Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека. Новый тип вируса способен поражать не только легкие, но и почки и другие органы.

Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем

Политика Стало известно о теракте с машиной главы МИД ОАЭ Машина министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдуллы бин Зайда аль-Нахайян, предположительно, была взорвана в результате теракта в Абу-Даби.

Политика Украина обновила санкционный список против российских организаций Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции. 1K

Общество Минтранс ожидает восстановления железнодорожных перевозок к осени Железнодорожные пассажирские перевозки планируется открыть к осени, если не будет второй волны эпидемии коронавируса.

Общество Для отслеживания нарушителей самоизоляции в Подмосковье используют аэростат Высотный видеокомплекс на базе аэростата применен в Московской области для отслеживания нарушителей режима самоизоляции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии. 57

Общество В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов. 378

Общество «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» эвакуировали В субботу, 16 мая, в пригородах Петербурга эвакуировали только что открытые после частичного снятия ограничений торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко». 381

Армия и оружие Зарывшийся в ил российский «Посейдон» смоет авианосцы и города Баранец полагает, что после подачи команды на «Посейдон» должен произойти ядерный взрыв, в результате которого «возникнет не только гигантская водная воронка, но также начнется такое страшное цунами, которое будет смывать своим могучим телом все, что попадается на его пути: корабли, авианосцы и города». 11

Общество Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске. 72

Футбол «Интер» и Мертенс согласовали условия контракта La Repubblica сообщает о том, что Интер и 33-летний бельгийский нападающий Дрис Мертенс согласовали условия двухлетнего контракта.

Политика Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире. 929

Здоровье Самое опасное осложнение коронавируса названо Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с РИА Новости рассказал, как COVID-19 воздействует на человеческий организм. 6

Общество В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ. 4,4K

Экономика В России резко сократился прирост сбережений граждан Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 668

Общество Италия откроет границы с 3 июня Власти Италии снимут ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня. Об этом сообщается на сайте правительства страны в субботу, 16 мая. 59