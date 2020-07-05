Коронавирус
Российская газетаКоронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
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Коронавирус мог находиться в спящем состоянии во всем мире задолго до начала пандемии
Комсомольская правдавчера в 13:48
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Происшествия
Еще 124 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 124 случая заражения.
Аргументы и Факты - Алтай 01:32
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Общество
Индия обошла Россию по общему числу заболевших COVID-19
Индия вошла в тройку стран с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19.
РИА Новости 02:12
Общество
В Саратовской области за сутки выявили ещё 99 носителей коронавируса
На 6 июля числятся носителями коронавируса в регионе 7040 человек. Выздоровели с начала пандемии 3773 пациента, за сутки — 14 человек.
REGNUM 02:53
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Происшествия
Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области
В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ раскрыл шокирующую правду о тратах Киевом денег Запада
Бывший сотрудник украинских спецслужб Василий Прозоров раскрыл шокирующую правду о тратах Киевом западных денег.
ФАН вчера в 12:57
Шоу-бизнес
Сати Казанова назвала сумму гонораров участников «Фабрики звезд»
По словам знаменитости, гастроли «Фабрики звезд» длились на протяжении почти двух лет. Она также рассказала о заработке участников.
Слово и Дело 04 июля в 08:51
Здоровье
На Украине за сутки снова выросло число заболевших коронавирусом
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 46 763 случая коронавируса, 1212 летальных, 20 558 пациентов выздоровели.
Украина.ру 03 июля в 02:49
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 04 июля в 12:52
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
Петербургский "Зенит" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги в гостях обыграл "Краснодар" и досрочно стал чемпионом России по футболу, завоевав титул второй сезон подряд и в шестой раз в истории.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество
NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте
Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
РБК 02:28
Политика
Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
Армия и оружие
В РФ приняли на вооружение самую передовую и точную в мире ПВО для защиты Крыма
В РФ войска ПВО приняли на вооружение самую передовую и точную в мире систему защиты воздушного пространства.
Актуальные Новости 01:39
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
Единоборства
Официально: Камару Усман и Хорхе Масвидаль возглавят UFC 251
UFC сообщил о том, что в главном бою 251-го номерного турнира, который состоится на "Бойцовском острове" 11 июля, встретятся Хорхе Масвидаль и Камару Усман.
Vprognoze.ru 02:54
Общество
Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России
ТАСС вчера в 23:11
Экономика
ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
РБК вчера в 20:19
Общество
Прокурор запросил шесть лет колонии для журналистки Прокопьевой
News.ru 03 июля в 05:17
Футбол
«Барселона» обыграла «Вильярреал» в 34-м туре Примеры
В рамках 34-го тура испанской Примеры «Барселона» на выезде обыграла «Вильярреал».
RT на русском вчера в 17:54
Происшествия
Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом
В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия вчера в 17:12
Транспорт
«Автодор» предложил увеличить допустимую скорость на платных трассах
На объезде Лосево и Павловска первоначально будет введено ограничение в 110 км/ч, позднее его расширят до 130 км/ч, а затем – 150 км/ч, как на ряде других отрезков платной трассы М-4 "Дон".
Деловое.ТВ 04 июля в 08:08
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
Общество
Игорь Крутой отменил «Новую волну» в этом году
Композитор и продюсер Игорь Крутой долго не сообщал известие об отмене фестиваля "Новая волна", надеясь на стабилизацию в мире по количеству заболевших коронавирусом.
Paparazzi.ru 02:19
Общество
Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР
В Сети появилась информация о том, что за непрерывный стаж работы в течение 15 лет полагается дополнительная выплата в размере 10% от общей суммы.
Evo-rus.com 01:43
Общество
Амурские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку
Единый госэкзамен по русскому языку сегодня сдали амурские выпускники.
Вести.Ru 00:31
Общество
Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам
«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:43
Здоровье
Заслуженный врач РФ пожаловался на своего начальника главе Оренбуржья
Заведующий̆ отделением ортопедии, профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ Андрей Сафронов обратился с открытым письмом в адрес губернатора Дениса Паслера и министра здравоохранения Татьяны Савиновой с критикой в адрес главного врача клиники Дмитрия Пупынина.
REGNUM 02:30