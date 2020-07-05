Коронавирус
Gazeta.SPbКоронавирус мог «спать» по всему миру до вспышки в Ухане
Исследователь Оксфордского Университета доктор Томас Джефферсон выдвинул новую версию о происхождении коронавируса. Он уверен, инфекция находилась в спящем состоянии по всему миру задолго до вспышки эпидемии в Ухане.
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с чего всё началось
Новый коронавирус SARS-CoV-2, возможно, не происходит из Китая, а долгое время находился по всему миру в «спящем» состоянии, предположил старший доцент Центра доказательной медицины Оксфордского университета Том Джефферсон, его цитирует The Telegraph.Forbes04:59
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Коронавирус мог находиться в спящем состоянии во всем мире задолго до начала пандемии
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