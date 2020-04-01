Коронавирус
Экономика сегодняКоронавирус может обернуться позитивными изменениями в экономике РФ
Правительство подготовило антикризисный фонд Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что на борьбу с коронавирусом и на антикризисные меры зарезервированы средства объемом в 1,4 трлн рублей.
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В федеральном бюджете зарезервирован 171 миллиард рублей на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризацию бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельПарламентская газета 10:14
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