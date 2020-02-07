Здоровье

Газета.RuГазета.RuКоронавирус могут внести в систему мониторинга иммунитета россиян

Новый тип коронавируса может быть включен в систему мониторинга коллективного иммунитета россиян, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Займутся антителом: россиян могут проверить на иммунитет к коронавирусу

В мониторинг коллективного иммунитета россиян против различных инфекций могут включить новый коронавирус. Об этом «Известиям» рассказали в Национальном исследовательском центре (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, который занимается разработкой такой системы.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Коронавирус могут внести в систему мониторинга иммунитета россиян

Газета.Ruвчера в 18:40

В РФ коронавирус могут включить в систему мониторинга иммунитета населения

Московский Комсомолецвчера в 19:15

У россиян хотят проверить иммунитет к коронавирусу

РЕН ТВвчера в 19:07

Иммунитет россиян проверят на устойчивость к коронавирусу

Телеканал 360°вчера в 21:14

«Известия»: коронавирус могут включить в систему мониторинга иммунитета россиян

ТАССвчера в 18:39

Иммунитет россиян захотели проверить на противостояние коронавирусу

Lenta.ruвчера в 18:36

Россиян проверят на иммунитет к коронавирусу

Известиявчера в 18:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:12, Ашберн
Армия и оружие

В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер

Во время ударов самолетов Израиля по Дамаску в ночь на четверг под огонь системы ПВО мог попасть пассажирский лайнер.
Российская газета вчера в 23:25
Хоккей

Кучеров помог «Тампе» обыграть «Питтсбург» Малкина

Газета.Ru вчера в 22:30
Политика

Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.
ТАСС вчера в 10:54
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.
РИА Новости вчера в 21:20
Технологии

Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным

По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.
Astera 05 февраля в 04:50
Космос

Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb

РИА Новости вчера в 21:49
Здоровье

В Китае число жертв коронавируса выросло до 636 человек

Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 636, заражены 31 161 человек, выписаны 1540, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика

Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:31
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК вчера в 16:45
Политика

Лукашенко обвинил РФ в нарушении обязательств по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в январе нарушила свои обязательства по поставкам нефти в республику.
REGNUM вчера в 04:48
Здоровье

В Воронеже при внематочной беременности родился здоровый ребенок

Обозреватель Врн 05 февраля в 00:01
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru вчера в 15:24
Происшествия

В ДНР перевернулся следовавший в Севастополь автобус

РБК вчера в 14:05
Общество

Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое — до 61.
RT на русском вчера в 19:59
Единоборства

Дмитрий Бивол: «Хотел бы бой за титулы Бетербиева»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил о желании провести поединок с чемпионом WBC и IBF Артуром Бетербиевым.
Sports.ru 05 февраля в 06:23
Армия и оружие

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru вчера в 00:58
Политика

Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Накануне советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры в отношении российской "Роснефти", если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.
РИА Новости вчера в 17:34
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru вчера в 16:37
Футбол

«Барселона» вслед за «Реалом» вылетела из Кубка Испании

"Барселона" вслед за "Реалом" выбыла из Кубка Испании, уступив "Атлетику" - 0:1. Впервые за десять лет в полуфинале турнира не оказалось двух испанских грандов.
Российская газета вчера в 23:41
Культура

Время пришло: стало известно об уходе Арбениной

Что касается ухода, то Арбенина четко обозначила, что в России она больше концертов давать не будет.
Городовой 05 февраля в 03:49
Авто

Суперкар Ford GT обновился и стал мощнее

Компания Ford представила обновленный суперкар GT.
AutoNews вчера в 09:06
Шоу-бизнес

Анна Семенович перенесла операцию на ноге

Певица Анна Семенович у себя в Instagram рассказала о перенесенной операции.
Газета.Ru вчера в 02:05
Кино

Американская киноакадемия опубликовала список победителей «Оскара»

Вести.Ru 05 февраля в 11:00
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
Гаджеты

Женщины любят наушниками HUAWEI FreeBuds 3

Комсомольская правда 05 февраля в 03:00
Происшествия

Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье

РИА Новости 05 февраля в 07:23
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Политика

В правительстве предложили упростить получение российского гражданства

Правительство России предложило упростить процедуру получения гражданства для граждан других государств.
Известия вчера в 23:15
Общество

Вице-губернатор Новосибирской области уходит в отставку

Вице-губернатор Новосибирской области Андрей Жуков, который курировал региональное министерство науки, уходит в отставку.
РБК Новосибирск вчера в 23:52
Армия и оружие

США заподозрили российский спутник в шпионаже

РЕН ТВ 05 февраля в 00:20
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное