Экономика
РБКАналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса
По оценкам аналитиков Citi, цена барреля Brent может снизиться на $11 в 2020 году, что затормозит темпы роста экономики России на 0,28 п.п. (до 1,72%, прогноз Citi по приросту ВВП России в 2020 году — 2%).
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с чего всё началось
Российская экономика может пострадать от коронавируса в первую очередь из-за подешевевшей нефти, пишут аналитики Citi.Ведомостивчера в 09:07
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«Операция по прикрытию». Экономист отверг влияние коронавируса на ВВП России
Национальная служба новостей02:41
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Буттиджич сохранил лидерство в Айове после подсчета 71% голосов
Пит Буттиджич сохраняет лидерство среди кандидатов в президенты США от демократов в штате Айова, Джо Байден по-прежнему на четвертом месте после подсчета 71% голосов, сообщает в среду телеканал Fox News.
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«Проверка показала — по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства», — отметили в Роскачестве.
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Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
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Посол РФ заявил, что в Польше нагнетается тема «российской угрозы»
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ЗакС поддержал отмену штрафов за остекленные до 11 января балконы
Петербургский ЗакС поддержал идею не штрафовать горожан, остекливших балконы до 11 января текущего года.
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Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране
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Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
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Рогозин прокомментировал шутку Урганта о космонавтах
Экономика
Кудрин ожидает падения выручки России от экспорта нефти из-за коронавируса
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует снижение выручки от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за распространения коронавируса.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Экономика
Уже скоро: Россия обойдет по размеру экономики Германию
Больше трех процентов Обновленный макропрогноз Минэкономразвития предполагает, что ускорение экономики позволит России обойти Германию по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС).
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Рубль немного снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со слабого роста.
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На обеспечение смолян льготными лекарствами выделено более миллиарда рублей
Сегодня в состав аптечной сети, где смоляне-льготники могут получить необходимые им лекарства, входит 54 организации.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Общество
«Победа» объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место
Как писали СМИ, ветерана сначала не пускали на посадку из-за перегруза в сто граммов, а затем — на заранее купленные места повышенной комфортности.
Происшествия
Присяжные вынесли вердикт обвиняемому в убийстве полицейского в Москве
Коллегия присяжных вынесла вердикт 44-летнему уроженцу Киргизии Нурлану Муратову, который обвиняется в убийстве полицейского в московском метро в 2018 году.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
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Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Транспорт
Пользователям зимних покрышек готовят новые ограничения
Речь идет об ограничении скорости для автомобилей с такими покрышками, штрафе за неправильное использование сезонной резины, возвращении обязательного опознавательного знака «Ш». Такой знак необходим, чтобы машины с шипованными шинами могли опознать автоматические камеры.
Футбол
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о бывшем тренере красно-белых Массимо Каррере.
Политика
На Украине решили создать Министерство по реинтеграции Донбасса
Правительство Украины во исполнение поручения президента Владимира Зеленского приняло решение о создании министерства, которое займется реинтеграцией Донбасса.
Армия и оружие
В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ
Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
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В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза
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Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.