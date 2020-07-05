Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаКоронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
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Подробнее о событии

Ученый допустил существование SARS-CoV-2 в «спящем» режиме до пандемии

РБК18:40

Ученый пришел к неожиданным выводам о происхождении коронавируса

РИА Новости15:48

Ученый предположил, что коронавирус находился в спящем состоянии во всем мире

ТАСС13:27

Британский ученый опроверг теорию о создании коронавируса в Ухане

Известия14:27

Ученые объяснили, почему коронавирус распространился по миру

URA.Ru14:11

Коронавирус мог находиться в спящем состоянии во всем мире задолго до начала пандемии

Комсомольская правда13:48

Появилась новая версия о происхождении коронавируса

Lenta.ru14:44
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Шоу-бизнес

Певица МакSим появилась на публике после реабилитации

Bimru.ru 04:42
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
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Общество

Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия 19:04
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Спорт

В сеть слили 30-минутный геймплейный ролик Assassin’s Creed Valhalla

CyberSport.ru 17:02
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Авто

Появились изображения нового поколения Honda HR-V

По предварительной информации, новое поколение Honda HR-V будет презентовано в течение двух ближайших лет.
Goroday.ru 06:48
Происшествия

Один человек погиб и 17 пострадали в ДТП с автобусом на севере Турции

В Турции на автотрассе произошло ДТП в результате которого перевернулся автобус с людьми.
РБК 20:32
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Общество

Кабмин выделил около 7,5 млрд рублей на выплаты медикам в июле

Кабмин выделил около 7,5 млрд рублей на выплаты медикам в июле Медикам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, правительство страны предоставит 7,5 миллиардов.
Общественная служба новостей 07:25
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Происшествия

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина

В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
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Происшествия

16-летняя россиянка сбежала от удерживавших ее в квартире насильников

В детскую больницу Москвы госпитализировали 16-летнюю девушку, которая рассказала медикам, что ее удерживали в квартире несколько парней.
Lenta.ru 10:14
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
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Общество

Определен уровень бедности в России

В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).
РИА Новости 17:09
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Энергетика

Эр-Рияд пригрозил Анголе и Нигерии ценовой войной на рынке нефти

Эр-Рияд, 3 июля 2020, 14:19 — REGNUM Саудовская Аравия предъявила Анголе и Нигерии ультиматум с требованием сократить объем добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+, пишет газета The Wall Street Journal.
REGNUM 03 июля в 07:19
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Армия и оружие

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в Газе в ответ на три ракеты

В ответ израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.
Коммерсантъ 17:41
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Футбол

«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Краснодаром»

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео из раздевалки после победного матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром».
Soccer.ru 16:10
Происшествия

«Доброфлот» лишили права на вылов 32 тыс. тонн сельди

Приморское управление агентства лишило структуру группы права на вылов почти 32 тыс. тонн сельди с июня до конца года из-за запрета на промысел этого ресурса с 16 апреля по 31 августа.
Коммерсантъ 18:31
Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
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Происшествия

СК задержал причастную к пропаже девятилетнего ребенка на Кубани

Правоохранительные органы задержали 28-летнюю жительницу станицы Баговской Краснодарского края по подозрению в причастности к пропаже девятилетнего мальчика.
РБК 18:09
Политика

Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК 17:53
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Армия и оружие

Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией

Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
264
Политика

Киевский эксперт назвал Зеленского «хуторянином-кидалой»

Президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой" и "типичным представителем хуторянской элиты".
РИА Новости 19:28
3
Политика

Зеленский заявил об отказе украинцев прощать тех, кто забрал Крым

Трансляция велась на странице Владимира Зеленского в Facebook.
Говорит Москва 10:29
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Шоу-бизнес

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете

За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru вчера в 10:00
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Общество

Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин

На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru 11:00
24
Футбол

«Аталанта» победила «Кальяри» в матче чемпионата Италии

"Аталанта" обыграла на выезде "Кальяри" в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 15:44
Армия и оружие

В Иране пригрозили «врагам» подземными ракетными городами

Тегеран, 5 июля 2020, 21:54 — REGNUM Глава военно-морских сил Ирана Алирез Тангсири пригрозил врагам размещенными под землей ракетными городами.
REGNUM 14:54
Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
1,2K
Политика

Путин оценил принятые поправки к Конституции России

Президент России Владимир Путин оценил одобренные всероссийским голосованием поправки к Конституции РФ и рассказал о недостатках советской версии Основного закона.
Известия 18:26
5,3K
Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
РБК 20:19
Экономика

Экономист допустил массовое банкротство граждан РФ осенью

По словам специалиста, в России складывается такая ситуация, когда у населения средств нет, а кредитно-финансовые организации навязывают клиентам реструктуризацию вместо кредитных каникул.
Evo-rus.com 13:53
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Политика

В Госдуме обсуждался вопрос присвоения титула Владимиру Путину

В администрации Кремля обсуждался вопрос присвоения титула Владимиру Путину.
Внешнеэкономические связи 03:29
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