В мониторинг коллективного иммунитета россиян против различных инфекций могут включить новый коронавирус. Об этом «Известиям» рассказали в Национальном исследовательском центре (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, который занимается разработкой такой системы.

с чего всё началось

Новый тип коронавируса может быть включен в систему мониторинга коллективного иммунитета россиян, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Коронавирус могут внести в систему мониторинга иммунитета россиян

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