Здоровье
Газета.RuКоронавирус могут внести в систему мониторинга иммунитета россиян
Новый тип коронавируса может быть включен в систему мониторинга коллективного иммунитета россиян, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
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В мониторинг коллективного иммунитета россиян против различных инфекций могут включить новый коронавирус. Об этом «Известиям» рассказали в Национальном исследовательском центре (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, который занимается разработкой такой системы.Известиявчера в 16:01
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В РФ коронавирус могут включить в систему мониторинга иммунитета населения
Московский Комсомолецвчера в 19:15
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