поэтапном смягчении карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 02:16
Шоу-бизнес
Ведьма Мэрилин Керро расстается с мужем
На своей странице в Инстаграм ясновидящая сообщила, что в ближайшее время она намерена вместе с детьми переехать от своего мужа Марка Хансена, чтобы пожить отдельно.
Uznayvse.ru 12:53
Общество
Италия снимет ограничения на поездки по Евросоюзу с 3 июня
Италия снимет ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня для поездок в пределах Евросоюза, заявил глава МИД Луиджи Ди Майо.
РИА Новости 10:19
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
У России на сегодняшний день есть высокотехнологичное вооружение, которым не может похвастаться ни одна другая страна, сообщил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 12:49
Армия и оружие
В Донбассе обстреляли наблюдателей ОБСЕ
В Селе Березовское Луганской народной республики (ЛНР) представители наблюдательной миссии ОБСЕ попали под обстрел, сообщается 16 мая в отчете миссии.
ИА Красная Весна 11:16
Футбол
Семин опубликовал рисунок фанатов с надписью «No Semin, No Party»
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, который покинет клуб после 31 мая, опубликовал в Instagram нарисованную фанатами команды картинку с надписью "No Semin, No Party".
Газета.Ru 12:49
Здоровье
ВОЗ призвала изучить связь воспалительного синдрома у детей с COVID-19
Накануне СМИ со ссылкой на медиков сообщали, что в Париже зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки у детей, которая может быть связана с коронавирусом.
Известия вчера в 13:29
Общество
Владимир Путин дал поручения по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин по итогам совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прошедшего 11 мая, сформировал перечень поручений в связи с ситуацией с коронавирусом.
Областная газета 00:22
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
Общество
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42