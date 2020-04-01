Коронавирус

Экономика сегодняЭкономика сегодняКоронавирус может обернуться позитивными изменениями в экономике РФ

Правительство подготовило антикризисный фонд Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что на борьбу с коронавирусом и на антикризисные меры зарезервированы средства объемом в 1,4 трлн рублей.
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Михаил Мишустин
В федеральном бюджете зарезервирован 171 миллиард рублей на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризацию бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов.
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Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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