Коронавирус

Gazeta.SPbGazeta.SPbКоронавирус мог «спать» по всему миру до вспышки в Ухане

Исследователь Оксфордского Университета доктор Томас Джефферсон выдвинул новую версию о происхождении коронавируса. Он уверен, инфекция находилась в спящем состоянии по всему миру задолго до вспышки эпидемии в Ухане.
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Новый коронавирус SARS-CoV-2, возможно, не происходит из Китая, а долгое время находился по всему миру в «спящем» состоянии, предположил старший доцент Центра доказательной медицины Оксфордского университета Том Джефферсон, его цитирует
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