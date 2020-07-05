с чего всё началось

Исследователь Оксфордского Университета доктор Томас Джефферсон выдвинул новую версию о происхождении коронавируса. Он уверен, инфекция находилась в спящем состоянии по всему миру задолго до вспышки эпидемии в Ухане.

Коронавирус мог «спать» по всему миру до вспышки в Ухане

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