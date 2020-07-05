Коронавирус
Российская газетаКоронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
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Коронавирус мог находиться в спящем состоянии во всем мире задолго до начала пандемии
Комсомольская правда13:48
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Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Общество
Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия 19:04
Спорт
В сеть слили 30-минутный геймплейный ролик Assassin’s Creed Valhalla
CyberSport.ru 17:02
Авто
Появились изображения нового поколения Honda HR-V
По предварительной информации, новое поколение Honda HR-V будет презентовано в течение двух ближайших лет.
Goroday.ru 06:48
Происшествия
Один человек погиб и 17 пострадали в ДТП с автобусом на севере Турции
В Турции на автотрассе произошло ДТП в результате которого перевернулся автобус с людьми.
РБК 20:32
Общество
Кабмин выделил около 7,5 млрд рублей на выплаты медикам в июле
Кабмин выделил около 7,5 млрд рублей на выплаты медикам в июле Медикам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, правительство страны предоставит 7,5 миллиардов.
Общественная служба новостей 07:25
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Происшествия
16-летняя россиянка сбежала от удерживавших ее в квартире насильников
В детскую больницу Москвы госпитализировали 16-летнюю девушку, которая рассказала медикам, что ее удерживали в квартире несколько парней.
Lenta.ru 10:14
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Общество
Определен уровень бедности в России
В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).
РИА Новости 17:09
Энергетика
Эр-Рияд пригрозил Анголе и Нигерии ценовой войной на рынке нефти
Эр-Рияд, 3 июля 2020, 14:19 — REGNUM Саудовская Аравия предъявила Анголе и Нигерии ультиматум с требованием сократить объем добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+, пишет газета The Wall Street Journal.
REGNUM 03 июля в 07:19
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в Газе в ответ на три ракеты
В ответ израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.
Коммерсантъ 17:41
Футбол
«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Краснодаром»
Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео из раздевалки после победного матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром».
Soccer.ru 16:10
Происшествия
«Доброфлот» лишили права на вылов 32 тыс. тонн сельди
Приморское управление агентства лишило структуру группы права на вылов почти 32 тыс. тонн сельди с июня до конца года из-за запрета на промысел этого ресурса с 16 апреля по 31 августа.
Коммерсантъ 18:31
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Происшествия
СК задержал причастную к пропаже девятилетнего ребенка на Кубани
Правоохранительные органы задержали 28-летнюю жительницу станицы Баговской Краснодарского края по подозрению в причастности к пропаже девятилетнего мальчика.
РБК 18:09
Политика
Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК 17:53
Армия и оружие
Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
Политика
Киевский эксперт назвал Зеленского «хуторянином-кидалой»
Президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой" и "типичным представителем хуторянской элиты".
РИА Новости 19:28
Политика
Зеленский заявил об отказе украинцев прощать тех, кто забрал Крым
Трансляция велась на странице Владимира Зеленского в Facebook.
Говорит Москва 10:29
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru вчера в 10:00
Общество
Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин
На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru 11:00
Футбол
«Аталанта» победила «Кальяри» в матче чемпионата Италии
"Аталанта" обыграла на выезде "Кальяри" в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 15:44
Армия и оружие
В Иране пригрозили «врагам» подземными ракетными городами
Тегеран, 5 июля 2020, 21:54 — REGNUM Глава военно-морских сил Ирана Алирез Тангсири пригрозил врагам размещенными под землей ракетными городами.
REGNUM 14:54
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Президент России Владимир Путин оценил одобренные всероссийским голосованием поправки к Конституции РФ и рассказал о недостатках советской версии Основного закона.
Известия 18:26
Экономика
ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
РБК 20:19
Экономика
Экономист допустил массовое банкротство граждан РФ осенью
По словам специалиста, в России складывается такая ситуация, когда у населения средств нет, а кредитно-финансовые организации навязывают клиентам реструктуризацию вместо кредитных каникул.
Evo-rus.com 13:53
Политика
В Госдуме обсуждался вопрос присвоения титула Владимиру Путину
В администрации Кремля обсуждался вопрос присвоения титула Владимиру Путину.
Внешнеэкономические связи 03:29